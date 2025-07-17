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Microsoft JDK
УПОМИНАНИЯ
Microsoft JDK и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24947 2
|Oracle Corporation 6776 2
|1С 8584 2
|Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2234 2
|Bellsoft - БеллСофт 53 1
|Google LLC 12019 1
|НСПК - Национальная система платежных карт 865 2
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2561 2
|Microsoft - LinkedIn 667 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3264 1
|U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18046 2
|Россия - РФ - Российская федерация 150975 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52768 2
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13437 1
|Gartner - Гартнер 3580 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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