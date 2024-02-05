«Теком» анонсировала новую версию SRT agent с поддержкой SDI

Компания «Теком», разработчик программного обеспечения для рынков ТВ и телекоммуникаций, представила обновление продукта SRT agent. Новая версия приложения позволит принимать видеопоток по SDI в реальном времени и конвертировать его для передачи на дальние расстояния, в том числе в несколько точек назначения.

Решение представляет собой аппаратно-программный комплекс, который состоит из платы SDI и программного обеспечения - приложения SRT agent. Новый SRT agent может работать в SDI-инфраструктуре, а потом конвертировать потоки, чтобы обеспечить дальнейшее распространение контента. К примеру, при съёмке на удалённой ТВ-студии, видеопоток с камеры принимается с помощью SRT agent c поддержкой SDI и преобразуется для передачи на телеканал.

SRT agent c поддержкой SDI поможет и в ситуации, когда съёмка ведётся с нескольких устройств, и нужно принять и конвертировать все SDI потоки. Функция многоадресной репликации потока позволяет передавать контент сразу в несколько точек назначения.

С учётом мощности используемого оборудования, количество входных каналов для потоков SDI можно увеличить, установив плату с большим количеством входов. При этом не нужно покупать дополнительные декодеры для конвертации в SRT, UDP, HLS или RTMP. Увеличивать количество каналов, которые кодируются и транслируются с помощью SRT agent, можно за счёт обновления лицензии.

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Преимущества SRT agent с поддержкой SDI: организация дистанционных трансляций без существенных затрат на инфраструктуру; прием входящих видеопотоков SDI и обеспечение аппаратной/программной конвертации в SRT, UDP, HLS или RTMP; решение задачи под ключ: аппаратные декодеры включены в комплект поставки.

Приложение конвертирует множество UDP-, SRT- и SDI-каналов в множество каналов UDP, SRT, HLS и RTMP. SRT agent работает с потоками от различных аппаратных кодировщиков и камер на базе SRT. Также приложение собирает статистику об SRT потоке и позволяет контролировать качество и целостность переданных данных в точках получения при интеграции с системой мониторинга.