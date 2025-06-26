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Уфимцев Евгений
УПОМИНАНИЯ
Уфимцев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Пономарев Андрей 24 1
|Краснов Александр 75 1
|Таскаранов Нурсултан 4 1
|Кульчицкий Тимур 10 1
|Бондарик Александр 7 1
|Майдебура Сергей 1 1
|Карловский Александр 1 1
|Радько Сергей 2 1
|Жмурко Александр 3 1
|Галушин Николай 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368166, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177659.
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