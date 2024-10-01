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В России появилась единая информационная система по страхованию

C 1 октября 2024 г. запускается автоматизированная информационная система страхования, оператором которой выступает АО «Национальная Страховая Информационная Система» (НСИС, 100% дочерняя компания Банка России). АИС страхования становится единым источником данных об автостраховании и страховании жилья на основании норм закона от 29.12.2022 № 594-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители ВСС и РСА.

Целями создания оператора АИС страхования является сбор и анализ информационного массива по договорам страхования (с 1 апреля 2024 г. только четыре вида страхования, а далее на основе нормативных актов Банка России должны будут присоединиться другие виды страхования), предотвращение страхового мошенничества, повышение прозрачности и доступности страховых услуг за счет централизованной обработки и хранения информации по договорам страхования на протяжении 10 лет.

АИС страхования формируется на базе приобретенной и доработанной у Российского Союза Автостраховщиков АИС ОСАГО и разработанных модулей по другим видам страхования (каско транспортных средств, добровольная автогражданская ответственность и жилье граждан), бюро страховых историй, модулей информационного взаимодействия с государственными органами, сайт с личным кабинетом пользователей АИС страхования и т.д.

Частично АИС страхования была запущена 1 апреля 2024 г., но в течение полугода действовал переходный период, в течение которого по сути существовало две информационные системы - АИС ОСАГО (оператор РСА) и АИС страхования (оператор НСИС). В течение периода с 1 апреля 2024 г. по 1 октября 2024 г. АИС страхования только принимала, обрабатывала и хранила данные по заключаемым четырем видам страхования. С 1 октября 2024 г. заключение договоров страхования будет осуществляться с использованием информационной системы АО «НСИС».

На сайте НСИС в разделе «личный кабинет» пользователь информационной системы может, пройдя процедуру идентификации и аутентификации, получить доступ к своей страховой истории по всем видам страхования за длительный период времени, а также увидеть историю своих страховых случаев, расчет КБМ по ОСАГО, список допущенных к управлению транспортным средством лиц и прочую информацию. С сайта РСА на сайт НСИС перенесены различные сервисы проверки полисов, например, о наличии действующего договора ОСАГО у всех участников ДТП.

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По словам президента РСА Евгения Уфимцева, после передачи информационной системы в структуру Банка России - компанию НСИС, страховщики будут иметь дополнительные возможности для получения данных из государственных информационных систем, что позволит улучшить клиентский сервис и бороться с мошенничеством и недобросовестными практиками.

Как отметил генеральный директор АО НСИС Николай Галушин, принципиальной разницей между АИС ОСАГО и АИС страхования стал объем информации, который собирается, обрабатывается и хранится в информационной системе: данных стало собираться больше по ОСАГО, но, кроме того, стали собираться данные по договорам КАСКО, добровольной автогражданки и жилья граждан, включая информацию по страховым событиям.

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