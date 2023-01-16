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Инпро Технолоджис Liquid Cube

Компания «Инпро Технолоджис» разрабатывает инновационные ИТ-решения с применением технологии непосредственного жидкостного охлаждения. Комплекс Liquid Cube обеспечивает термостабильный режим работы электронных компонентов, что позволяет увеличить срок службы активного оборудования и повысить надежность вычислительной системы. Благодаря Liquid Cube можно создавать компактные высокопроизводительные системы и размещать их в ограниченном пространстве, включая офисные и производственные помещения, в контейнерах, и даже на мобильных платформах.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.01.2023 «Айтеко» и «Инпро технолоджис» заключили партнерское соглашение 1
19.02.2021 «Инпро технолоджис» и «Норси-Транс» создают решение на платформе «Эльбрус» 1
03.02.2021 «Инпро технолоджис» получила патент TIPO на систему жидкостного охлаждения Liquid Cube 1
30.06.2020 В России придумали, как вдвое уменьшить расходы на ЦОД 1
31.03.2020 «Инпро технолоджис» выводит на рынок мобильный ЦОД 1
30.10.2019 «Инпро технолоджис» и «АМДтехнологии» будут вместе строить ЦОДы с жидкостным охлаждением 1
07.09.2018 Fortinet собирает специалистов по кибербезопасности 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Инпро Технолоджис Liquid Cube и организации, системы, технологии, персоны:

ИНПРО - INPRO 11 6
Инпро Технолоджис 13 6
АМДтехнологии 33 2
Норси-Транс - НТ 144 1
Fortinet 451 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1135 1
Danfoss - Данфосс 21 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 723 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64817 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12845 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25509 3
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3043 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22249 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2480 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34763 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22507 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7843 1
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6536 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1386 1
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 98 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33375 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16122 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22864 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1066 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1969 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9884 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 730 1
Fortinet - FortiSIEM 21 1
Fortinet - FortiGuard Services 55 1
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 1
АМДтехнологии - АМДпомощник 3 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1043 1
Котелюх Олег 6 5
Овчинников Сергей 50 1
Сохань Максим 17 1
Семынин Дмитрий 4 1
Sarno Joe - Сарно Джо 8 1
Cassini Filippo - Кассини Филиппо 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165556 7
Китай - Тайвань 4239 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13802 1
Куба - Республика 415 1
Россия - Заполярье 139 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47475 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21549 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4641 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33615 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11603 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5093 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 747 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1722 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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