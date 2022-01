Hitachi Vantara представила новое инфраструктурное решение для хранения данных в гибридном облаке

Hitachi Vantara, дочерняя компания Hitachi Ltd., специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике, объявила на локальном мероприятии «The Road Ahead: Digital Infrastructure for the Data-Driven» о выходе обновленного инфраструктурного решения для хранения данных в гибридной облачной среде. Комплекс продуктов включает в себя новые модели корпоративных платформ данных NVMe:

Virtual Storage Platform (VSP) 5000 Series и E-Series — а также усовершенствованное программное обеспечение Hitachi Content Platform (HCP), Hitachi Modern Storage Assurance и Hitachi Ops Center для эффективного управления данными.

Новое решение для работы в гибридной облачной инфраструктуре поможет компаниям с минимальными затратами запускать корпоративные сервисы, приложения и эффективно обрабатывать алгоритмы искусственного интеллекта.

«Мы рады представить новые продукты в нашем портфеле, которые будут играть ключевую роль в будущих стратегиях по работе с данными в гибридной среде, — прокомментировал Марк Аблетт, президент бизнес-подразделения цифровой инфраструктуры Hitachi Vantara. — VSP 5000 и E-Series обеспечивают высокую производительность и поддерживают работу в гибридной инфраструктуре благодаря дополнительному ПО корпоративного класса для локальной и облачной обработки данных».

Также Марк Аблетт и Радхика Кришнан, директор по продуктам, рассказали на «The Road Ahead: Digital Infrastructure for the Data-Driven» о планах компании по объединению нового инфраструктурного решения с программно-определяемой платформой Hitachi Virtual Storage Software, которая поддерживает актуальные архитектуры распределенных приложений.

VSP E-Series

Обновленные платформы VSP E590 и E790 предназначены для малого и среднего бизнеса и позволяют консолидировать разнообразные рабочие нагрузки на базе единой платформы среднего уровня. Заказчикам доступны решения, построенные исключительно как на базе NVMe, так и SAS. Возможность расширения и подключения SAS гарантирует корпоративным клиентам сохранение высокой производительности при использовании даже недорогих накопителей большой емкости. Благодаря своей простоте в эксплуатации VSP E Series могут быть настроены и запущены всего за 30 минут. Также новые платформы интегрированы с основными гибридными облачными стеками, что упрощает развертывание и управление данными в гибридной среде.

VSP 5000 Series

VSP 5000 Series — платформа, которая обеспечивает не только эффективное хранение и управление данными, но и их аналитику в режиме реального времени. Благодаря комплексной интеграции NVMe платформа VSP 5600 обеспечивает 33 миллиона операций ввода-вывода в секунду при задержках менее 39 микросекунд. Также в VSP 5000 Series встроена возможность сквозного онлайн-мониторинга (observability) с автоматическим обнаружением аномалий и анализом их первопричин. Кроме этого, новые модели повышают производительность приложений за счет увеличенной на 42% эффективности сжатия данных (data reduction efficiency).

«Одно из главных преимуществ VSP 5000 Series — возможность беспрепятственного переноса данных благодаря высокой производительности платформы. Мы смогли перенести более сотни физических серверов без каких-либо сбоев, так как устройство обеспечивает до 33 млн. операций ввода-вывода в секунду, — отмечает Ярослав Явор, менеджер по ИТ-архитектуре Avast Software. — VSP 5600 стала очевидным выбором для нашей архитектуры, так как платформа поддерживает функцию беспрерывного обновления системы с сохранением данных и возможности удаленной настройки и управления производительностью».

Что такое геокластер и чем он может быть полезен владельцам бизнеса Бизнес

Оптимизация управления данными с Hitachi Content Platform, Hitachi Modern Storage Assurance и Hitachi Ops Center

Hitachi Content Platform (HCP) — программное решение, которое обеспечивает более чем двукратное повышение производительности облачных приложений за счет новых настроек оптимизации и более эффективного распределения объектов по архитектуре.

Hitachi Modern Storage Assurance обеспечивает возможность последующих обновлений оборудования и добавления всех новейших функций в систему, упрощая процесс закупок на несколько лет.

Hitachi Ops Center упрощает формирование отчетности, оптимизацию производительности и интеллектуального управления данными за счет применения AI и ML. Также программное обеспечение позволяет автоматизировать 90% ручных задач и проводить сквозной мониторинг инфраструктуры в режиме реального времени. Благодаря Hitachi Ops Center компании смогут сократить потребление энергии за счет точной настройки производительности, что к тому же уменьшит общий углеродный след.

Наличие в России

Обновленное решение представлено в России в рамках предложения EverFlex. Подробная информация доступная на официальных сайтах партнеров и Hitachi Vantara.