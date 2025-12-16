Разделы

Евдокимов Дмитрий


СОБЫТИЯ


16.12.2025 ГК «Солар» увеличила долю в разработчике средств безопасности контейнеров Kubernetes 1
Импортозамещение 2022 2
06.06.2025 Доля стартапов на российском рынке информбезопасности выросла в 1,5 раза за два года и достигла 22% 1
29.10.2024 ГК «Солар» приобрела 10% в разработчике защиты контейнеров Kubernetes 1
29.10.2024 ГК «Солар» приобрела долю разработчика средств безопасности контейнеров Kubernetes 1
26.08.2024 Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка 1
16.07.2024 Обновление Luntry для безопасной и непрерывной разработки контейнерных окружений 1
26.06.2023 Платформа InOne расширит линейку совместимых с ОС Astra Linux IoT-решений 1
10.05.2023 «БеКон» — первая конференция по безопасности контейнеров – пройдет в начале лета в Москве 1
26.12.2022 HeadPoint провела тестирование российской IoT-платформы InOne по замене зарубежной системы видеомониторинга 1
18.11.2022 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с российским решением для безопасности контейнеров Luntry 1
08.11.2022 На Сахалине состоится состязание для программистов и аналитиков 1
19.09.2022 ИТ-инфраструктура ритейлеров в новой реальности 1
30.06.2022 IoT-платформа InOne контролирует работу холодильного оборудования в «Пятерочке» 1
02.06.2022 Дмитрий Евдокимов -

Дмитрий Евдокимов, HeadPoint: Если информация с видеокамер не анализируется, толку от них мало

 1
08.12.2021 9 декабря состоится VK Kubernetes Conference 1
27.01.2021 VisionLabs и HeadPoint займутся созданием совместных решений на базе интернета вещей и компьютерного зрения 1
19.06.2020 ГКС представила цифровые решения для банков в Узбекистане 1
16.12.2019 Headpoint расширил возможности использования цифровой IoT-платформы Inone как облачного решения 1
26.09.2018 HeadPoint представит решения в области промышленного интернета вещей на базе IIoT-платформы inOne 1
14.01.2016 Digital Security представила прогноз ключевых угроз и тенденций в сфере ИБ на 2016 г. 1
29.01.2015 Обнаружены уязвимости в продуктах виртуализации от Oracle и VMware 1
16.01.2015 Digital Security опубликовала прогноз основных тенденций и угроз ИБ 2015 г. 2
26.11.2014 Исследователи заявили о дырах в антивирусах «Касперского», Avast и McAfee 1
07.03.2013 Все приложения мобильного банкинга в России уязвимы 1
05.03.2013 Опубликована программа PCI DSS Russia 2013 1
20.07.2011 SAP выпустила июльское обновление безопасности: устранено 40 уязвимостей 1
10.06.2011 SAP выпустила обновление безопасности за май 2011 г.: закрыто 10 уязвимостей 1
22.10.2010 НОУ «АртАлекс» исполнилось 5 лет 1

