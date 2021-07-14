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SDI Software Defined Infrastructure Программно-определяемая инфраструктура SDH Software Defined Hardware

SDI - Software Defined Infrastructure - Программно-определяемая инфраструктура - SDH - Software Defined Hardware


14.07.2021 Корпорация «Парус» полностью сменила владельцев

Объединение решений для цифровой трансформации Российский разработчик решений для управления мастер-данным SDI Solution и корпорация «Парус», разработчик ERP-систем, сообщили CNews о слиянии с целью интеграции технологий обеих компаний для совместного продвижения. После слияния компании планируют пр
14.07.2021 SDI Solution и корпорация «Парус» объявили о слиянии

единенную компанию возглавит президент корпорации «Парус» Александр Карпачев. На сегодняшний день ERP-систему «Парус» используют десятки ведущих предприятий российского ОПК и машиностроения. Компания SDI Solution занимается созданием и внедрением MDM-систем в промышленных концернах, таких как Госкорпорация «Роскосмос», концерн «Калашников», ракетно-космическая корпорация «Энергия», объедине
21.06.2016 В России создан консорциум «Современные технологии управления корпоративными мастер-данными»

В России создан первый консорциум в области управления корпоративными мастер-данными. Об этом CNews сообщили в компании SDI Solution — отечественном разработчике специализированных систем и системном интеграторе в области технологической подготовки дискретных производств. Соглашение о создании данного консорциум
15.07.2014 BMW закупит у Samsung аккумуляторы на миллиарды евро

Немецкий автогигант BMW Group увеличит закупки аккумуляторных батарей у компании Samsung SDI, которая в составе южнокорейского конгломерата Samsung Group специализируется на производстве элементов питания и плазменных панелей. О сделке стоимостью в «несколько миллиардов евро» объяв
12.04.2012 26 апреля пройдет научно-практическая конференция «Инновации в САПР» - Сколково 2012

Компания SDI Solution приглашает специалистов промышленных предприятий принять участие в научно-практической конференции «Инновации в САПР» - Сколково 2012, посвященной теме инновационного управления ин
25.10.2011 Autodesk и SDI Solution разработали новый технологический комплекс на основе PDM Vault

Компания Autodesk, мировой разработчик решений для 3D-дизайна, проектирования и создания виртуальной реальности, и компания SDI Solution, отечественный разработчик специализированных систем и системный интегратор в области автоматизации технологической подготовки дискретных производств, сообщили о решении задачи по

04.10.2011 «Астерос» и SDI Solution предложат совместные решения по управлению производственными процессами

Компания «Астерос» и российский разработчик специализированных систем SDI Solution будут сотрудничать в области создания, внедрения программных продуктов и консалтинга для промышленных предприятий. В рамках сотрудничества компании планируют разрабатывать решения

12.09.2011 Новая технология AMD FirePro SDI-Link обеспечивает сверхкороткую задержку в среде телевещания и видеопроизводства

Компания AMD представила технологию AMD FirePro SDI-Link для рынка каналов передачи данных систем послесъемочной обработки и телевещания в режиме реального времени с GPU-ускорением, где требуется интерфейс ввода/вывода Serial Digital Interfa
05.07.2011 «Аскон» и его бывшие сотрудники хотят закончить войну

Конфликт между отечественным разработчиком САПР «Аскон» и командой его бывших сотрудников, недавно создавших собственную компанию SDI Solution, близится к завершению. После обмена резкими заявлениями в прошлом месяце, обе стороны скандала вокруг Semantic, флагманского продукта SDI Solution, сбавили тон. В разговоре
17.06.2011 «Аскон» обвиняет бывших сотрудников в краже кода

Команда разработчиков САПР «Вертикаль», покинувшая в начале 2011 г. «Аскон», и создавшая собственную компанию SDI Solution, заявила о выпуске своего флагманского продукта. Флагман SDI Solution носит название Semantic. Это система управления нормативно-справочной информацией, способная работать к
14.06.2011 Softline займется поставкой решений SDI Solution в области технологической подготовки производства

Компания Softline объявила о начале сотрудничества с компанией SDI Solution — отечественным разработчиком и системным интегратором специализированных систем в области технологической подготовки дискретных производств. Согласно заключенному соглашению, Soft
22.04.2011 Решения SDI Solution в области технологической подготовки производства интегрируют в продукты Autodesk

