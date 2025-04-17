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Нейгер Сергей
Нейгер Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Мелихов Георгий 2 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Галицкий Александр 107 1
|Вихорев Сергей 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354005, в очереди разбора - 759378.
Создано именных указателей - 173134.
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