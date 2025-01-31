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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 167381
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Dimensional Research



31.01.2025 Oracle убивает сама себя. Из-за грабительских цен девять из десяти пользователей ее Java бегут к конкурентам 1
26.07.2024 Пользователи Java SE массово бегут от Oracle, испугавшись новой ценовой политики 1
03.07.2020 Больше половины ИБ-проблем бизнеса связаны с удаленной работой 1
07.04.2020 Check Point: пандемия коронавируса создала идеальные условия для кибератак 1
18.10.2017 90% работодателей хотят нанимать аутсорсеров из-за нехватки кадров в ИБ 1
18.06.2014 Справочный сайт Yell.ru привлек $11 млн 1
22.04.2014 Мобилизация может стать лекарством от застоя 2
02.12.2013 Кибермошенники диктуют главные тренды рынка ИБ 2
01.08.2013 Мобильность может быть безопасной? 1
29.03.2013 Как выбрать провайдера облачных услуг? Советы 1
12.02.2013 CIO и представители бизнеса разошлись в оценке облачных технологий 1
06.12.2011 Аналитики разнесли в пух и прах будущее Windows 8 1
05.08.2009 Режим Windows XP заработал в Windows 7 1
27.04.2009 Windows 7 оснастят «режимом XP» 1
13.04.2009 Бизнес: Windows 7 не нужна до 2011 г. 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

Dimensional Research и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24640 5
Check Point Software Technologies 760 3
Fortinet 388 2
Intel Corporation 12202 2
8235 2
Oracle Corporation 6697 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 106 2
Tripwire 27 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Dell EMC 5032 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
Broadcom - VMware 2364 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4890 1
X Corp - Twitter 2847 1
AMD - Advanced Micro Devices 4233 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
1С-Рарус 887 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 507 1
HID Global 117 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Ivanti - ранее LANDesk 88 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 1
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 109 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
Naumen - Наумен 627 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
МегаФон 8861 1
Dropbox 498 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
ВТБ Лизинг 68 1
Kinnevik Investment AB 21 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 16 1
Верный - торговая сеть 291 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 1
НСПК - Национальная система платежных карт 814 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1799 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1521 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5451 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 11 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21179 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12551 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27521 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15750 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6104 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12197 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13945 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20822 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12644 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6677 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24190 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4490 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2777 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5275 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10998 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4018 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7428 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1910 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3924 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8473 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2954 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24172 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25401 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13819 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24502 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4709 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7596 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5039 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16158 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10111 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30774 2
Управляемость - Manageability 1732 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9994 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1082 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8183 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1437 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 892 1
Microsoft Windows 7 1979 4
Microsoft Windows 15683 4
Microsoft Windows XP 2400 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 2
Fortinet FortiMail 20 1
Check Point VPN 44 1
Check Point Mobile Secure Workspace - Check Point SecureClient Mobile - Check Point Mobile Access Software Blade 9 1
Check Point SandBlast 27 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4976 1
Google Play - Google Store - Android Market 3294 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 770 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 1
Apple - App Store 2892 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 622 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2277 1
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 1
IBM Tivoli 281 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 183 1
IBM Storage - IBM SmartCloud Storage Access 36 1
Intel VT - Intel VT-x - Intel VT-d - Intel Virtualization Technology 36 1
Parallels Desktop 90 1
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 35 1
AMD V 21 1
IBM PureFlex System 16 1
Fortinet FortiGuard Services 52 1
Oracle PaaS - Oracle iPaaS 18 1
Veritas Symantec Altiris 60 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 565 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4459 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
Apple iCloud 270 1
Meta - Facebook Places 5 1
Oracle Java - язык программирования 3080 1
FreePik 1001 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 86 1
Ступин Антон 11 2
Родионов Михаил 45 1
Дягилев Василий 84 1
Терехов Андрей 39 1
Земков Сергей 158 1
Николаева Наталья 21 1
Новицкий Сергей 25 1
Гаранкин Олег 7 1
Безкоровайный Денис 15 1
Деверилин Павел 30 1
Захаренко Максим 56 1
Ковалев Виктор 40 1
Русских Тимофей 7 1
Василенко Александр 90 1
Кузьменко Павел 40 1
Заржецкий Александр 35 1
Носова Виктория 2 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Чижов Владимир 4 1
Грёнваль Йоаким 1 1
Хренов Сергей 35 1
Разумов Антон 5 1
Висман Михаил 4 1
Котухов Михаил 1 1
Лихоманов Василий 1 1
Корзакова Наталья 2 1
Shim Richard - Шим Ричард 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 144633 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14126 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52150 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17062 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 1
Япония 13293 1
Европа Восточная 3077 1
Америка - Американский регион 2163 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 415 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 259 1
Закавказье - Transcaucasia 122 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17415 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13539 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5771 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14372 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4827 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48098 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51151 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6956 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3658 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10959 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6080 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16327 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7853 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 697 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2928 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 98 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5428 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2305 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 193 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 418 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2814 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3548 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2759 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6982 1
Аудит - аудиторский услуги 2669 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1596 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5368 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1075 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1879 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 917 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 502 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 871 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8053 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 833 1
Металлы - Платина - Platinum 467 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1948 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 505 1
InformationWeek 241 1
ZDnet 660 1
The Washington Post 333 1
The Register - The Register Hardware 1558 1
IDC - International Data Corporation 4911 5
Gartner - Гартнер 3558 3
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 1
Forrester Research 821 1
Strategy Analytics 284 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 321 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 845 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338091, в очереди разбора - 771527.
Создано именных указателей - 167381.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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