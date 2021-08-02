Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Краснов Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 62
Краснов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исаев Алексей 12 8
|Горбунов Сергей 12 8
|Фридштанд Андрей 11 7
|Четвернин Алексей 651 7
|Белов Кирилл 14 7
|Хайруллин Айрат 39 7
|Пущаков Сергей 10 7
|Зубанов Андрей 9 7
|Семенова Марина 9 7
|Горский Николай 9 7
|Наумов Олег 15 6
|Гребенщиков Дмитрий 22 5
|Касаткин Алексей 9 5
|Малков Павел 38 5
|Лысенко Эдуард 209 5
|Рустамов Рустам 169 5
|Албычев Александр 74 4
|Корчивой Станислав 14 4
|Раков Ярослав 48 4
|Гвоздева Наталья 13 4
|Анисимов Михаил 13 4
|Семенов Алексей 67 4
|Скляр Алексей 49 4
|Шинкарук Елена 13 4
|Акимов Максим 167 4
|Лагода Георгий 51 4
|Попов Михаил 51 4
|Шипов Савва 70 4
|Рымар Максим 36 4
|Турчак Евгений 23 4
|Ципорин Павел 51 4
|Терещенко Денис 38 4
|Паршин Максим 142 4
|Зорин Александр 49 4
|Горбунов Алексей 16 3
|Горобцов Алексей 14 3
|Аникин Леонид 45 3
|Кузьмичева Анастасия 4 3
|Песчанских Георгий 37 3
|Локоть Андрей 8 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|GigaOM 61 1
|CNews Analytics 1991 4
|Gartner 2196 2
|IDC - International Data Corporation 2728 1
|Markswebb 21 1
|РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767764, в очереди разбора - 671449.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767764, в очереди разбора - 671449.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru