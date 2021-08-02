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Краснов Александр


02.08.2021 Скрытые траты на открытое ПО. Какие риски стоят денег? 5
25.06.2021 «Инфосистемы Джет» представила в Казахстане экспертизу по контейнерным технологиям 1
08.06.2021 «Инфосистемы джет» внедрила технологии контейнеризации для поддержки онлайн-банкинга Сбербанка в Казахстане 1
11.05.2021 «Инфосистемы Джет» поднимает тему хранения и управления данными в контейнерах с Portworx 1
05.02.2021 «ВИСТ Групп» подала иск на компанию бывшего топ-менеджера за кражу исходного кода 1
30.11.2020 CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации 2
25.11.2020 Исследование: Российский бизнес инвестирует в контейнерные технологии, но отстает от западных компаний на 3 года 1
29.06.2020 В России заработала инфосистема автостраховщиков, переписанная за 2 миллиарда «с нуля» 1
04.06.2020 «Инфосистемы Джет» инвестирует в DevSecOps 1
29.04.2020 Infinidat устанавливает новый стандарт для корпоративных СХД в контейнерных средах 1
28.04.2020 «Ростелеком» помог «Вертолетам России» перевести на удаленную работу 90% сотрудников управляющей компании 1
15.10.2019 Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019 1
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 1
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.02.2019 В мультиоблаках не выжить с узкой специализацией 1
02.07.2018 Банки превращаются в сервисные компании 8
16.11.2017 Samsung и Сбербанк будут совместно развивать банковские технологии 1
22.06.2017 Samsung и «Мобильное Электронное Образование» представили проект развития цифрового образования в России 1
07.04.2017 Samsung Electronics и «Просвещение» займутся разработкой мобильной образовательной платформы 1
26.12.2016 Samsung Electronics начала продажи флагманских устройств в отделениях банка «Восточный» 1
15.12.2016 «Технодинамика» автоматизировала процессы системной инженерии при разработке авиационных систем с помощью IBM Rational 1
24.11.2015 Ярославская область два раза подряд заняла первое место в рейтинге регионов России по качеству предоставления электронных госуслуг 1
17.11.2015 Подготовка форума «Инновации. Бизнес. Образование» вышла на финишную прямую 1
18.03.2015 В московском «МегаФоне» новый руководитель корпоративного направления 1
11.12.2014 «МегаФон» будет оказывать услуги связи в деловом центре Matrex в «Сколково» 1
21.08.2013 Минкомсвязь России будет сотрудничать с Ярославской и Ивановской областями в области улучшения интерфейсов порталов госуслуг 1
15.08.2013 В Ярославской области в рамках проекта УЭК появится ЕЦПиБ 1
18.07.2013 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг 2013» 1
25.06.2013 «Синтеллект» завершил первый этап внедрения Docsvision 5 в Группе «Разгуляй» 1
24.05.2013 «ИТ-стратегия 2013»: Как построить ИКТ на предприятии хорошо и недорого 1
07.05.2013 В Москве состоится Международная конференция по практике выполнения ИТ-проектов 1
17.04.2013 У должности CIO появятся конкуренты 1
10.04.2013 «ИТ-стратегия 2013»: Как построить ИКТ на предприятии хорошо и недорого 1
15.03.2013 Конференция CNews: «Облачные технологии: в ожидании роста» 1
12.12.2012 Группа «Разгуляй» автоматизирует документооборот на базе Docsvision 5 1

