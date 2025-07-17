Получите все материалы CNews по ключевому слову
Axiom JDK Liberica JDK Среда разработки и запуска Java-программ
УПОМИНАНИЯ
Axiom JDK и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 723 4
|ASF - Apache Software Foundation 219 1
|OpenJDK Community 11 1
|Белокрылов Александр 27 25
|Рустамов Рустам 496 3
|Соловьев Алексей 92 2
|Зеленюк Александр 2 2
|Евдокимов Андрей 88 2
|Сивцев Илья 162 2
|Карпов Роман 75 2
|Путин Владимир 3309 1
|Трофимова Людмила 50 1
|Каюмов Шамиль 53 1
|Прохорова Алла 65 1
|Чаркин Евгений 307 1
|Мылицын Роман 111 1
|Дьяченко Валерий 95 1
|Халматов Максим 64 1
|Антонова Алла 2 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Клепиков Алексей 120 1
|Сотин Денис 216 1
|Слышкин Василий 129 1
|Стрелков Сергей 14 1
|Егоров Владимир 85 1
|Нестеров Алексей 153 1
|Васильев Владислав 58 1
|Мискевич Евгений 50 1
|Генкина Екатерина 43 1
|Рубин Адар 47 1
|Картавый Эдуард 2 1
|Халяпин Сергей 85 1
|Лунев Александр 3 1
|Дементьев Андрей 3 1
|Шалагинов Максим 1 1
|Диденко Сергей 23 1
|Мельников Григорий 7 1
|Киселева Елизавета 1 1
|Казиахмедов Эдгар 1 1
|Киреев Клим 1 1
|Кызыл-оол Кежик 1 1
|Щемелинин Вадим 17 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|The Register - The Register Hardware 1665 3
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 83 1
|RUSCADASEC 2 1
|TProger 2 1
|Металлоснабжение и сбыт 18 1
|Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 1
|Gartner - Гартнер 3593 3
|Dimensional Research 16 3
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 76 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387633, в очереди разбора - 729616.
Создано именных указателей - 184022.
