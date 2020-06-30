Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

Больше половины ИБ-проблем бизнеса связаны с удаленной работой

Безопасность

Пандемия коронавируса поставила сложные задачи перед ИБ-департаментами компаний по всему миру. Подавляющее большинство безопасников столкнулись с проблемами из-за удаленной работы сотрудников своих предприятий, атакованы были две из трех организаций.

Удаленная работа поставила под угрозу безопасность большинства предприятий

Подавляющее большинство (94%) ИБ-специалистов по всему миру испытали серьезные стрессы во время пандемии коронавируса. Такие данные содержатся в совместном исследовании Tripwire и Dimensional Research, в ходе которого были опрошены 345 безопасников по всему миру. Почти все они в той или иной степени пытались снизить риски, связанные с увеличением числа атак из-за COVID-19.

Как отмечают аналитики, в большинстве компаний (58%) проблемы с безопасностью были так или иначе связаны с переводом большого числа сотрудников предприятий на удаленный режим работы. «В большинстве организаций эта пандемия стала серьезным стресс-тестом для средств контроля и политик кибербезопасности. Увеличение числа удаленно работающих сотрудников усложняет поверхность атаки и поднимает много новых вопросов для ИБ-департаментов», — приводят объяснение таким результатам опроса его организаторы.

ib1000.jpg

Подавляющее большинство безопасников столкнулись с проблемами из-за удаленной работы сотрудников своих предприятий. Фото:

При этом в 63% компаний заявили, что они стали жертвами попыток внешних вторжений. Но лишь 2% организаций признают, что эти попытки оказались успешными, все остальные говорят, что целостность размытого периметра безопасности удалось отстоять. 56% респондентов считают, что они хорошо успели подготовиться к неожиданным сложностям, еще 29% заявили, что их ИБ-стратегии пришлось лишь немного подкорректировать из-за пандемии, а 2% отметили, что вообще не испытали никакого беспокойства и никак не пострадали в ходе пандемии.

ИБ-специалисты опасаются, что киберпреступники еще активизируются

Согласно данным исследования, наибольшее беспокойство у ИБ-департаментов вызывала безопасность домашней сети сотрудников. Среди других страхов назывались усиление активности вымогателей, рост числа случаев фишинга и применения методов социальной инженерии, а также сложности с обеспечением безопасности удаленных систем и их совместимости с системами предприятия.

89% принявших участие в опросе считают, что удаленная работа затрудняет защиту устройств. Почти половина компаний (49%) признала невозможность обеспечения эффективной защиты удаленных устройств. Но 41% назвал куда более сложной задачей отслеживание того, какие устройства подключаются к корпоративной сети.

Также в момент проведения анализа 45% специалистов в области безопасности опасались увеличения активности киберпреступников, особенно в части атак с использованием программ-вымогателей, фишинговых программ и методов социальной инженерии.

«В течение последних нескольких недель команда FortiGuard Labs отмечает заметный рост угроз, который связан с пандемией COVID-19, — констатировал Михаил Родионов, региональный директор Fortinet в России и странах СНГ. — Например, произошло серьезное увеличение случаев использования вирусов, которые распространяются посредством фишинга. Рост относительно аналогичных показателей прошлого года составил 17% в январе 2020 года, 52% — в феврале и крайне тревожный 131% в марте. Учитывая, что так много атак имеют фишинговую природу, важно, чтобы почтовые шлюзы могли обнаруживать и фильтровать спам, а также устранять вредоносные вложения. FortiMail обеспечивает полный спектр защиты, прозрачность и взаимодействие, которые требуются современным организациям».

Другие материалы рубрики

В России начинается внедрение отечественного шифрования в государственных инфосистемах

Недоделанный шифровальщик шпионит за пользователями макбуков

Взломан Twitter МИД России. Хакеры сделали из него сайт по продаже персональных данных

Юный хакер из Украины украл персональные данные миллионов людей со всего мира

Западным компаниям в Китае вместе с налоговым ПО устанавливают троян

Америка объявила войну мифическому чипированию людей

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Выбираем мощный внешний аккумулятор: 8 павербанков от 20000 мАч

Домашняя автомойка: лучшие мойки высокого давления для автомобилей

Корпоративная линейка Acer: решения для любого бизнеса и надежная гарантия

Как развернуть умную систему автополива на даче

Показать еще

Наука

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T

Разработан полупроводник лучше кремния

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить

Новый способ сократить инфекции — распыление стерильных комаров из дрона
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live