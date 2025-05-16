Получите все материалы CNews по ключевому слову
RTMP Real Time Messaging Protocol проприетарный протокол потоковой передачи данных
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
RTMP и организации, системы, технологии, персоны:
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6061 1
|Свириденко Андрей 99 2
|Skorupa Joe - Скорупа Джо 5 1
|Кабанов Владимир 178 1
|Соловьев Владимир 109 1
|Горбунов Алексей 32 1
|Салов Антон 38 1
|Герасимов Андрей 25 1
|Никитин Олег 76 1
|Калайда Игорь 13 1
|Тюрина Мария 59 1
|Чернов Максим 31 1
|Школьников Николай 26 1
|Зайцев Николай 32 1
|Угай Дмитрий 11 1
|Мочальников Алексей 13 1
|Тоболь Александр 39 1
|Лосев Сергей 46 1
|Кукушкин Евгений 15 1
|Тюкачев Андрей 3 1
|Грибанов Игорь 1 1
|Менделеев Яков 3 1
|Wadhwani David - Вэдхвани Дэвид 11 1
|Зверев Евгений 2 1
|Lovelace Ada - Ловлейс Ада 19 1
|Washington Post 357 1
|Gartner - Гартнер 3685 3
|IDC - International Data Corporation 5005 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1091 1
|TeleGeography Research 40 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.