Ростелеком Сόлар ГК Элвис-Плюс Застава АПК аппаратно-программный комплекс
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
|IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
|TCG - Trusted Computing Group 31 1
|CompTIA - Computing Technology Industry Association 30 1
|Галицкий Александр 106 4
|Ляпунов Игорь 121 3
|Царев Николай 3 3
|Ивашков Юрий 2 2
|Свириденко Андрей 97 2
|Шитов Игорь 2 2
|Басин Виктор 3 2
|Груздев Сергей 46 2
|Рустамов Рустам 412 1
|Арсентьев Андрей 67 1
|Соколов Александр 38 1
|Тимофеев Олег 3 1
|Петричкович Ярослав 29 1
|Шалупов Евгений 1 1
|Власов Павел 8 1
|Кабанов Владимир 178 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Карачинский Анатолий 93 1
|Колмогоров Антон 21 1
|Вихорев Сергей 15 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Масленникова Ольга 1 1
|Мухортов Юрий 3 1
|Полякова Оксана 8 1
|Смыслов Валерий 1 1
|Нейгер Сергей 3 1
|Шевцов Дмитрий 8 1
|Шуйнов Дмитрий 2 1
|Зелов Андрей 2 1
|Лукьяненко Сергей 44 1
|Буркина Юлия 1 1
|Курилов Дмитрий 11 1
|Судаков Максим 2 1
|Lewis Clive - Льюис Клайв 3 1
|Хайруллов Руслан 5 1
|Хереш Игорь 22 1
|The Washington Post 333 1
|FT - Financial Times 1220 1
|IDC - International Data Corporation 4910 2
|Gartner - Гартнер 3556 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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