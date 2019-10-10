Hitachi Vantara представила новые корпоративные СХД на базе технологий ИИ Hitachi Vantara, представила платформу Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) серии 5000 и новую программную систему управления Hitachi Ops Center. По данным разработчика, эти решения, наряду с усовершенствованной операционной системой Hitachi Storage Virtualization Operating System, обладают самым высоким в мире быстродействие

HPE представила решение для машинного обучения корпоративного класса Hewlett Packard Enterprise (HPE) анонсировала программное контейнерное решение HPE ML Ops, созданное для поддержки полного жизненного цикла модели машинного обучения (МО) для локального размещения и облачного – публичного или гибридного. Новое решение представляет собой процесс,

Демоверсия Spec Ops: The Line уже в Steam В сервисе Steam доступна для скачивания демоверсия шутера Spec Ops: The Line от компании от YAGER и 2K Games. Загрузить демоверсию, содержащую два первых уровния из полной игры, можно на соответствующей странице. Релиз полной версии состоится 29 июня. В Ро

Предзаказ Spec Ops: The Line В цифровом магазине "1С-СофтКлаб" открыт предзаказ на электронную PC-версию шутера Spec Ops: The Line, релиз которого состоится 29 июня 2012 года.Сделав предварительный заказ, вы получите код доступа к комплекту дополнительных материалов для мультиплеера "Мясорубка" (FUBAR Pack),

Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c: полный контроль над аппаратными системами Oracle в «облаке» Корпорация Oracle представила продукт Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c, призванный помочь заказчикам аппаратных систем Oracle быстрее, проще и безопаснее развертывать среды облачных вычислений. Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c — ключе

Демоверсия Spec Ops: The Line в XBL и PSN В сервисах PlayStation Network и Xbox LIVE стала доступна демоверсия остросюжетного шутера Spec Ops: The Line от YAGER и 2K Games. Владельцам Xbox 360 для загрузки понадобится золотой статус Xbox LIVE, а после 15 мая отправиться на территорию разрушенного Дубая смогут все желающие.Демовер

Демоверсия Spec Ops: The Line в XBL и PSN В сервисах PlayStation Network и Xbox LIVE стала доступна демоверсия остросюжетного шутера Spec Ops: The Line от YAGER и 2K Games. Владельцам Xbox 360 для загрузки понадобится золотой статус Xbox LIVE, а после 15 мая отправиться на территорию разрушенного Дубая смогут все желающие.Демовер

Renegade Ops в печати "1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать PC-версии экшена Renegade Ops (разработчик — Avalanche Studios, зарубежный издатель — Sega).Релиз российского издания Renegade Ops, в котором игра будет представлена полностью на русском языке, состоится 28 октяб

Global Ops: Commando Libya в разработке Компания bitComposer Games и студия Spectral Games анонсировали разработку шутера от третьего лица Global Ops: Commando Libya. Релиз игры намечен на третий квартал этого года. Дебютный трейлер можно посмотреть здесь.История в игре начинается 21 января 1968 года, когда бомбардировщик B-52G с четырьм

Renegade Ops. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Renegade Ops, разработкой которой занимается Avalanche Studios, авторы Just Cause. Русскую версию выпустит "1С-СофтКлаб".В руках безумца Инферно (Inferno) оказалось оружие огромной разрушительной силы.

Renegade Ops. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Renegade Ops, разработкой которой занимается Avalanche Studios, авторы Just Cause. Русскую версию выпустит "1С-СофтКлаб".В руках безумца Инферно (Inferno) оказалось оружие огромной разрушительной силы.

Renegade Ops в России "1С-СофтКлаб" выпустит в России PC-версию экшена Renegade Ops (разработчик — Avalanche Studios, зарубежный издатель — SEGA).Релиз российского издания, в котором игра будет представлена полностью на русском языке, запланирован на лето 2011 года.В руках

Renegade Ops в разработке Студия Avalanche Studios, автор серии Just Cause, анонсировала разработку нового проекта под названием Renegade Ops для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Игра представляет из себя аркадный top-down транспортный шутер (vehicle shooter) на движке Just Cause 2. Распространяться Renegade Ops будет в цифро

Oracle Enterprise Manager 11g Ops Center: комплексное решение для управления ИТ-системами Корпорация Oracle представила программное обеспечение Oracle Enterprise Manager 11g Ops Center, упрощающее управление аппаратными средствами в традиционных, виртуализованных и «облачных» средах центров обработки данных. Oracle Enterprise Manager 11g Ops Center позволяет

Успех игры Call of Duty: Black Ops оборачивается мировым скандалом Продолжает увеличиваться число пользователей, подписавшихся под петицией о полном возврате денежных средств, уплаченных за покупку дисков Call of Duty: Black Ops для Sony PlayStation 3, сообщает The Register. Пользователи недовольны тем, что на PS3 игра выглядит намного хуже, чем на Microsoft Xbox 360. «В ней хуже графическое оформление, игра постоя

Игра Call of Duty: Black Ops побила еще один рекорд своей предшественницы В течение первых 5 дней присутствия на рынке продажи Call of Duty: Black Ops достигли рекордного значения в $650 млн. Это превысило рекорд, установленный предыдущей игрой данной серии, Call of Duty: Modern Warfare 2, на $100 млн (в прошлом году последняя собрала за

