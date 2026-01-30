Разделы

Fortinet FortiGuard Services


СОБЫТИЯ

30.01.2026 Россия под атакой: Организации под массированным нападением нового RAT-троянца и шифровальщиков 2
08.01.2025 В официальном репозитории Python найдены пакеты, ворующие ключи от аккаунтов в соцсетях 1
06.05.2024 Новый ботнет атакует роутеры D-Link, используя уязвимость, которой 10 лет 1
26.04.2023 ПК на Windows массово атакует троян, который умеет вредить всеми возможными способами, а стоит копейки 1
26.01.2022 Fortinet: более половины организаций сталкиваются с проблемами во внедрении Zero Trust 1
08.12.2021 Стратегия нулевого доверия: с чего начать? 1
31.08.2021 Количество атак программ-вымогателей выросло на 64% всего за год 2
26.03.2021 Как COVID-19 изменил сферу информационной безопасности 1
08.02.2021 Каждую четвертую компанию мира в 2020 г. атаковали больше 7 раз 1
06.11.2020 Новый межсетевой экран от Fortinet объединяет сеть и безопасность в единую платформу 1
29.09.2020 Программы-вымогатели стали в 3,5 раза чаще атаковать американские и британские компании 1
03.07.2020 Больше половины ИБ-проблем бизнеса связаны с удаленной работой 1
24.03.2020 Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки 3
23.03.2020 Inline Technologies перестроила технологическую сеть телеканала ОТР 1
06.03.2020 Fortinet внедрила более 350 новых функций в Security Fabric Platform 3
14.10.2019 Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока 1
11.10.2019 Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз 2
09.10.2019 В роутерах D-Link найдена критическая «дыра». Производитель не желает ее исправлять 1
01.09.2019 Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз 2
11.04.2019 Fortinet расширила портфолио Security Fabric 3
06.12.2018 Fortinet: для борьбы с киберпреступниками организациям придется повышать уровень автоматизации 1
19.10.2018 Михаил Родионов: Информационная безопасность становится телохранителем бизнеса 1
04.10.2018 Интегрированная ИБ: смешать и взбалтывать 2
25.09.2018 Fortinet: бытовые устройства интернета вещей все чаще становятся мишенями для криптоджекинга 2
07.09.2018 Fortinet собирает специалистов по кибербезопасности 1
10.08.2018 В Intel Smart Sound обнаружены высокоопасные уязвимости 1
24.04.2018 Fortinet представила решение для автоматизации ИТ и реагирования на угрозы 1
26.03.2018 Как трансформировать бизнес, не поставив его под угрозу 1
13.03.2018 Fortinet представила третье поколение средств защиты сетей 2
24.01.2018 Fortinet представила средства безопасности для автомобилей будущего 1
24.11.2017 Fortinet: Компании столкнутся с проблемой самообучающихся массированных кибератак в 2018 году 2
10.10.2017 Fortinet: «Мы предлагаем то, чего пока не дают другие производители» 1
10.10.2017 Fortinet: есть ли универсальный ответ на киберугрозы? 1
09.10.2017 Виртуальная машина Fortinet FortiGate доступна на платформе Oracle Cloud Marketplace 1
27.07.2017 Fortinet запускает международную службу сбора данных об угрозах 4
24.05.2017 Что советует эксперт для борьбы с WannaCry 2
11.04.2017 Круговая оборона: как сегодня выглядит комплексная безопасность 1
03.02.2017 Интернет вещей: мы пока не готовы к «восстанию машин» 1
30.08.2016 Fortinet помогла выявить интернет-мошенников, ущерб от деятельности которых превысил $60 млн 3
08.08.2016 Специалисты Fortinet говорят о росте количества киберугроз в Бразилии 3

