9 декабря состоится VK Kubernetes Conference

VK Kubernetes Conference — одна из крупнейших конференций в России, посвященная Kubernetes. В рамках мероприятия гостей ждут доклады, воркшопы, дискуссии и круглые столы с участием представителей ВКонтакте, VK Cloud Solutions, «Авито», Слёрм, X5 Group и Luntry.

Программа стартует 9 декабря в 10:00.

Выступления спикеров будут направлены на разработчиков, инженеров, архитекторов и решение их повседневных задач. В программе — вопросы безопасности приложений и инфраструктуры, устройство сети в Kubernetes и способы ее диагностики, польза K8s для улучшения взаимодействия Dev, Sec и Ops, примеры использования Kubernetes в качестве центрального звена платформы для работы с данными, mTLS и Kubernetes Resource Model. В рамках мероприятия пройдет хакатон Kubernetes Troubleshooting Challenge, участникам которого предложат обнаружить и починить неполадки в кластера в режиме реального времени.

Конференция состоится в гибридном формате. Зарегистрированным участникам будет доступна онлайн-трансляция мероприятия. Присоединяйтесь к VK Kubernetes Conference из любой точки мира!

В VK Kubernetes Conference примут участие:

Павел Селиванов , Developer Advocate, архитектор VK Cloud Solutions;

, Developer Advocate, архитектор VK Cloud Solutions; Дмитрий Светляков , руководитель группы эксплуатации облачной платформы ВКонтакте;

, руководитель группы эксплуатации облачной платформы ВКонтакте; Алексей Егоров , Middle engineer «Авито»;

, Middle engineer «Авито»; Дмитрий Евдокимов , CTO Luntry;

, CTO Luntry; Марсель Ибраев , Chief Technical Officer Слёрм;

, Chief Technical Officer Слёрм; Тимофей Ларкин , ведущий инженер, X5 Group;

, ведущий инженер, X5 Group; Андрей Квапил , Solutions Architect «Флант»;

, Solutions Architect «Флант»; Александр Волынский, технический менеджер продукта VK Cloud Solutions.

Ссылка на регистрацию.