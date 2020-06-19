ГКС представила цифровые решения для банков в Узбекистане

ГКС («Группа Систематика») приняла участие в работе деловой онлайн-миссии РЭЦ в Узбекистан по тематике «Решения ИТ для банковской сферы» и представила ряд цифровых решений для банков.

«РСТ-Инвент» (входит в ГКС), производитель RFID-меток и оборудования, разработчик и интегратор комплексных RFID-решений, презентовала комплекс систем для автоматизированного учета оборудования ЦОД, учета и инвентаризации основных средств, а также RFID-систему для инкассаторской службы, обеспечивающую мониторинг перемещения инкассаторских сумок, автоматизацию контроля навесного оборудования инкассаторов, идентификацию кассет для банкоматов.

Компанией Headpoint (входит в ГКС) представлены примеры решений, реализованных на базе собственной цифровой платформы интернета вещей (IoT), позволяющей решать задачи сбора и анализа разнородных данных, предоставляющей визуализацию происходящих событий, выявление нарушений и потенциально опасных ситуаций по настраиваемым алгоритмам, а также автоматизацию процессов реагирования на инциденты. Платформа адаптирована для работы с большим количеством пользователей и источников данных, в том числе фото- и видеоданных.

Генеральный директор компании Headpoint Дмитрий Евдокимов отметил: «Система контроля кассовых операций, которая объединяет системы видеонаблюдения и счетно-сортировальные машины в отделениях банка, позволяет эффективно решать задачи сбора данных по проведенным операциям, контролировать деятельность персонала и соблюдение регламентов. Система может работать в условиях ограниченных каналов связи и позволяет быстро и просто предоставлять ответственным сотрудникам банка всю необходимую для контроля и расследования информацию, фото- и видеоотчеты. Так, в одном из крупнейших банков России система была успешно внедрена в более чем в 1,2 тыс. отделений по всей стране с интеграцией в единую систему свыше 10 тыс. видеокамер и более 3 тыс. счетно-сортировальных машин».