Индексная книга (каталог) CNews*
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Краснов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 91, упоминаний - 92
Краснов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 24
|Чаркин Евгений 317 24
|Абакумов Евгений 227 24
|Катамадзе Анна 133 23
|Никитин Сергей 96 23
|Новикова Елена 105 23
|Ульянов Николай 176 23
|Теплицкий Дмитрий 88 23
|Воронин Павел 196 23
|Урусов Виктор 157 23
|Петухов Антон 62 23
|Нальский Максим 53 23
|Врацкий Андрей 175 23
|Заянц Илья 57 23
|Соловьев Виталий 52 23
|Каушанский Александр 56 23
|Денисов Анатолий 57 23
|Распопов Алексей 49 23
|Харитонов Вадим 43 23
|Шмаков Антон 72 23
|Шаев Виталий 59 23
|Аксенов Олег 62 23
|Оберемок Надежда 45 23
|Аникин Дмитрий 68 23
|Милованов Андрей 46 23
|Солдатенкова Ксения 41 23
|Белан Иван 41 23
|Желнова Алина 42 23
|Артюхов Сергей 66 23
|Натрусов Артем 313 23
|Нестеров Алексей 175 23
|Малышев Сергей 99 23
|Желтухин Вадим 72 22
|Калякин Павел 79 19
|Кудашев Михаил 46 18
|Галкин Николай 140 15
|Цыганков Дмитрий 38 14
|Кузнецов Евгений 56 14
|Ермаков Николай 17 14
|Смирнов Вячеслав 45 14
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
|GigaOM 71 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.