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Инпро Технолоджис Liquid Cube
Компания «Инпро Технолоджис» разрабатывает инновационные ИТ-решения с применением технологии непосредственного жидкостного охлаждения. Комплекс Liquid Cube обеспечивает термостабильный режим работы электронных компонентов, что позволяет увеличить срок службы активного оборудования и повысить надежность вычислительной системы. Благодаря Liquid Cube можно создавать компактные высокопроизводительные системы и размещать их в ограниченном пространстве, включая офисные и производственные помещения, в контейнерах, и даже на мобильных платформах.
СОБЫТИЯ
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Инпро Технолоджис Liquid Cube и организации, системы, технологии, персоны:
|ИНПРО - INPRO 11 6
|Инпро Технолоджис 13 6
|АМДтехнологии 33 2
|Норси-Транс - НТ 144 1
|Fortinet 451 1
|Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1135 1
|Danfoss - Данфосс 21 1
|Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 723 2
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|Котелюх Олег 6 5
|Овчинников Сергей 50 1
|Сохань Максим 17 1
|Семынин Дмитрий 4 1
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