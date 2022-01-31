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Krishnan Radhika Кришнан Радхика

СОБЫТИЯ


31.01.2022 Hitachi второй год подряд названа лидером Gartner Magic Quadrant в области промышленного Интернета вещей 1
04.01.2022 Hitachi Vantara представила новое инфраструктурное решение для хранения данных в гибридном облаке 1
02.11.2021 Hitachi Vantara названа лидером Gartner Magic Quadrant в области промышленного интернета вещей 1
19.08.2021 Hitachi Vantara представила обновленное решение для управления данными Lumada Dataops Suite 1
30.06.2021 Hitachi Vantara приобрела британскую Io-Tahoe 1
05.09.2017 Lenovo представила ThinkAgile VX для построения гиперконвергентной инфраструктуры 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Krishnan Radhika и организации, системы, технологии, персоны:

Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 6
Hitachi - Хитачи 1501 6
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 1
Broadcom - VMware 2610 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Lenovo Group 2447 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
SAS Institute 1082 1
Gen Digital - Avast Software 184 1
Pentaho 63 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 1
Cloudera 65 1
MapR 10 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 6
DataOps - Data Operations - Конвейер обработки данных 48 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 82 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 271 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 483 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
SDI - Software Defined Infrastructure - Программно-определяемая инфраструктура - SDH - Software Defined Hardware 10 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 263 1
СХД - STaaS - Storage-as-a-Service - СХД как услуга 32 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 197 1
Hitachi Lumada 29 4
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 2
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 101 2
Hitachi Modern Storage Assurance 2 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 1
Broadcom - VMware vSphere 614 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 49 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 1
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 67 1
Lenovo ThinkAgile HCI - гиперконвергентная инфраструктура 13 1
Hitachi Ops Center 19 1
Microsoft Azure Cloud 9 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 1
HPE Ezmeral 4 1
Hitachi Vantara EverFlex 9 1
Cloudera CDP - Cloudera Data Platform 8 1
Ablett Mark - Аблетт Марк 3 1
Явор Ярослав 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Япония 13807 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Fortune Global 1000 51 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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