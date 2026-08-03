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Aqua Security Aqua Security Software Ltd

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.08.2026 АppSec Solutions выпустила обновление платформы AppSec.Hub 1
03.04.2025 Более 1500 серверов PostgreSQL заражены бесфайловыми криптомайнерами 1
26.11.2024 Хакеры распространяют по серверам Oracle WebLogic криптомайнеры и DDoS-агенты 1
29.10.2024 ГК «Солар» приобрела 10% в разработчике защиты контейнеров Kubernetes 1
04.03.2024 Axoft расширила ИБ-портфель решением Kaspersky Container Security 1
25.06.2021 «Инфосистемы Джет» представила в Казахстане экспертизу по контейнерным технологиям 1
31.05.2021 Axoft стала дистрибутором Aqua Security в России, СНГ и Турции 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Aqua Security и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 431 2
Trend Micro 651 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5649 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Microsoft Corporation 25767 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1223 1
Oracle Corporation 7070 1
Microsoft Corporation - GitHub 1072 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Red Hat 1378 1
Schneider Electric 614 1
Adobe Systems 1595 1
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Palo Alto Networks 209 1
Qualys 73 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 1
Google LLC 12679 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ - Новые технологии безопасности 28 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Luntry - Лантри - КлаудРан 32 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 22 1
Wiz 27 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Солар-ТЗИ 6 1
Lightspeed Venture Partners 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8832 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Solar Ventures 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5672 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1595 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34898 6
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1397 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53778 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1978 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14247 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24374 3
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 428 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3008 2
DevOps - Development и Operations 1237 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33446 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7584 2
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 619 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3317 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13107 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18100 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1061 1
Оцифровка - Digitization 5183 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3146 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3822 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10307 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28239 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3324 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7191 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36140 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 546 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 513 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 568 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6226 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3200 1
Serverless computing - Бессерверные вычисления 119 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 638 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 275 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3763 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2763 1
base64 - стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII 51 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 237 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1837 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1432 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 521 1
Linux OS 11518 2
Red Hat OpenShift 169 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1285 1
Microsoft Windows 16872 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5710 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 1
Microsoft Windows PowerShell 248 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 267 1
Bash - Bourne Again SHell - Unix shell 108 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 33 1
Google Go - Golang - Язык программирования 102 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 1
Google Blogger - Google BlogSpot 130 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
Pixabay 256 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1760 1
Kaspersky Container Security 24 1
Aqua Security - Aqua Cloud Native Security Platform 1 1
Зайцев Михаил 345 1
Краснов Александр 91 1
Евдокимов Дмитрий 29 1
Фокин Денис 8 1
Соломатин Иван 10 1
Хереш Игорь 28 1
Павлов Никита 146 1
Арпишкин Михаил 1 1
Минин Тимофей 5 1
Орлова Дина 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 165943 4
Казахстан - Республика 6043 1
Европа 24959 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14807 1
Турция - Турецкая республика 2619 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53396 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1395 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27256 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3300 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8480 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5706 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7794 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12298 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3127 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6516 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57614 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16032 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4801 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18125 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3099 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2535 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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