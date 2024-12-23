Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Ростелеком Сόлар ГК Элвис-Плюс Застава АПК аппаратно-программный комплекс



23.12.2024 «Ростелеком» купил 100% легендарной российской ИБ-компании. Ее основатель покинул проект 1
23.12.2024 ГК «Солар» стала владельцем 100% системного ИБ‑интегратора «Элвис-Плюс» 1
22.05.2023 Организация безопасной дистанционной работы в госведомстве: опыт ФНС 1
16.05.2023 Сергей Груздев -

Сергей Груздев, "Аладдин Р.Д.": Безопасная дистанционная работа с личного компьютера возможна

 1
10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
08.02.2021 Вышел новый релиз VideoMost 9.0 — мессенджера с ВКС и ИИ, который заменяет MS Teams 1
14.01.2021 Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда 1
11.12.2020 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и «Застава-клиент» 1
02.10.2020 Подтверждена совместимость программного комплекса «Застава-клиент» с продуктами Jacarta 3
31.08.2020 «Ростелеком» покупает половину одной из старейших ИБ-компаний в России 1
06.07.2020 Россиянин стал соавтором стандарта будущей войны с «квантовыми хакерами» 1
09.06.2020 Tele2 подключил ледокол «Невская Застава» к сети LТE-450 1
19.07.2018 Собирать защищенные ПК для ЗАГСов будет компания основателя Almaz и Runa Capital 1
05.10.2017 Росреестр потратил 120 млн на ИТ, которыми не пользуется 2
03.10.2017 «Аванпост» представила новую версию Avanpost IDM 1
13.08.2014 «Элвис-Плюс» получила сертификат ФСТЭК на VPN/FW «Застава» версии 6 1
18.07.2014 С 1 августа ряд госуслуг в Ивановской области будет предоставляться по принципу «одного окна» 1
02.10.2013 Big Data и мобильность — два вызова для информационной безопасности ФНС 1
07.06.2012 VPN/FW «Застава» + eToken NG Flash: защищенный доступ к корпоративным информационным ресурсам 3
23.12.2011 НР и «Элвис-Плюс» протестировали работу «Заставы» 5.3 на серверах HP ProLiant 1
23.11.2011 Изобретатели «русского фаервола» заработают 1 млрд на персональных данных 1
26.10.2011 eToken обеспечивает защиту персональных данных «Российского союза автостраховщиков» 1
14.04.2011 eToken протестировали на совместимость с программным комплексом для защиты данных «VPN/FW Застава» 2
05.08.2008 Актуальные новинки на DVD: официальные релизы 1
14.04.2008 VPN-продукт «Застава» 5.2 от «Элвис-Плюс» получил сертификат ФСТЭК 1
21.09.2007 «Элвис-Плюс» анонсирует новую версию VPN-продукта «Застава» 1
11.02.2005 IBM и "Элвис-плюс" представили новое решение для защиты информации 1
09.03.2004 В РАО " ЕЭС России" завершен первый этап строительства защищенной сети передачи данных 1
02.06.2003 РАО ЕЭС обзавелось защищенной WLAN 1
21.05.2003 Специалисты по ИТ-безопасности в дефиците 1
13.05.2003 В июне в Сочи пройдет семинар по информационной безопасности 1
10.07.2002 "АйТи" будет использовать в своих проектах продукты компании "Элвис-Плюс" 1
25.03.2002 ЛАНИТ и АНКАД подписали партнерское соглашение 1
10.12.2001 "ЭЛВИС+" объявила о скидках на ПО серии "ЗАСТАВА" 1
22.03.2001 "Электон" представила защищенные мобильные решения на базе систем безопасности ЭЛВИС+ и "Аладдин" 1
23.11.2000 Гостехкомиссия России сертифицировала пакет программ "Застава" от "ЭЛВИС+" для организации VPN 2
27.10.2000 "ЭЛВИС+" и Interface Ltd подписали соглашение о партнерстве 1
10.10.2000 IBS будет использовать VPN-технологии ЭЛВИС+ в комплексных проектах 1
01.08.2000 "Аквариус", московское представительство Intel и "ЭЛВИС+" провели семинар "Решения для интернет-провайдеров" 1
28.07.2000 Компании "Весть-Метатехнологии" и "Элвис+" представили новый корпоративный информационный портал 1

