SDI Software Defined Infrastructure Программно-определяемая инфраструктура SDH Software Defined Hardware

Объединение решений для цифровой трансформации Российский разработчик решений для управления мастер-данным SDI Solution и корпорация «Парус», разработчик ERP-систем, сообщили CNews о слиянии с целью интеграции технологий обеих компаний для совместного продвижения. После слияния компании планируют пр

единенную компанию возглавит президент корпорации «Парус» Александр Карпачев. На сегодняшний день ERP-систему «Парус» используют десятки ведущих предприятий российского ОПК и машиностроения. Компания SDI Solution занимается созданием и внедрением MDM-систем в промышленных концернах, таких как Госкорпорация «Роскосмос», концерн «Калашников», ракетно-космическая корпорация «Энергия», объедине