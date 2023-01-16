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«Айтеко» и «Инпро технолоджис» заключили партнерское соглашение

«Инпро технолоджис», являющаяся производителем систем непосредственного жидкостного охлаждения для вычислительных и коммуникационных комплексов, и компания «Айтеко» подписали договор о сотрудничестве.

Специалисты «Айтеко» прошли обучение по работе с продуктами вендора и будут осуществлять их внедрение и техническое сопровождение на предприятиях заказчиков в рамках проектов по созданию инженерной и ИТ-инфраструктуры.

Компания «Инпро технолоджис» разрабатывает ИТ-решения с применением технологии непосредственного жидкостного охлаждения. Комплекс Liquid Cube обеспечивает термостабильный режим работы электронных компонентов, что позволяет увеличить срок службы активного оборудования и повысить надежность вычислительной̆ системы. Благодаря Liquid Cube можно создавать компактные высокопроизводительные системы и размещать их в ограниченном пространстве, включая офисные и производственные помещения, в контейнерах и даже на мобильных платформах.

«Мы рады расширению нашей партнерской программы и включению в нее компании «Айтеко». Наши инновационные решения и глубокая экспертиза специалистов «Айтеко» позволят нам успешно реализовывать совместные проекты», – отметил Олег Котелюх, управляющий партнёр компании «Инпро технолоджис».

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«Благодаря партнерству с компанией «Инпро технолоджис» мы расширяем наш портфель отечественных инфраструктурных решений, которые помогут нам эффективно решать задачи заказчиков, опираясь на российские технологии», – сказал Дмитрий Семынин, отдел вычислительных комплексов департамента проектирования и развития бизнеса «Айтеко».

Специалисты «Айтеко» имеют опыт ведения проектов на полностью российском оборудовании и ПО, решают задачу по созданию импортонезависимой инфраструктуры заказчиков, оперативному замещению иностранных продуктов отечественными. «Айтеко» имеет экосистему партнерств с российскими производителями, собственный технологический стек по импортозамещению

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