Компании Autodesk и SDI Solution подписали соглашение о партнерстве в рамках программы Autodesk Developer Network (ADN), цель которого — интегрировать инновационные разработки SDI Solution в области техноло
10.03.2011 Разработчики САПР «Вертикаль» покинули «Аскон» в полном составе

В феврале 2011 г. шестеро ключевых разработчиков САПР «Вертикаль» ушли из компании «Аскон», чтобы создать собственную фирму SDI Solution. Руководитель команды разработчиков Андрей Андриченко, возглавивший новую компанию, основной причиной расставания с «Асконом» назвал CNews расхождение с ее руководством во взглядах
24.08.2010 MRV получила патент на решения для передачи цифрового видео по оптическому волокну

Компания MRV объявила о получении патента США №7688231 на интерфейсы SFP для передачи цифрового видео стандарта SDI и видео высокой четкости стандарта HD-SDI по волоконно-оптическому кабелю. Уникальность решения MRV состоит в том, что в своих продуктах компания использовала алгоритм кодирования, о

Публикаций - 114, упоминаний - 114

SDI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9874 43
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 16 14
LG Electronics 3518 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 10
МегаФон - Синтерра - Synterra 713 8
Autodesk 576 7
Philips 2032 7
Samsung SDI 81 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 6
Seiko Epson Corporation 822 6
Sony 6428 6
ADVA Optical Networking - MRV Communications 106 6
Lenovo Motorola 3506 5
Intel Corporation 11750 5
IBM - International Business Machines Corp 9206 5
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 342 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 4
Sharp Corporation 1016 4
Fujitsu 1909 4
Nvidia Corp 3265 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2963 4
Pioneer Corporation 414 4
SAP SE 4898 3
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 604 3
Oracle Corporation 6389 3
Microsoft Corporation 23868 3
Esri 164 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 298 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 775 3
Apple Inc 11211 3
5nine Software 1875 3
Lenovo PCSD - Personal Computer and Smart Devices Group 8 3
Lenovo Intelligent Devices Group 6 3
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group 20 3
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 60 3
Lenovo Group 2216 3
Галактика - Корпорация 1410 2
Dassault Systemes 190 2
Toshiba Corporation 2856 2
Цифра ГК 2221 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 6
Askona Life Group - Аскона 81 4
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 108 4
LG Chem 26 3
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 71 3
BMW Group 417 3
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - ММПП ФГУП - авиационная моторостроительная компания 3 2
Hyundai Mobis 10 2
TÜV Rheinland Group 105 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 176 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 437 2
Hyundai-KIA Motors 4 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод 34 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 33 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 382 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 4 1
Мать и дитя 22 1
Красный октябрь 28 1
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 5 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 4 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 14 1
ТОР Холдинг - Тулаточмаш 1 1
Менатеп - Menatep 24 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 36 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 104 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 7 1
Россети Ленэнерго 68 1
Ростех - ОДК Климова 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 418 1
Hyundai Securities 4 1
Ford 399 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 131 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 420 1
Возрождение - Коммерческий банк 68 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 167 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 55 1
Tesla Motors 358 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 229 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 2
Судебная власть - Judicial power 538 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1488 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 312 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 18 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 52 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 65 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 219 1
Президент Российской Федерации 3373 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 92 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 93 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 478 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 510 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 265 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 0 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 129 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 19 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 106 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 6 1
4CIO 743 1
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 1 1
Станкоинструмент 3 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 26
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 16
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 3698 15
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 3516 14
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3121 14
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 444 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 12
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 2646 12
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 603 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 10
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2974 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3483 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 10
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 341 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 979 9
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 608 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4387 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 8
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2906 8
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 89 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 7418 7
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 630 7
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 276 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10243 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 1 6
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet 1814 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 969 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2348 6
Microsoft Windows 2000 940 7
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 7 5
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver (OptiDriver) 68 5
Samsung Galaxy Note 456 4
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 96 4
Apple iPhone 6 597 3
Samsung Galaxy S7 - смартфон 79 3
Google YouTube - Видеохостинг 2445 3
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 233 3
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 56 3
Google Chromebook - Google Хромбук 113 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 44 2
Linux OS 8523 2
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 128 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6531 2
Nvidia Quadro GPU 148 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 315 2
AMD FirePro - графический адаптер 31 2
Autodesk Developer Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 6 2
Intel Sandy Bridge 127 1
Lenovo ThinkBook - Серия ноутбуков 18 1
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 628 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 497 1
