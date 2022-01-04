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Hitachi второй год подряд названа лидером Gartner Magic Quadrant в области промышленного Интернета вещей

Lumada DataOps Suite включает в себя такие инструменты интеграции, аналитики и каталогизации данных, как Lumada Data Catalog, Lumada Data Integration, Lumada Business Analytics, Lumada Data Optimizer for Hadoop, Lumada Edge Intelligence. Решение создано на основе облачно-нативной архитектуры и представляет собой масштабируемую основу для различных продуктов Lumada. Платформа консолидирует данные между изолированными структурами, направлениями бизнеса или приложениями и обеспечивает гибкий доступ ко всему массиву информации. Также в платформу встроен искусственный интеллект (ИИ), который упрощает обнаружение и каталогизацию данных за счет того, что вся информация заранее сортируется и маркируется.

Таким образом, платформа призвана помочь бизнесу быстрее разрабатывать и развертывать промышленные IoT платформы для улучшения показателей компании. Lumada DataOps Suite способствует повышению операционной эффективности, обеспечивает повышенную надежность, оптимизирует использование активов, улучшает управление производительностью, а также помогает создавать новые бизнес-модели.

«Лидерство в Магическом квадранте Gartner — прямое доказательство наших высоких технологических возможностей, которые предлагает Hitachi Vantara. – прокомментировала Радхика Кришнан, директор по продуктам Hitachi Vantara. — Наши клиенты из самых разных отраслей, от промышленного производства до транспорта и энергетики, не только пользуются передовыми технологиями обработки данных Hitachi, но и получают доступ к нашей глубокой отраслевой экспертизе, что помогает им достигать лучших результатов».

Полный отчет Gartner® Magic QuadrantTM.

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