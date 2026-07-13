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Индексная книга (каталог) CNews*
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Краснов Александр

СОБЫТИЯ


13.07.2026 На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев 1
25.03.2026 «Штурвал 2.13»: автоматизация развертывания, новый containerd, отчеты по безопасности и прочее 1
19.01.2026 AppSec-платформа «Шерлок» официально поддерживает запуск в Kubernetes-кластерах под управлением «Штурвала» 1
05.11.2025 Завершается регистрация на CNews FORUM 2025 1
28.10.2025 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
22.10.2025 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.10.2025 Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025 1
09.10.2025 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
07.10.2025 Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025 1
02.10.2025 Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025 1
25.09.2025 Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами 1
24.09.2025 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025 1
Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024 1
11.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
19.08.2025 «Штурвал 2.11»: графический инсталлятор, оптимизация хранения логов и дашборда неймспейса, поддержка провайдера vCloud Director 1
14.07.2025 Разработчики Kaspersky Container Security и платформы «Штурвал» провели глубокую интеграцию продуктов 1
07.07.2025 В облаке Nubes появился Kubernetes as a Service на базе платформы «Штурвал» 1
09.06.2025 «Штурвал 2.10»: меньше требований к ресурсам, провайдер Yandex Cloud и мультитенантность 1
17.12.2024 Когда заказчику действительно нужен Kubernetes 1
28.11.2024 Бесплатная и полнофункциональная версия «Штурвал Community Edition» теперь доступна всем желающим 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
30.10.2024 Чем DevOps-конвейеры отличаются друг от друга? Обзор основных функций 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
09.10.2024 Практическая конференция про бизнес-процессы и корпоративную архитектуру в Москве «Цифровая сила предприятия с SILA Union» 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
28.08.2024 Версия «Штурвал 2.7» упростит управление большой контейнерной инфраструктурой 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
14.05.2024 Как X5 Group, «Лента», Hoff, «Рольф» и Magnum будут менять облик ритейла при помощи ИИ и роботизированных решений 1
13.05.2024 Александр Краснов, «Лаборатория Числитель»: «Штурвал» автоматизировал практически все, что инженеры и разработчики настраивали вручную 1
29.11.2023 SOTA AI локализует продукты 3iTech в Узбекистане 1

Публикаций - 91, упоминаний - 92

Краснов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

9594 26
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 24
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 24
Ланит Интеграция 219 23
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 23
Polymedia - Полимедиа 158 23
Газинформсервис - ГИС 496 23
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 23
ФинГрад - FinGrad 48 23
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 23
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 23
Аусферр ИТЦ 44 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
R-Vision - Р-Вижн 267 23
Diasoft - Диасофт 1144 19
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 14
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 13
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 12
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 12
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 58 12
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 110 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 12
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 31 10
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 10
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 9
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 22 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 46 9
Hoff Tech - Хофф Тех 47 9
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 9
МегаФон 10742 9
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 29 8
Microsoft Corporation 25775 7
Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 62 6
Samsung Electronics 11064 6
Ростелеком 10948 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 5
Центр2М - Center2М 67 5
Терн ГК - Tern Group 82 5
Picvario - Пикварио 23 5
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 24
РЖД - Российские железные дороги 2096 24
ВТБ - Почта Банк 514 24
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 24
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 23
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 23
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 23
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 22
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 21
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 18
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 16
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 16
Альфа-Банк 1979 16
Кофемания 85 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 15
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 14
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 14
Finn Flare - ФФ Стайл 46 14
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 14
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 14
Cotton Club - Коттон Клаб 30 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 14
ФосАгро 176 14
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 13
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 13
Восток-Сервис ГК 57 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 38 12
Разгуляй 40 12
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 42 12
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 12
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 12
Hansa - Ханса 114 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 11
Северсталь ПАО - Severstal 629 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 34
Федеральное казначейство России 1949 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 30
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 26
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 23
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 17
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 14
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 10
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 78 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 8
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 7
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 7
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 7
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 6
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 4
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья - Теле-МФЦ 40 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 4
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ФРИИ Акселератор 59 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 57
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 42
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 31
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 27
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 26
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 26
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 26
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 26
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 26
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 24
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 24
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 24
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 24
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 24
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 210 23
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 240 23
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 23
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 23
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 21
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 19
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 16
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 15
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 13
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 432 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 11
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 11
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 11
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 10
DevOps - Development и Operations 1240 9
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 24
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 23
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 23
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 23
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 23
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 23
НКТ - Р7-графика 47 23
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 23
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 23
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 23
НКТ - Р7-Офис 543 23
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 19
Новые облачные технологии - МойОфис 958 19
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 87 13
Протек - Здравсити 32 12
Red Hat OpenShift 169 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 5
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 52 5
Сбер - Sberworks 6 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 3
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 2
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 2
Jenkins 58 2
Apache Cassandra 61 2
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 2
Prometheus - Monitoring system & time series database 93 2
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 41 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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