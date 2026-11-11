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ИНПРО INPRO

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.11.2026 ИНПРО открывает кольцевой интерфейс для промышленного мониторинга 1
16.01.2023 «Айтеко» и «Инпро технолоджис» заключили партнерское соглашение 1
19.02.2021 «Инпро технолоджис» и «Норси-Транс» создают решение на платформе «Эльбрус» 1
03.02.2021 «Инпро технолоджис» получила патент TIPO на систему жидкостного охлаждения Liquid Cube 1
30.06.2020 В России придумали, как вдвое уменьшить расходы на ЦОД 1
31.03.2020 «Инпро технолоджис» выводит на рынок мобильный ЦОД 1
30.10.2019 «Инпро технолоджис» и «АМДтехнологии» будут вместе строить ЦОДы с жидкостным охлаждением 1
21.10.2019 На конкурсе субсидий Минпромторга отклонили все проекты на «Эльбрусах» и «Байкалах» 1
17.10.2019 ЦОД ФСК ЕЭС оснастили комплексами с технологией непосредственного жидкостного охлаждения 1
15.04.2014 Обновленный троян BackDoor.Dande заразил компьютеры 400 аптек на юге России 1
23.05.2008 «УралКонтракт» управляет производством на базе «1С:Предприятия 8» 2
22.02.2007 «МегаПласт» управляет бизнес-процессами с «1С:Предприятием 8» 2

Публикаций - 12, упоминаний - 14

ИНПРО и организации, системы, технологии, персоны:

Инпро Технолоджис 13 8
9804 3
Dr.Web - Доктор Веб 1297 1
Microsoft Corporation 25933 1
Intel Corporation 12906 1
Норси-Транс - НТ 148 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 313 1
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Baikal Electronics - Байкал Электроникс 496 1
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1С ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство 32 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 103 1
РСК Технологии 14 1
Числовая механика 10 1
Россети Цифра - IT Energy - Айти Энерджи Сервис 22 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 743 3
Уралконтракт 1 1
Аптека-Холдинг 8 1
НСПК - Национальная система платежных карт 965 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Фармация 17 1
Российская Фармация 3 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4104 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13291 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26759 4
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Microsoft Windows 17102 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 382 1
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