Canon EF - серия объективов 16 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 249 1
Apple iPhone 7 270 1
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 57 1
Lenovo ThinkStation - серия рабочих станций 18 1
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 29 1
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 130 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 409 1
Red Hat OpenStack Platform 25 1
OpenGL - Язык программирования 228 1
Dassault Systemes - 3DExperience 63 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 132 1
Opera Browser - Браузер 980 1
WhatsApp Messenger 941 1
Samsung Pay 284 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1141 1
JavaScript - JS - язык программирования 930 1
Андриченко Андрей 8 7
Горохов Сергей 11 4
Богданов Максим 27 3
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 32 2
Карпачев Александр 24 2
Спиридонов Александр 40 2
Поликарпова Наталья 6 2
Kaper Markus - Капер Маркус 2 2
Koh DJ - Ко Донг Джин 11 1
Поляков Павел 3 1
Куринной Павел 1 1
Ушаков Алексей 15 1
Тимохов Александр 1 1
Суетин Николай 8 1
Наумов Сергей 12 1
Игнатьев Михаил 7 1
Кузьмин Андрей 10 1
Ковшаров Антон 1 1
Кирсанов Владимир 2 1
Елисеев Дмитрий 8 1
Madaio Bob - Мадайо Боб 8 1
Перовская Лидия 2 1
Martensson Lars - Мартенссон Ларс 1 1
Супрун Дмитрий 1 1
Борисов Сергей 20 1
Cormier Paul - Пол Кормье 22 1
Ахметджанов Николай 7 1
Новиков Алексей 48 1
Стулов Александр 19 1
Сидоров Алексей 19 1
Станкевич Андрей 14 1
Колесников Евгений 17 1
Гольцов Александр 69 1
Dornacher Nathan - Дорначер Натан 2 1
Rivera Sandra - Ривера Сандра 6 1
Chappell William - Чеппелл Вильям 1 1
Романов Алексей 43 1
Гуштуров Леонид 23 1
Крылов Валерий 15 1
Лобанов Денис 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 38
Южная Корея - Республика 4473 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 18
Япония 10469 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 8
Европа 11993 7
Германия - Федеративная Республика 8772 7
Индия - Bharat 4474 5
Франция - Французская Республика 5484 5
Азия - Азиатский регион 4269 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 4
Земля - планета Солнечной системы 8368 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1319 3
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 82 3
Чили - Республика 456 3
Солнечная система - Solar system 2263 3
Юпитер - планета Солнечной системы 479 3
Нидерланды 2226 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 967 2
Канада 3013 2
Америка 2007 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1675 2
США - Нью-Йорк 2790 2
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 179 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 782 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 167 2
Америка Латинская 1494 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3318 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2582 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 873 2
Африка - Африканский регион 3033 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1028 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 26 2
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 85 1
Америка Северная 2631 1
США - Джорджия 171 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1408 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 989 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 502 4
Логистика сбытовая - Сбыт 1905 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 913 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 492 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 912 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2376 3
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 261 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 714 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1183 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда - Цифровая трансформация транспортной отрасли - Умная дорога 220 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1101 3
Финансовые показатели 1013 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 297 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 128 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1668 2
Internet Economy - Интернет-экономика 10 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 881 2
Газы - Метан - methanum - болотный газ 194 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2342 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 637 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 586 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 351 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 1553 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 693 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1336 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 599 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 32 2
DigiTimes - Издание 1272 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 306 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 462 4
IDG - International Data Group 99 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 266 3
Муз ТВ - Телеканал 17 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 58 2
Korea Herald 22 2
Korea Times 76 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 2
Bloomberg 1116 2
CNews RND - R&D.CNews 0 1
GizmoChina 104 1
FT - Financial Times 1073 1
Россия Культура - телеканал 10 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 174 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 61 1
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 28 1
Вести 24 - Российский информационный канал 12 1
EE Times 158 1
Рен ТВ - телеканал 62 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 68 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 130 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 100 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1159 1
NPD DisplaySearch 57 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 3
Gartner - Гартнер 3316 3
IDC - International Data Corporation 4775 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 391 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
Gartner - Dataquest 338 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 34 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 6 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 5 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 25 1
MMT Observatory - Multi-Mirror Telescope 1 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 7 1
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 12 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 215 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 255 1
РАН - Российская академия наук 1779 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 68 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 12 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 482 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 451 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 94 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 693 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 260 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 278 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 768 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 168 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 1
University of Oxford - Оксфордский университет 177 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 399 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 490 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 187 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 437 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 51 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 65 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 84 1
ERI Summit - Electronics Resurgence Initiative Summit 1 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 1 1
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