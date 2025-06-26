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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177659
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Уфимцев Евгений


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Полис ОСАГО уходит в «цифру» 1
01.10.2024 В России появилась единая информационная система по страхованию 1
05.02.2024 Власти России определились, кто будет виноват в авариях беспилотных автомобилей 1
02.08.2021 Скрытые траты на открытое ПО. Какие риски стоят денег? 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Уфимцев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9480 1
Red Hat 1326 1
Intel Corporation 12336 1
Google LLC 11988 1
Microsoft Corporation 24902 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1155 1
Commvault 176 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 44 1
Yandex - Яндекс 7840 1
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 19 1
СтарЛайн НПО - StarLine 23 1
ЦБ РФ - НСИС - Национальная страховая информационная система 23 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7729 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 224 1
Байкал Сервис ТК 14 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 402 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 904 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 436 1
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 9 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6110 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 683 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3439 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1416 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5001 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 127 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68885 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32206 2
DevOps - Development и Operations 960 1
OpenStack 513 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4537 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11826 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4227 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 425 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7784 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1359 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1128 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1006 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 298 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53604 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13937 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5990 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4322 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2654 1
Repository - Репозиторий 939 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 321 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 542 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 603 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1131 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29396 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1429 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3080 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5569 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12980 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 377 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1099 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12415 1
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 126 1
Транспорт - Бортовой компьютер - Бортовой самописец - Бортовой журнал - бортовое устройство регистрации событий 19 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2004 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 376 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7154 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11571 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2282 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5417 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 583 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 59 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 169 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1358 1
Apache Cassandra 50 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1640 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4755 1
Red Hat OpenShift 133 1
FreePik 1171 1
РСА - ЕАИС БСИ - Бюро страховых историй 11 1
Пономарев Андрей 24 1
Краснов Александр 75 1
Таскаранов Нурсултан 4 1
Кульчицкий Тимур 10 1
Бондарик Александр 7 1
Майдебура Сергей 1 1
Карловский Александр 1 1
Радько Сергей 2 1
Жмурко Александр 3 1
Галушин Николай 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 150193 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14285 1
Казахстан - Республика 5672 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44423 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3039 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 584 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 394 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49532 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6024 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19393 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 847 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2287 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6045 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6137 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 720 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1651 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 418 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1857 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7459 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5382 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7120 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8270 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9162 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 176 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8010 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 219 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52984 1
Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 59 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2001 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 76 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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