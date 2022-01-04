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Ablett Mark Аблетт Марк

СОБЫТИЯ


04.01.2022 Hitachi Vantara представила новое инфраструктурное решение для хранения данных в гибридном облаке 1
13.10.2021 Hitachi Vantara представила новое инфраструктурное решение для хранения данных в гибридном облаке 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ablett Mark и организации, системы, технологии, персоны:

Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 3
Hitachi - Хитачи 1501 3
Gen Digital - Avast Software 184 2
SAS Institute 1082 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 101 3
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 3
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 67 2
Hitachi Modern Storage Assurance 2 2
Hitachi Ops Center 19 2
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 2
Hitachi Vantara EverFlex 9 2
Явор Ярослав 2 2
Krishnan Radhika - Кришнан Радхика 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Япония 13807 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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