Публикаций - 44, упоминаний - 53

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 33
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 26
Cisco Systems 5114 7
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 7
Oracle Corporation 6688 4
Ростелеком 9701 3
Yandex - Яндекс 7340 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 3
Microsoft Corporation 24625 3
HP Inc. 5685 3
Check Point Software Technologies 760 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность 15 2
Код Безопасности 616 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
VideoMost - ВидеоМост 274 2
Huawei 3933 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Spirit DSP - Спирит Корп 470 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Консалтинг 37 2
IBS - ИБС экспертиза 156 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 182 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ - Новые технологии безопасности 22 2
Luntry - Лантри - КлаудРан 16 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 9 2
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Acronis - Акронис 448 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 1
ЭЛАС НПО 14 1
EzWIM 4 1
Trustworks Global 7 1
Samsung Electronics 10255 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 2
Vimeo - Видеохостинг 69 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Runa Capital 158 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 66 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Пиларн ГУП 2 1
Starship Technologies 16 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 12 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 123 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 60 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 22 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 30 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 20
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 15
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 13
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 8
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 298 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 4
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 411 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 4
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 362 4
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 908 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 3
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 106 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 451 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 3
Linux OS 9937 6
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 4
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 3
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Microsoft Outlook 1390 2
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 2
Aladdin Secret Disk 85 2
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 2
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 31 2
Microsoft Windows 15657 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 2
Cisco Works LMS - LAN Management Solution - CiscoWorks Common Services - CiscoWorks VPN Security Management Solution - CiscoWorks NCM - CiscoWorks VMS 31 2
Microsoft Windows BitLocker 936 2
Aladdin Liveoffice 12 2
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 101 2
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - ВЕРБА-W - ВЕРБА-OW - СКЗИ 3 2
ФНС РФ ЦОД 28 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 1
КриптоПро CSP СКЗИ 211 1
Aladdin JaCarta PKI 87 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 95 1
Aladdin JaCarta PRO 25 1
Aladdin JaCarta LT 29 1
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 36 1
Apple iOS 7809 1
Microsoft Exchange 1714 1
Google Android 13994 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
WhatsApp Messenger 1082 1
Apple macOS 2059 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Microsoft Skype 2067 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Rakuten Viber 627 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Галицкий Александр 106 4
Ляпунов Игорь 121 3
Царев Николай 3 3
Ивашков Юрий 2 2
Свириденко Андрей 97 2
Шитов Игорь 2 2
Басин Виктор 3 2
Груздев Сергей 46 2
Рустамов Рустам 412 1
Арсентьев Андрей 67 1
Соколов Александр 38 1
Тимофеев Олег 3 1
Петричкович Ярослав 29 1
Шалупов Евгений 1 1
Власов Павел 8 1
Кабанов Владимир 178 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Карачинский Анатолий 93 1
Колмогоров Антон 21 1
Вихорев Сергей 15 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Масленникова Ольга 1 1
Мухортов Юрий 3 1
Полякова Оксана 8 1
Смыслов Валерий 1 1
Нейгер Сергей 3 1
Шевцов Дмитрий 8 1
Шуйнов Дмитрий 2 1
Зелов Андрей 2 1
Лукьяненко Сергей 44 1
Буркина Юлия 1 1
Курилов Дмитрий 11 1
Судаков Максим 2 1
Lewis Clive - Льюис Клайв 3 1
Хайруллов Руслан 5 1
Хереш Игорь 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 2
Ближний Восток 2943 1
Нидерланды 3517 1
США - Калифорния 4625 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 401 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Япония 13282 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 404 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 91 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - СФО - Республика Тыва 304 1
Дания - Королевство 1296 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 615 1
США - Техас 989 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
США - Пенсильвания 358 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Россия - ПФО - Пензенская область 589 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
США - Миссисипи 63 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 3
Аудит - аудиторский услуги 2660 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 385 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Миграция населения - Миграционные службы 412 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Английский язык 6634 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 373 1
The Washington Post 333 1
FT - Financial Times 1220 1
IDC - International Data Corporation 4910 2
Gartner - Гартнер 3556 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 1
Tohoku University - Университет Тохоку 24 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
Infosecurity - выставка 63 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще