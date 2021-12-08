Разделы

Бизнес
|

9 декабря состоится VK Kubernetes Conference

VK Kubernetes Conference — одна из крупнейших конференций в России, посвященная Kubernetes. В рамках мероприятия гостей ждут доклады, воркшопы, дискуссии и круглые столы с участием представителей ВКонтакте, VK Cloud Solutions, «Авито», Слёрм, X5 Group и Luntry.

Программа стартует 9 декабря в 10:00.

Выступления спикеров будут направлены на разработчиков, инженеров, архитекторов и решение их повседневных задач. В программе — вопросы безопасности приложений и инфраструктуры, устройство сети в Kubernetes и способы ее диагностики, польза K8s для улучшения взаимодействия Dev, Sec и Ops, примеры использования Kubernetes в качестве центрального звена платформы для работы с данными, mTLS и Kubernetes Resource Model. В рамках мероприятия пройдет хакатон Kubernetes Troubleshooting Challenge, участникам которого предложат обнаружить и починить неполадки в кластера в режиме реального времени.

Конференция состоится в гибридном формате. Зарегистрированным участникам будет доступна онлайн-трансляция мероприятия. Присоединяйтесь к VK Kubernetes Conference из любой точки мира!

В VK Kubernetes Conference примут участие:

  • Павел Селиванов, Developer Advocate, архитектор VK Cloud Solutions;
  • Дмитрий Светляков, руководитель группы эксплуатации облачной платформы ВКонтакте;
  • Алексей Егоров, Middle engineer «Авито»;
  • Дмитрий Евдокимов, CTO Luntry;
  • Марсель Ибраев, Chief Technical Officer Слёрм;
  • Тимофей Ларкин, ведущий инженер, X5 Group;
  • Андрей Квапил, Solutions Architect «Флант»;
  • Александр Волынский, технический менеджер продукта VK Cloud Solutions.

Ссылка на регистрацию.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России написан законопроект о том, что такое госданные, как их обрабатывать, и кому они доступны

ФСО получит 6 миллиардов на ИТ-обеспечение Путина и Мишустина

Крым не смог разорвать с «дочкой» «Ростеха» многомиллионный ИТ-контракт, несмотря на двукратный срыв сроков

Арестован бывший ИТ-директор Санкт-Петербурга. У другого экс-ИТ-директора обыск

Роскомнадзор запрещает в России Tor, но не говорит, за что

Мегапровайдер месяц не мог починить клиенту сломанный интернет, но не забыл выставить счет

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие хлебопечки: хиты продаж

Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM

Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли

Ученые нашли новую форму воды — черный суперионный лед
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021