Call of Duty: Black Ops в Steam Activision и Valve официально анонсировали полную поддержку сервисов Steam в новом блокбастере Call of Duty: Black Ops. Уже сейчас можно сделать предзаказ на игру в Steam за $59.99.Помимо полной поддержки инструментов Steamworks, включая автоматическое обновление и достижения, игра поддержит и технологию St

Call of Duty: Black Ops в 3D "1С-СофтКлаб" сообщает, что в игре Call of Duty: Black Ops (разработчик — Treyarch, зарубежный издатель — Activision), мировой релиз которой состоится 9 ноября 2010 года, будет реализована поддержка стереоскопического 3D.Седьмая часть легендарной с

Call of Duty: Black Ops в ноябре Студия Treyarch запустила официальный сайт проекта Call of Duty: Black Ops, на котором пока нет информации об игре, но есть дата релиза - 9 ноября 2010 года.Первый трейлер Black Ops должен появиться уже сегодня ночью в новом выпуске GTTV.Сегодня же в твитте

Русская демоверсия Conflict: Denied Ops Компания 1C представляет русскоязычную демоверсию игры Conflict: Denied Ops ("Conflict: Секретные операции") от Pivotal Games. Скачать демо можно здесь (741 МБ).Демоверсия дает представление об одиночном, а также совместном прохождении нового шутера об антитеррорис

Conflict: Denied Ops. Демо Опубликована демоверсия игры Conflict: Denied Ops от Pivotal Games и Eidos Interactive. На полках магазинов проект появится в начале февраля этого года. Русскую версию выпустит 1C в 1 квартале 2008 года под названием "Conflict: Секретные о

Conflict: Denied Ops. Видео и скриншоты Портал CVG опубликовал пять скриншотов и новый видеоролик из игры Conflict: Denied Ops от Pivotal Games и Eidos Interactive. На полках магазинов проект появится в начале февраля этого года. Русскую версию выпустит 1C в 1 квартале 2008 года под названием "Conflict: Секретные о

Conflict: Denied Ops. Видео Опубликован новый видеоролик из игры Conflict: Denied Ops от Pivotal Games и Eidos Interactive. На полках магазинов проект появится в начале февраля этого года. Русскую версию выпустит 1C в 1 квартале 2008 года под названием "Conflict: Секретные о

Conflict: Denied Ops. Видео Опубликован видеоролик "Дневники разработчиков" игры Conflict: Denied Ops от Pivotal Games и Eidos Interactive. На полках магазинов проект появится 12 февраля 2008 года. Русскую версию выпустит 1C в 1 квартале 2008 года под названием "Conflict: Секретные операции

Conflict: Denied Ops в феврале Определилась дата выхода игры Conflict: Denied Ops от Pivotal Games и Eidos Interactive. На полках магазинов проект появится 12 февраля 2008 года. Русскую версию выпустит 1C в 1 квартале 2008 года под названием "Conflict: Секретные операции

Conflict: Denied Ops. Скриншоты Опубликованы три новых скриншота из игры Conflict: Denied Ops от Pivotal Games и Eidos Interactive. Русскую версию выпустит 1C в 1 квартале 2008 года под названием "Conflict: Секретные операции".Концепция игры основана на совместном прохождении одиноч

Metal Gear Solid: Portable Ops Plus. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты Metal Gear Solid: Portable Ops Plus. Игра представляет собой дополнение к оригинальной Metal Gear Solid: Portable Ops. Не удивляйтесь, что написано все по-японски, на островах игра выйходит в сентябре, англоязычны

Conflict: Denied Ops. Скриншоты Компания Eidos Interactive опубликовала новые скриншоты из шутера от первого лица Conflict: Denied Ops, рассчитанного на совместное прохождение двумя игроками. Разрабатывает игру, прежде известную под названием Crossfire, студия Pivotal Games для платформ Xbox 360, PS3 и PC. Выход Conflict:

Field Ops: Видео Появился новый видеоролик из RTS/FPS Field Ops, разработкой которой занималась студия Digital Reality. Скачать видео можно c cерверов Боевого Народа (58,36 МБ).Выход игры намечен на 15 марта этого года в издательстве Freeze Interactive.

Видеопревью Field Ops Портал HEXUS.tv опубликовал видеопревью RTS/FPS Field Ops, разработка которой идет в студии Digital Reality. Посмотреть видео можно здесь.Выход игры намечен на 15 марта этого года в издательстве Freeze Interactive. Локализацией Field Ops за

Скриншоты из Field Ops Наша галерея игры Field Ops от венгерской студии Digital Reality пополнилась новыми скриншотами. Выход игры намечен на 15 марта этого года в издательстве Freeze Interactive. Локализацией Field Ops занята компан

Скриншоты из Field Ops Наша галерея игры Field Ops от венгерской студии Digital Reality пополнилась новыми скриншотами. Выход игры намечен на 15 марта этого года в издательстве Freeze Interactive. Локализацией Field Ops занята компан

Field Ops в марте Компания Freeze Interactive объявила точную дату выхода RTS/FPS Field Ops от венгерской студии Digital Reality. Релиз игры состоится 15 марта этого года. Напомним, что локализацией игры занята компания "Акелла".Field Ops - уникальная смесь двух жанров: стр