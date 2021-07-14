SDI Software Defined Infrastructure Программно-определяемая инфраструктура SDH Software Defined Hardware
|14.07.2021
|
Корпорация «Парус» полностью сменила владельцев
Объединение решений для цифровой трансформации Российский разработчик решений для управления мастер-данным SDI Solution и корпорация «Парус», разработчик ERP-систем, сообщили CNews о слиянии с целью интеграции технологий обеих компаний для совместного продвижения. После слияния компании планируют пр
|14.07.2021
|
SDI Solution и корпорация «Парус» объявили о слиянии
единенную компанию возглавит президент корпорации «Парус» Александр Карпачев. На сегодняшний день ERP-систему «Парус» используют десятки ведущих предприятий российского ОПК и машиностроения. Компания SDI Solution занимается созданием и внедрением MDM-систем в промышленных концернах, таких как Госкорпорация «Роскосмос», концерн «Калашников», ракетно-космическая корпорация «Энергия», объедине
|21.06.2016
|
В России создан консорциум «Современные технологии управления корпоративными мастер-данными»
В России создан первый консорциум в области управления корпоративными мастер-данными. Об этом CNews сообщили в компании SDI Solution — отечественном разработчике специализированных систем и системном интеграторе в области технологической подготовки дискретных производств. Соглашение о создании данного консорциум
|15.07.2014
|
BMW закупит у Samsung аккумуляторы на миллиарды евро
Немецкий автогигант BMW Group увеличит закупки аккумуляторных батарей у компании Samsung SDI, которая в составе южнокорейского конгломерата Samsung Group специализируется на производстве элементов питания и плазменных панелей. О сделке стоимостью в «несколько миллиардов евро» объяв
|12.04.2012
|
26 апреля пройдет научно-практическая конференция «Инновации в САПР» - Сколково 2012
Компания SDI Solution приглашает специалистов промышленных предприятий принять участие в научно-практической конференции «Инновации в САПР» - Сколково 2012, посвященной теме инновационного управления ин
|25.10.2011
|
Autodesk и SDI Solution разработали новый технологический комплекс на основе PDM Vault
Компания Autodesk, мировой разработчик решений для 3D-дизайна, проектирования и создания виртуальной реальности, и компания SDI Solution, отечественный разработчик специализированных систем и системный интегратор в области автоматизации технологической подготовки дискретных производств, сообщили о решении задачи по
|04.10.2011
|
«Астерос» и SDI Solution предложат совместные решения по управлению производственными процессами
Компания «Астерос» и российский разработчик специализированных систем SDI Solution будут сотрудничать в области создания, внедрения программных продуктов и консалтинга для промышленных предприятий. В рамках сотрудничества компании планируют разрабатывать решения
|12.09.2011
|
Новая технология AMD FirePro SDI-Link обеспечивает сверхкороткую задержку в среде телевещания и видеопроизводства
Компания AMD представила технологию AMD FirePro SDI-Link для рынка каналов передачи данных систем послесъемочной обработки и телевещания в режиме реального времени с GPU-ускорением, где требуется интерфейс ввода/вывода Serial Digital Interfa
|05.07.2011
|
«Аскон» и его бывшие сотрудники хотят закончить войну
Конфликт между отечественным разработчиком САПР «Аскон» и командой его бывших сотрудников, недавно создавших собственную компанию SDI Solution, близится к завершению. После обмена резкими заявлениями в прошлом месяце, обе стороны скандала вокруг Semantic, флагманского продукта SDI Solution, сбавили тон. В разговоре
|17.06.2011
|
«Аскон» обвиняет бывших сотрудников в краже кода
Команда разработчиков САПР «Вертикаль», покинувшая в начале 2011 г. «Аскон», и создавшая собственную компанию SDI Solution, заявила о выпуске своего флагманского продукта. Флагман SDI Solution носит название Semantic. Это система управления нормативно-справочной информацией, способная работать к
|14.06.2011
|
Softline займется поставкой решений SDI Solution в области технологической подготовки производства
Компания Softline объявила о начале сотрудничества с компанией SDI Solution — отечественным разработчиком и системным интегратором специализированных систем в области технологической подготовки дискретных производств. Согласно заключенному соглашению, Soft
|22.04.2011
|
Решения SDI Solution в области технологической подготовки производства интегрируют в продукты Autodesk
Компании Autodesk и SDI Solution подписали соглашение о партнерстве в рамках программы Autodesk Developer Network (ADN), цель которого — интегрировать инновационные разработки SDI Solution в области техноло
|10.03.2011
|
Разработчики САПР «Вертикаль» покинули «Аскон» в полном составе
В феврале 2011 г. шестеро ключевых разработчиков САПР «Вертикаль» ушли из компании «Аскон», чтобы создать собственную фирму SDI Solution. Руководитель команды разработчиков Андрей Андриченко, возглавивший новую компанию, основной причиной расставания с «Асконом» назвал CNews расхождение с ее руководством во взглядах
|24.08.2010
|
MRV получила патент на решения для передачи цифрового видео по оптическому волокну
Компания MRV объявила о получении патента США №7688231 на интерфейсы SFP для передачи цифрового видео стандарта SDI и видео высокой четкости стандарта HD-SDI по волоконно-оптическому кабелю. Уникальность решения MRV состоит в том, что в своих продуктах компания использовала алгоритм кодирования, о
SDI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.