Fortinet 409 51
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1614 4
Microsoft Corporation 25314 4
NSS Labs 31 4
Broadcom - VMware 2507 3
Oracle Corporation 6895 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 884 3
D-Link - Д-Линк Трейд 384 3
Google LLC 12319 3
Cisco Systems 5231 2
Meta Platforms - Facebook 4546 2
Intel Corporation 12570 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1167 2
Dropbox 515 2
Adobe Systems 1573 2
Salesforce 459 2
ServiceNow 94 2
Box inc - box.com - box.net 367 2
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 112 1
Cloud Networks - Облачные сети 44 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
Roblox Corporation 80 1
SMTsoft - Свежие решения - FreshSolutions 26 1
Acunetix 5 1
Immersive Labs 2 1
Fortinet - Bradford Networks 1 1
Kodex 1 1
Ростелеком 10389 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 815 1
МегаФон 10047 1
Alibaba Group 455 1
Apple Inc 12714 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
IBM - International Business Machines Corp 9563 1
Softline - Софтлайн 3314 1
AMD - Advanced Micro Devices 4488 1
TP-Link - ТП-Линк 218 1
Citrix Systems 841 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 1
ОТР ГК - ОТР 2000 223 1
JBS 10 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1097 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 49 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1804 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 509 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 276 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5013 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3492 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1175 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12992 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 603 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 189 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 20 1
OWASP - Open Web Application Security Project 119 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31934 46
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73662 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 16
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7038 16
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6184 15
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1351 15
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 14
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3160 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18549 13
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 705 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3976 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5967 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5404 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 10
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1615 10
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3566 9
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3279 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 9
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 9
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 258 8
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2352 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 8
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 254 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 7
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 775 7
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2444 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7656 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2778 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5922 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1763 6
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 750 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 21
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 117 21
Fortinet FortiOS 40 13
Fortinet FortiSandbox ATP 20 12
Fortinet FortiWeb Web Application Firewall 24 12
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 11
Fortinet FortiMail 20 10
Fortinet FortiClient 26 9
Fortinet FortiSIEM 20 8
Fortinet FortiAnalyzer 24 8
Fortinet FortiManager 24 6
Fortinet FortiCASB 8 6
Microsoft Windows 16411 5
Microsoft Office 365 987 5
Fortinet ISFW - Fortinet Internal Segmentation Firewall 9 4
Linux OS 10991 4
Fortinet FortiNAC - Fortinet Network Access Control 9 4
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 163 4
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 4
Depositphotos - фотобанк 403 4
Fortinet FortiCloud - Fortinet FortiCloud Sandbox 4 4
Fortinet FortiASIC CP 15 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 131 3
Fortinet FortiToken 4 3
Microsoft Office 3983 3
Fortinet FortiAP Access Points 9 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 217 3
Fortinet FortiAuthenticator 6 3
Fortinet TIS - Fortinet FortiGuard Threat Intelligence Service 3 3
Fortinet ADC - FortiADC - Fortinet Application Delivery Controllers 4 2
Fortinet FortiDDoS 4 2
Fortinet FortiDB 3 2
Fortinet FortiExtender 3 2
Fortinet FortiCache 2 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1159 2
Google Android 14780 2
Apple iOS 8305 2
Microsoft Azure 1470 2
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 398 2
Google Cloud Platform - GCP 348 2
Родионов Михаил 45 8
Maddison John - Мэддисон Джон 24 7
Manky Derek - Мэнки Дерек 8 6
Sarno Joe - Сарно Джо 8 5
Xie Michael - Се Майкл 7 4
Павлов Никита 122 2
Cassini Filippo - Кассини Филиппо 2 2
Роговой Андрей 12 1
Чернов Иван 36 1
Дрожжин Андрей 3 1
Рагушин Дмитрий 5 1
Сергиенко Эдуард 2 1
Бориславский Даниил 23 1
Гусейнов Тимур 6 1
Кильдюшев Артем 1 1
Комягин Артем 1 1
Nakatani Noboru - Накатани Нобору 5 1
Martin Chris - Мартин Крис 2 1
Путин Владимир 3378 1
Мальцев Алексей 20 1
Водясов Алексей 222 1
Мельникова Анастасия 433 1
Путин Сергей 72 1
Борисов Илья 27 1
Андрияшин Алексей 13 1
Скородумов Анатолий 65 1
Xie Ken - Се Кен 13 1
Braiden Simon - Брайден Саймон 1 1
Александров Антон 11 1
Vivekanand Amrit - Вивекананд Амрит 1 1
Garrido Jesús Antonio - Гарридо Джезус Антонио 1 1
Sanchez Alain - Санчез Алан 2 1
Aslan Dominic - Аслан Доминик 1 1
Merrell Jonathan - Меррелл Джонатан 1 1
Quade Phil - Квад Фил 5 1
Knight Joshua - Найт Джошуа 1 1
Xie Ken - Кси Кен 9 1
Quade Phil - Куэйд Фил 2 1
Плотко Сергей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 158034 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53547 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18334 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14528 5
Европа 24671 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46024 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13579 4
Казахстан - Республика 5833 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 3
Индия - Bharat 5721 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4110 1
Азия - Азиатский регион 5757 1
Япония 13562 1
Армения - Республика 2379 1
Дания - Королевство 1318 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18759 1
Европа Восточная 3124 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3601 1
Израиль 2785 1
Германия - Федеративная Республика 12954 1
Бразилия - Федеративная Республика 2456 1
Греция - Греческая Республика 998 1
Нигерия - Федеративная Республика 329 1
Колумбия - Республика 538 1
Азия Восточная 182 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 9
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 7
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 6
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1180 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15225 5
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2324 3
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 568 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6280 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3202 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1046 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 554 1
Аренда 2581 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Reddit 363 1
Virus Bulletin 33 1
Gartner - Гартнер 3616 6
IDC - International Data Corporation 4943 3
Security Compute Rating 5 3
Forrester Research 828 2
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
Gartner Magic Quadrant Unified Threat Management - Gartner Magic Quadrant Persistent Threat Radicati 2 1
Interpol Global Complex for Innovation - IGCI - Глобальный комплекс инноваций Интерпола 8 1
ESG Research 3 1
Fortune Global 500 289 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
ZK Research 8 1
Gartner Enterprise Firewall 2 1
Security Compute Ratings 3 1
Dimensional Research 16 1
University of Oxford - Оксфордский университет 206 1
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
Fortinet Security Day 9 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
