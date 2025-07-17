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Microsoft JDK


УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 Бизнес массово переходит с ПО Oracle на открытую Java. Поддержка софта Oracle влетает в копеечку 1
26.07.2024 Пользователи Java SE массово бегут от Oracle, испугавшись новой ценовой политики 1
07.04.2021 Microsoft открыла бесплатный доступ к своей фирменной Java всем желающим 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Microsoft JDK и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24947 2
Oracle Corporation 6776 2
8584 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2234 2
Bellsoft - БеллСофт 53 1
Google LLC 12019 1
НСПК - Национальная система платежных карт 865 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2561 2
Microsoft - LinkedIn 667 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3264 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7830 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21351 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22117 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7005 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30909 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17483 1
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ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 395 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13043 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4285 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16414 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2630 1
Oracle Java Development Kit - JDK 179 2
OpenJDK - Open Java Development Kit 116 2
BellSoft - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 40 2
Oracle Java - язык программирования 3181 2
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 114 1
Microsoft Windows 16019 1
FreePik 1195 1
Microsoft Azure 1434 1
Linux OS 10361 1
Apple macOS 2143 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 62 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 51 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 124 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2353 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18046 2
Россия - РФ - Российская федерация 150975 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52768 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13437 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1000 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7145 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49733 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9390 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 313 1
The Register - The Register Hardware 1621 1
Gartner - Гартнер 3580 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372541, в очереди разбора - 749975.
Создано именных указателей - 178507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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