Публикаций - 29, упоминаний - 31

Евдокимов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 184 11
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 35 10
Softline - Luntry - Лантри - КлаудРан 24 8
SAP SE 5434 5
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 4
Flant - Флант 152 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1149 3
ERPScan - ЕРПСкан 25 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 14 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Софт Плюс - Hexway - Хексвей 7 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Солар-ТЗИ 6 2
Oracle Corporation 6873 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 251 2
Trend Micro 629 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4535 2
Ростелеком 10316 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14275 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 167 2
Google LLC 12268 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 1
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 16 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 277 1
Гранит-Центр НПП 47 1
Upstream 52 1
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 23 1
Лантри 8 1
Микроника НПП 5 1
Первая Форма - 1Форма 57 1
UniSender Software 22 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 354 1
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 256 1
НКК - Национальная платформа - 55 1
GreenData - Гриндата 50 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
InfoVizion - InQlik 2 1
Пассворк - Passwork 14 1
Ростех - Швабе - ГИПО НПО - Государственный институт прикладной оптики 8 1
ИКС - notAnotherOne - Технологическая Сингулярность - Speechmate - Девайсы Пятого Поколения 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 273 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 526 3
СИАБ - Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк - SIAB 18 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8189 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 537 2
Uber 338 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
Банк24.ру 72 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
Резонанс НПП 389 1
Мастер-Банк 35 1
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 19 1
X5 Group - Чижик 51 1
Норникель - Сфера 1 1
ITGF - Industrial Technologies Group France 1 1
BAON 10 1
Tesla Motors 428 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 1
Альфа-Банк 1871 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Русский стандарт Банк 473 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1310 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2699 1
X5 Group - Перекрёсток 605 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 84 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1654 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1377 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 159 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5243 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12868 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 81 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4913 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3445 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 549 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31801 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6157 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 7
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1149 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6701 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4365 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 5
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2059 5
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1131 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1773 4
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1106 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2723 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8940 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3518 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 936 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4459 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7296 3
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2697 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12278 3
DevOps - Development и Operations 1068 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4680 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5886 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2473 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 983 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 2
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 21 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5190 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - ERPScan Security Scanner - ЕРПскан 12 2
Intel Security McAfee Deep Defender 6 2
Apple iOS 8254 2
Google Android 14702 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 2
SAP Notes 14 2
Microsoft Windows 16342 2
Linux OS 10920 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 298 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 1
НКК - ГКС - SiTex 30 1
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 40 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 89 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 68 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Voicekit 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 250 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 1
VK Cloud Managed Kubernetes 7 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 148 1
Pixabay 192 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 188 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 329 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 258 1
Инфосистемы Джет - Jet BI 6 1
SUSE Immunix - AppArmor 18 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Luna Cars 13 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 298 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 423 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 322 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 175 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 108 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 344 1
Т-Банк - Тинькофф - ETNA 7 1
JFrog Artifactory 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 245 1
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 32 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1430 1
Тюрин Алексей 17 3
Частухин Дмитрий 10 3
Медведовский Илья 34 2
Парфенов Сергей 12 1
Золотарев Сергей 13 1
Тихомиров Сергей 18 1
Груздев Сергей 46 1
Сорокин Павел 9 1
Федоров Павел 10 1
Valasek Chris - Крис Валасек 12 1
Evans Chris - Эванс Крис 8 1
Платонов Алексей 22 1
Нурутдинов Альберт 6 1
Miller Charles - Миллер Чарли 21 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Снегирев Александр 9 1
Романов Илья 34 1
Егоров Алексей 11 1
Большев Александр 4 1
Волынский Александр 6 1
Кривошеев Евгений 13 1
Китаев Виталий 4 1
Царев Евгений 27 1
Орлов Андрей 7 1
Егорова Эльза 4 1
Синцов Алексей 13 1
Головлев Павел 12 1
Жуков Виктор 11 1
Вартанов Юрий 7 1
Аксенов Константин 46 1
Светляков Дмитрий 1 1
Ларкин Тимофей 1 1
Квапил Андрей 1 1
Селиванов Павел 5 1
Ибраев Марсель 2 1
Селезнев Денис 30 1
Сафронова Ирина 1 1
Демидов Павел 4 1
Зарипов Андрей 8 1
Котик Сергей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 157085 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45763 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53475 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 904 1
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 59 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3266 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2204 1
Узбекистан - Республика 1873 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 1
Земля - планета Солнечной системы 10662 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 988 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1001 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 367 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1151 1
Украина 7796 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18239 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 1
Франция - Французская Республика 7979 1
Турция - Турецкая республика 2493 1
Венгрия 849 1
Китай - Шанхай 807 1
Канада 4985 1
Европа 24645 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10331 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15146 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Аудит - аудиторский услуги 3115 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3138 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 60 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 1
Финансовый сектор - Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудлендинг - народное финансирование - C2C-кредитование 73 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 230 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 491 1
Металлы - Золото - Gold 1203 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6248 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3777 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5408 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1328 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1147 1
DSecRG - Digital Security Research Group 24 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 144 2
Juniper Research 551 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 19 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 1
