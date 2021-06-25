«Инфосистемы Джет» представила в Казахстане экспертизу по контейнерным технологиям

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» обсудила с представителями крупнейших компаний Казахстана ускорение показателя Time to Market с помощью использования методологии DevSecOps. Краеугольным камнем этой практики является внедрение и поддержка контейнеризированных приложений на основе Kubernetes в корпоративных средах. По мнению экспертов ИТ-интегратора в ближайшее время внедрение контейнеров и методологии DevSecOps станет мощным трендом развития ИТ в Казахстане.

Крупные компании Казахстана заинтересованы в повышении гибкости своего бизнеса, возможности быстро реагировать на изменения рынка и ожидания своих клиентов. Этому запросу полностью отвечает разработка приложений на основе контейнерных технологий. Новый подход сокращает сроки разработки ПО с нескольких месяцев до недель, а порой днейи помогает бизнесу совершить прорыв в Time to Market. Однако для воплощения новой концепции необходима экспертиза в области контейнерной оркестрации, а также опыт подготовки ИТ-инфраструктуры для нее, внедрения и интеграции платформ для поддержки контейнеризированных приложений.

Крупные предприятия Казахстана на сегодня уже используют контейнерные технологии. Например, не так давно команда «Инфосистемы Джет» выполнила внедрение платформы управления контейнерами в Сбербанке в Казахстане. ИТ-решение поддерживает работу онлайн-банкинга, которым пользуется более 850 тысяч человек. Поскольку проникновение этих технологий только началось, ИТ-рынок Казахстана испытывает колоссальную потребность в новой экспертизе. Поэтому передовые ИТ-команды компаний региона показали большой интерес к опыту внедрения платформ управления контейнерами, а также тонкостям создания ИТ-инфраструктуры, лежащей в основе микросервисных приложений.

Эксперты «Инфосистемы Джет» провели демонстрацию работы платформы управления контейнерами Kubernetes дляEnterprise — Red Hat OpenShift, рассказали о ее особенностях, а также поделились лучшими практиками автоматизации рутинных операций и повышения операционной устойчивости на основе подхода GitOps. Отдельное внимание было уделено вопросам защиты контейнерной экосистемы на базе решений Aqua Security. Живой отклик аудитории получила тема развертывания Kubernetes на bare metal на примере оборудования HPE.

Значительный интерес аудитории вызвали кейсы внедрения контейнеризированных приложений и концепции DevSecOps — методологии, которая сочетает в себе практики и инструменты для быстрой и безопасной разработки ПО. Спикеры рассказали о нюансах работы кластера Kubernetes в продуктивной среде, и необходимой подготовке инфраструктуры к использованию контейнеров в продуктиве, как на аппаратном, так и на системном уровне. Были рассмотрены риски безопасности, которые связаны с техническими и организационными изменениями, возникающие из-за интеграции существующих систем с новым слоем контейнеризированных приложений.

«Внедрение платформы контейнеризации — это шаг в будущее для любой компании. И со стороны бизнеса в Казахстане мы видим глубокий интерес к этой теме. Но переход на контейнеры — это не только установка нового ПО. Изменения затрагивают ИТ-инфраструктуру, вопросы ее эксплуатации, процессы разработки приложений и отработку рисков информационной безопасности, — сказал Александр Краснов, руководитель лаборатории DevSecOps «Инфосистемы Джет».