Публикаций - 48, упоминаний - 62

Краснов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Инфосистемы Джет 675 9
Ред Софт - Red Soft 246 5
Samsung Electronics 5714 5
Центр2М - Center2М 47 5
Diasoft - Диасофт 354 5
Программный продукт ГК 92 4
Microsoft Corporation 11143 4
Naumen - Наумен 342 3
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
IBM 3554 3
Red Hat 668 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Google LLC 7168 2
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
Летограф - Letograf 65 1
Вист Групп - Vist Group 32 1
Цифра ГК 116 1
АйТи 752 1
Мобильное электронное образование 12 1
Infinidat 24 1
Микротест 177 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 1
Afiniti 3 1
VMware SaltStack 7 1
Rancher Labs 11 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
Ростех Технодинамика 23 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Hitachi 477 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Huawei 2733 1
Commvault 148 1
Oracle Corporation 3360 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
Альфа-Капитал УК 45 1
Nordgold - Нордголд 9 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Геобанк КБ 30 1
Мелстон ГК 11 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
Восточный Банк 108 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Альфа-Банк Казахстан 16 1
Вертолеты России 114 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
Ак Барс Банк 174 1
X5 Group 599 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Альфа-Банк 1127 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Уралсиб Банк 390 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 8
Федеральное казначейство России 766 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 8
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 7
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 7
Правительство Московской области 48 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 6
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 4
Счётная палата РФ 461 4
Правительство РФ 2207 4
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 4
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 4
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 3
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 3
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 1 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 13
Kubernetes 307 8
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 7
DevSecOps - Development Security Operations 30 7
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 7
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 4
DevOps - Development и Operations 297 4
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 25 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 2
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 2
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
ИТ-аутсорсинг 671 1
Snapshot - Снимок файловой системы или экрана - Моментальный снимок, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 27 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
Cloud Native 19 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 19 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
CSI - Container Storage Interface 8 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 1
Red Hat OpenShift 75 7
Kubernetes Helm - менеджер пакетов 7 2
Red Hat OpenShift Container Platform 31 2
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 2
Prometheus - Monitoring system & time series database 20 2
Palo Alto Networks Prisma Cloud - ранее Twistlock 3 1
Citrix SD-WAN 10 1
Citrix Gateway 6 1
Samsung DeX - Desktop eXperience 41 1
Infinidat InfiniBox CSI - Container Storage Interface 2 1
Redis СУБД 46 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
Jenkins 22 1
Apache Cassandra 31 1
НМСПК - Новая международная система платежных карт БРИКС+ 1 1
Citrix Analytics 4 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 13 1
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 20 1
VMware Tanzu Kubernetes Grid 5 1
VMware Solutions Exchange 3 1
Red Hat Ecosystem Catalog 2 1
Apache Mesos 4 1
МегаФон Деловое облако 7 1
Docker Swarm 8 1
АИС ОСАГО - Автоматизированная информационная система ОСАГО 11 1
Инфосистемы Джет - JCSF - Jet Container Security Framework 2 1
Pure Storage Portworx 2 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
Red Hat Ansible 57 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Linux OS 4272 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Microsoft Office 1948 1
Java - Язык программирования 1179 1
Infinidat InfiniBox - СХД 13 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Исаев Алексей 12 8
Горбунов Сергей 12 8
Фридштанд Андрей 11 7
Четвернин Алексей 651 7
Белов Кирилл 14 7
Хайруллин Айрат 39 7
Пущаков Сергей 10 7
Зубанов Андрей 9 7
Семенова Марина 9 7
Горский Николай 9 7
Наумов Олег 15 6
Гребенщиков Дмитрий 22 5
Касаткин Алексей 9 5
Малков Павел 38 5
Лысенко Эдуард 209 5
Рустамов Рустам 169 5
Албычев Александр 74 4
Корчивой Станислав 14 4
Раков Ярослав 48 4
Гвоздева Наталья 13 4
Анисимов Михаил 13 4
Семенов Алексей 67 4
Скляр Алексей 49 4
Шинкарук Елена 13 4
Акимов Максим 167 4
Лагода Георгий 51 4
Попов Михаил 51 4
Шипов Савва 70 4
Рымар Максим 36 4
Турчак Евгений 23 4
Ципорин Павел 51 4
Терещенко Денис 38 4
Паршин Максим 142 4
Зорин Александр 49 4
Горбунов Алексей 16 3
Горобцов Алексей 14 3
Аникин Леонид 45 3
Кузьмичева Анастасия 4 3
Песчанских Георгий 37 3
Локоть Андрей 8 3
Россия - Российская федерация - РФ 57617 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 7
Арктика 141 7
Россия - Тульская область 754 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 3
Казахстан - Республика 2646 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Россия - ПФО - Самара 1301 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - Иркутск 471 1
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - Хабаровск 624 1
Россия - Южно-Сахалинск 160 1
Россия - Ярославль 406 1
Россия - Сибирь 880 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - Красноярск 853 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Прибалтика - Балтия 594 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 1
Россия - Сочи 913 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Аутсорсинг 84 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
GigaOM 61 1
CNews Analytics 1991 4
Gartner 2196 2
IDC - International Data Corporation 2728 1
Markswebb 21 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 5 1
Samsung IT Школа 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 292 1
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Ключевых фраз выявлено - 767764, в очереди разбора - 671449.
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