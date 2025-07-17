Разделы

Axiom JDK Liberica JDK Среда разработки и запуска Java-программ


УПОМИНАНИЯ


Астра Линукс, Илья Сивцев 1
17.07.2025 Бизнес массово переходит с ПО Oracle на открытую Java. Поддержка софта Oracle влетает в копеечку 1
31.01.2025 Oracle убивает сама себя. Из-за грабительских цен девять из десяти пользователей ее Java бегут к конкурентам 1
21.11.2024 Исследование Axiom JDK: компании переходят на новые версии Java и внедряют ИИ, но рискуют безопасностью 1
26.07.2024 Пользователи Java SE массово бегут от Oracle, испугавшись новой ценовой политики 3
29.02.2024 В России создается единая стандартизированная платформа Java-разработки на замену софту Oracle 2
24.05.2022 «Беллсофт» получила сертификат ФСТЭК на Axiom JDK Certified, среду разработки и исполнения Java 1
28.02.2022 Softline и Bellsoft предложат решения для унификации Java-стека 5
07.02.2022 Рост числа пользователей продуктов Bellsoft превысил 300% в 2021 году 7
12.01.2022 Представлено решение на основе «Ред ОС», Libercat, Liberica JDK Pro и Postgres Pro для портала Incomand 4
20.12.2021 Bellsoft выпустила Liberica Administration Center для контроля и аудита инфраструктуры сред исполнения Java 3
06.12.2021 «Дочка» «Газпрома» перешла на российскую Java 4
24.09.2021 BellSoft выпускает новый релиз Liberica JDK 17 с долгосрочной поддержкой до 2030 г. 6
27.08.2021 BellSoft получил решение ФСТЭК о проведении сертификации среды исполнения Java – Liberica JDK Certified 6
03.08.2021 «Интертраст» перевела свои Java-приложения на среду исполнения Liberica JDK 2
22.07.2021 Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M 5
20.05.2021 Merlion и Bellsoft открывают новый сегмент бизнеса для партнеров 3
28.04.2021 Bellsoft выпустила универсальный компилятор Liberica Native Image Kit 2
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
08.04.2021 Liberica JDK допущена ФСБ к использованию как среда функционирования новой версии «Криптопро JCP» 3
07.04.2021 Microsoft открыла бесплатный доступ к своей фирменной Java всем желающим 2
04.03.2021 Стандартизованный сервер Java-приложений Libercat включен в реестр российского ПО 2
10.02.2021 Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle 3
09.02.2021 Число пользователей Liberica JDK превысило 2,5 млн по итогам 2020 года 2
27.01.2021 Среда исполнения Java Liberica JDK получила нативную поддержку ARM-процессора Apple M1 2
15.01.2021 «Ред софт» и BellSoft подтвердили совместимость РЕД ОС c сервером Java-приложений LiberCat 2
22.12.2020 «М.видео» и «Эльдорадо» перешли на российскую Java 3
27.10.2020 НИИ «Восход» начал тестировать российскую среду исполнения Java – Liberica JDK – для Единой среды разработки 2
20.10.2020 «1С:Предприятие» перешло на российскую Java 2
21.09.2020 Платежная система «Мир» перешла на российскую Java 2
29.06.2020 BellSoft и VMware объединяют усилия для эволюции OpenJDK 2
23.03.2020 Вышла новая версия российской среды исполнения Java Liberica JDK 3
23.01.2020 Российская среда исполнения Java оптимизирована для работы в облаке 2
25.12.2019 Подтверждена совместимость ПО «Ред софт» с российской средой исполнения Java 4
03.12.2019 Российская среда исполнения Java допущена ФСБ для использования с сертифицированной криптографией 3
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 4
19.11.2019 Российские разработчики представили прототипы индустриальных решений на хакатоне КРОК и СИБУР 1
13.08.2019 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и отечественного Java-дистрибутива Liberica JDK 2
31.07.2019 Цифровой суверенитет с Liberica JDK и CUBA Platform 3
23.07.2019 Haulmont и Bellsoft протестировали свои программные продукты на совместимость 2

Публикаций - 40, упоминаний - 109

Axiom JDK и организации, системы, технологии, персоны:

Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 53 36
Oracle Corporation 6812 24
SAP SE 5395 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2299 13
Google LLC 12109 13
Red Hat 1338 11
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2236 9
IBM - International Business Machines Corp 9512 9
8774 9
Microsoft Corporation 25077 5
Ред Софт - Red Soft 915 5
Открытые технологии 711 5
Broadcom - VMware 2448 3
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 123 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 434 3
Восход ФГБУ НИИ 672 2
Крок - Croc 1793 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 423 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 841 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 884 2
Intel Corporation 12442 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 992 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 943 2
ICL ГК 438 2
InterTrust - ИнтерТраст 330 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 114 2
EmDev - ЕмДев 21 2
Cisco Systems 5190 1
Yandex - Яндекс 8181 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3283 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13814 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 492 1
GitHub 936 1
Bitfury Group 25 1
VK - Mail.ru Group 3509 1
Citrix Systems 831 1
Schneider Electric 584 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 363 1
Rimini Street 77 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
НСПК - Национальная система платежных карт 880 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2626 6
Газпром ПАО 1393 3
РЖД - Российские железные дороги 1976 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 542 2
Почта России ПАО 2218 2
Газпром добыча Астрахань 14 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 317 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7937 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 488 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 218 1
Ингосстрах СПАО 447 1
Visa International 1965 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Русагро Группа Компаний 327 1
Северсталь ПАО - Severstal 547 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 328 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1113 1
Газпром нефть 657 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 437 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 498 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
Транснефть 317 1
ФосАгро 142 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1899 1
Мосэнерго ПАО 129 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
IKEA - ИКЕА 162 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 144 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 64 1
Уралмеханобр ОАО - Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых 2 1
Microsoft - LinkedIn 674 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 513 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 219 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 18 1
Mars Incorporated 16 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3307 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4713 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12612 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3305 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 436 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6212 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5159 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 342 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1466 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2103 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2054 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 210 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5121 1
Федеральное казначейство России 1850 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5698 1
РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 14 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 723 4
ASF - Apache Software Foundation 219 1
OpenJDK Community 11 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22201 28
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10927 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26721 26
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8004 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31431 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14477 18
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2176 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22502 16
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2666 13
Сервер приложений - Application server 345 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12117 12
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2892 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16768 8
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 152 8
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 632 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13146 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21548 8
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2369 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14222 7
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 572 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25619 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5523 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12176 6
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1211 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33190 6
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 639 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30667 5
PowerPC - PPC - Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 235 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4470 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1712 5
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 521 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16776 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4374 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9716 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8485 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4108 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11996 4
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 970 4
Oracle Java - язык программирования 3294 39
Oracle Java Development Kit - JDK 190 35
OpenJDK - Open Java Development Kit 118 33
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 131 24
Linux OS 10676 18
Axiom JDK - LiberCat 57 16
Oracle TCK - Oracle Technology Compatibility Kit 15 13
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1203 12
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 346 10
Intel x86 - архитектура процессора 1958 9
Docker - Платформа распределённых приложений 407 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5020 8
Microsoft Windows 16160 8
Linux Alpine 14 7
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 114 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2389 7
Apple macOS 2192 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1004 6
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 60 6
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 5
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 323 5
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 228 5
Axiom JDK СЗИ 125 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3028 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 598 4
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 43 4
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 64 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 4
JavaFX - OpenJFX 32 4
FreePik 1315 4
1С:EDT - 1С:Enterprise Development Tools 12 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1084 3
КриптоПро CSP СКЗИ 224 3
Microsoft JDK 3 3
Axiom JDK - Liberica NIK - BellSoft Liberica Native Image Kit 3 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1955 3
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 39 3
Apache TomEE 10 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 599 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 2
Белокрылов Александр 27 25
Рустамов Рустам 496 3
Соловьев Алексей 92 2
Зеленюк Александр 2 2
Евдокимов Андрей 88 2
Сивцев Илья 162 2
Карпов Роман 75 2
Путин Владимир 3309 1
Трофимова Людмила 50 1
Каюмов Шамиль 53 1
Прохорова Алла 65 1
Чаркин Евгений 307 1
Мылицын Роман 111 1
Дьяченко Валерий 95 1
Халматов Максим 64 1
Антонова Алла 2 1
Урьяс Вадим 98 1
Клепиков Алексей 120 1
Сотин Денис 216 1
Слышкин Василий 129 1
Стрелков Сергей 14 1
Егоров Владимир 85 1
Нестеров Алексей 153 1
Васильев Владислав 58 1
Мискевич Евгений 50 1
Генкина Екатерина 43 1
Рубин Адар 47 1
Картавый Эдуард 2 1
Халяпин Сергей 85 1
Лунев Александр 3 1
Дементьев Андрей 3 1
Шалагинов Максим 1 1
Диденко Сергей 23 1
Мельников Григорий 7 1
Киселева Елизавета 1 1
Казиахмедов Эдгар 1 1
Киреев Клим 1 1
Кызыл-оол Кежик 1 1
Щемелинин Вадим 17 1
Сорокоумов Александр 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18315 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53059 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 3
Россия - СФО - Новосибирск 4573 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1370 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13494 2
Китай - Тайвань 4096 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17872 1
Европа Восточная 3116 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3204 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2056 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2151 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 446 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 732 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 972 1
Азия - Азиатский регион 5694 1
Беларусь - Белоруссия 5970 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14391 1
Узбекистан - Республика 1843 1
Казахстан - Республика 5745 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 682 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 427 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - АГКМ - Астраханское газоконденсатное месторождение 3 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1665 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 886 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 141 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 697 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 882 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3128 1
Германия - Федеративная Республика 12868 1
Франция - Французская Республика 7947 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9853 26
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2945 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25499 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17139 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11320 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14770 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5195 3
Энергетика - Energy - Energetically 5420 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3569 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3322 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4184 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 424 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 752 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2559 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3152 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1034 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31245 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10497 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6740 2
Английский язык 6832 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6267 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8428 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7220 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 935 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5798 2
Reference - Референс 196 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3645 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 996 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1582 2
Аудит - аудиторский услуги 2977 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 316 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6126 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5310 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1695 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3718 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4594 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1528 1
HRM - HR брендинг 114 1
The Register - The Register Hardware 1665 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 83 1
RUSCADASEC 2 1
TProger 2 1
Металлоснабжение и сбыт 18 1
Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 1
Gartner - Гартнер 3593 3
Dimensional Research 16 3
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 76 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 941 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1056 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 590 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2568 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1178 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 28 1
CNews Баттл 64 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 354 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов).

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387633, в очереди разбора - 729616.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

