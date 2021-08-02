Краснов Александр

Infinidat устанавливает новый стандарт для корпоративных СХД в контейнерных средах 1

В мультиоблаках не выжить с узкой специализацией 1

Банки превращаются в сервисные компании 8

Samsung и Сбербанк будут совместно развивать банковские технологии 1

Ярославская область два раза подряд заняла первое место в рейтинге регионов России по качеству предоставления электронных госуслуг 1

Минкомсвязь России будет сотрудничать с Ярославской и Ивановской областями в области улучшения интерфейсов порталов госуслуг 1

В Ярославской области в рамках проекта УЭК появится ЕЦПиБ 1