Национальный проект Цифровая подстанция


СОБЫТИЯ


25.02.2026 Уникальный цифровой объект для российской энергосистемы возводится в Пестречинском районе Татарстана 1
17.04.2025 «Перспективный мониторинг» совместно с ГК Softline открыли Центр киберучений Ampire в КГЭУ 1
31.10.2024 Началась процедура банкротства производителя трансформаторов, принадлежавшего «Роснано» 2
29.12.2023 В НИУ «МЭИ» разработан облачный сервис для автоматизированного создания схем цифровых подстанций​ 1
20.12.2023 Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний 1
29.11.2023 Positive Technologies выпускает новую версию PT ISIM для промышленных компаний 1
27.01.2022 VEB Ventures инвестировал 300 млн руб. в компанию «Профотек» 1
24.08.2021 Infowatch Arma и ЧЭАЗ подписали заявление о совместимости своих флагманских решений 1
01.12.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» поставит в США оптическое оборудование 1
11.11.2020 В России началось массовое внедрение первых комплексов релейной защиты на «Эльбрусах» 1
30.06.2020 В России придумали, как вдвое уменьшить расходы на ЦОД 1
19.05.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» локализует свое производство в Швейцарии 1
04.12.2019 «Автоматика» и «Электросеть» договорились о сотрудничестве 1
17.10.2019 ЦОД ФСК ЕЭС оснастили комплексами с технологией непосредственного жидкостного охлаждения 2
28.02.2017 «Профотек» оснастит «Объединенную Энергетическую Компанию» системами противоаварийной автоматики 1
26.12.2016 Одобрен нацпроект по разработке и внедрению цифровых электрических подстанций на объектах энергетики 1
26.08.2014 «Профотек» и ЛИСИС представили совместное решение для интеллектуальных электрических сетей 1
26.05.2014 Лидеры ИТ-рынка моделируют будущее и формулируют стратегию развития 1
24.01.2012 Esri CIS, Huawei и «Ангстрем» становятся партнерами в сфере реализация концепции Smart Grid для российской энергетики 1
24.08.2011 6 сентября в Москве откроется Международная выставка и конференция «Информационные технологии в энергетике 2011» 1
01.06.2011 6 сентября в Москве откроется выставка и конференция «Информационные технологии в энергетике 2011» 1

Профотек 17 7
Ростех - Автоматика Концерн 1754 5
ЧЭАЗ - Чебоксарский электроаппаратный завод 8 2
ИНПРО - INPRO 11 2
Релематика 6 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3325 2
Инпро Технолоджис 11 2
Condis SA 2 2
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 45 1
Россети Цифра - IT Energy - Айти Энерджи Сервис 22 1
Esri CIS - Эсри СНГ 89 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 55 1
Zelax - Зелакс 90 1
Экра НПП 2 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 38 1
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 52 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Прософт-Системы 18 1
Россети ФСК ЕЭС - НТЦ ФСК ЕЭС - Научно-технический центр ФСК ЕЭС - Научно-технический центр федеральной сетевой компании единой энергетической системы 6 1
Таврида Электрик 2 1
Модус-Энерго 1 1
МДИС - МД Информационные Системы 7 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 470 1
Dell EMC 5111 1
Huawei 4303 1
Apple Inc 12778 1
Accenture plc 698 1
Intel Corporation 12592 1
InfoWatch - Инфовотч 1115 1
Softline - Софтлайн 3350 1
9123 1
AMD - Advanced Micro Devices 4505 1
Oracle Corporation 6908 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2618 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1556 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 395 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 520 1
Directum - Директум 1187 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 665 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1045 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 94 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 432 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 2
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 36 1
Parks Associates 24 1
Монител 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2748 1
Visa International 1977 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 353 1
American Express - Amex 335 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 360 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 200 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 771 5
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 577 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 360 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 88 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5085 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1103 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3537 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6356 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3582 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5284 1
Федеральное собрание Российской Федерации 309 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 348 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3285 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9416 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11215 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23374 7
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2382 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32194 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26206 4
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии - Актуальные ИТ-задачи энергетики 24 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22063 3
Аналоговые технологии 2839 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12121 3
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2866 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4554 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6295 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21850 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1467 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27230 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9826 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4631 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32062 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23117 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2060 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8180 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13129 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3564 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 871 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5700 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14968 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10542 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1570 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14402 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1143 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 693 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1211 1
Управляемость - Manageability 1977 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2194 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 352 1
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 37 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 24 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 589 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 993 1
Linux OS 11056 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 970 1
Apple iPhone 6 4862 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 96 1
Инпро Технолоджис Liquid Cube 7 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2108 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 154 1
ФСТЭК РФ - ИТ.СОВ - Профиль защиты систем обнаружения вторжений 16 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 47 1
Рудаков Олег 5 3
Кабанов Владимир 178 2
Дегтев Геннадий 270 2
Таболкин Алексей 8 1
Душа Игорь 23 1
Дементьев Роман 7 1
Паршиков Николай 2 1
Исаев Камиль 20 1
Быстрова Юлия 10 1
Селюминов Василий 5 1
Похожаев Андрей 1 1
Нейгер Сергей 4 1
Brewer Hamish - Брювер Хэмиш 1 1
Котляр Тимур 1 1
Косынкин Илья 9 1
Беляев Эдуард 2 1
Серебренников Артем 1 1
Сальников Константин 1 1
Путин Владимир 3393 1
Чубайс Анатолий 220 1
Теплов Олег 31 1
Прохоров Александр 102 1
Котелюх Олег 6 1
Текслер Алексей 30 1
Лебедев Андрей 12 1
Рогалев Николай 31 1
Куликов Сергей 34 1
Коваленко Эдуард 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18410 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 5
Европа 24701 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 3
Бразилия - Федеративная Республика 2462 3
Финляндия - Финляндская Республика 3661 2
Канада 5001 2
Италия - Итальянская Республика 4441 2
Франция - Французская Республика 8013 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14558 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 2
Нидерланды 3650 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1168 1
Южная Корея - Республика 6888 1
Азия - Азиатский регион 5774 1
Япония 13576 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18851 1
Индия - Bharat 5737 1
Америка - Американский регион 2192 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3323 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3607 1
США - Нью-Йорк 3156 1
Африка - Африканский регион 3581 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3436 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1729 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2156 1
Испания - Королевство 3776 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 1
Саудовская Аравия - Королевство 642 1
Америка Латинская 1893 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1077 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1594 1
Европа Западная 1493 1
Куба - Республика 395 1
Энергетика - Energy - Energetically 5542 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6399 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4402 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1370 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2025 3
Россети Цифровая трансформация 2030 6 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7314 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17483 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1558 2
Образование в России 2579 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6306 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3732 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20477 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1031 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5922 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1823 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15309 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3282 1
Ergonomics - Эргономика 1693 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6303 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8191 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1205 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8254 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1833 1
Национальный проект 376 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 273 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1542 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5349 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3812 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7384 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3258 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7826 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 130 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 24 1
НКО - Некоммерческая организация 600 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4432 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 1
Bloomberg 1559 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
IDC - International Data Corporation 4949 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
ARC Advisory Group 20 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
МЭИ - Московский энергетический институт 160 2
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 66 2
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 23 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 626 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
