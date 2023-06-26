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Импортонезависимость
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Платформа InOne расширит линейку совместимых с ОС Astra Linux IoT-решений

ГК «Астра» и входящая в холдинг «Национальная компьютерная корпорация» компания HeadPoint, разработчик интеграционной IoT-платформы InOne, подписали меморандум о партнерстве в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra. Стороны договорились вести активное сотрудничество в части проверки и обеспечения работоспособности программных стеков, включающих их продукты, а также в сфере формирования, внедрения и сопровождения совместных решений. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Платформа InOne включена в реестр Минцифры и подходит для ИТ-импортозамещения. С ее помощью корпоративные заказчики различного масштаба, в том числе имеющие территориально распределенную структуру, могут обеспечивать совместную обработку информации от любых цифровых источников данных, систем видеонаблюдения и видеоаналитики, формировать единый журнал событий с подтверждающими фото- и видеоматериалами и автоматизировать процессы реагирования на любое событие.

Комплексное тестирование корректности работы InOne в среде ОС Astra Linux уже началось, и после его успешного завершения запланирована официальная сертификация по программе Ready for Astra. Ожидается, что продукт станет в этом году второй IоТ-платформой, гарантированно работающей под российской ОС: в январе 2023 г. аналогичные сертификационные испытания прошла «Российская защищенная IоТ-платформа сбора и обработки телеметрических данных» от ООО «Микроника».

«Технологическое сотрудничество с Astra Linux является важным шагом для дальнейшего развития интеграционной IoT-платформы InOne. Таким образом мы получаем возможность создания на базе нашей платформы InOne и российской операционной системы технологически независимых защищенных решений для заказчиков корпоративного уровня», — отметил Дмитрий Евдокимов, генеральный директор HeadPoint.

«Сейчас компании-разработчики стали уделять намного больше внимания совместимости своего ПО с уже имеющейся на рынке продукцией, и мы рады, что к нашей программе кооперации ИТ-производителей активно присоединяются коллеги по отрасли. Это дает нам возможность гарантировать корректную работу технологических стеков, на которые переходит все больше российских организаций. Мы благодарны экспертам из HeadPoint за открытость к сотрудничеству: наша совместная работа позволит представить заказчикам крайне востребованный софтверный стек, который не уступает по функционалу и качеству зарубежным аналогам», — сказал Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

HeadPoint (входит в НКК) — российский разработчик интеграционной IoT-платформы InOne, позволяющей решать задачи мониторинга безопасности, контроля технологических процессов, эксплуатации оборудования, деятельности персонала для организаций различного масштаба, имеющих территориально распределенную структуру. С 2021 г. компания является резидентом «Сколково».

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