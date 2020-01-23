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Российская среда исполнения Java оптимизирована для работы в облаке

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Bellsoft объявил о выпуске нового январского релиза программного продукта Liberica JDK (Java Development Kit), российской среды исполнения Java. Новые версии Liberica JDK 13.0.2, 11.0.6 и 8u242 реализуют квартальный цикл поддержки OpenJDK и доступны в один день с релизом Oracle Java SE. В дополнение к обновлениям безопасности и критическим патчам пользователям впервые предлагаются три варианта поставки – Full, Standard и Lite. Оптимизация для работы в облаке расширяет применение российской среды исполнения Java в современных cloud-native приложениях, популярность которых растет с каждым днем.

«Технология Java имеет весьма эффективные применения и в серверном, и в десктопном, и в облачном окружении. Производители дистрибутивов стараются включать в поставку полную версию среды исполнения Java на все случаи жизни. Но опыт использования Liberica JDK показывает, что все чаще крупный бизнес обращается к ресурсам облачных провайдеров, например, таких как "Яндекс" и Mail.ru. Вот почему в новом релизе мы особое внимание уделили облачному окружению и рады предоставить поддержку российского производителя, аккумулировавшего лучшую экспертизу и опыт разработки Java, для оптимальной работы Java-приложений в облаке с соблюдением требований цифрового суверенитета», – отметил Александр Белокрылов, генеральный директор Bellsoft.

Начиная с январского релиза, Liberica JDK поставляется в трех вариантах: Full, Standard и Lite, что позволяет применять оптимальный набор компонентов и сохранять вычислительные ресурсы. Версия Full включает в себя полный набор компонентов и дополнительные пакеты, такие как OpenJFX, MinimalVM, Device Input-Output API на некоторых платформах. Версия Standard подходит для большинства применений OpenJDK на десктопах и серверах. Lite-версия – самая компактная, она предназначена для высокоплотного развертывания контейнеризованных приложений и позволяет наиболее эффективно использовать ценные ресурсы облачных сервисов.

Новый релиз стал ответом на потребности разработчиков современных приложений в компактном контейнере со стандартной средой исполнения Java SE для микросервисов, работающих в облаке. Java-приложения с микросервисной архитектурой позволяют существенно ускорить время разработки решений и сократить затраты на их подержку, а развертывание в облаке оптимизировать эксплуатационные расходы.

Liberica JDK, среда разработки и запуска приложений Java SE, включена в реестр российского ПО, допущена ФСБ для использования с сертифицированными криптографическими средствами и протестирована на совместимость с ведущими российскими поставщиками операционных систем. Российская компания Bellsoft, разработчик Liberica JDK, входит в Топ-5 самых активных участников OpenJDK сообщества вместе с Oracle, RedHat, SAP и Google. Все дистрибутивы верифицированы на соответствие стандарту Java SE и единственные в России имеют лицензию Oracle на Technology Compatibility Kit (TCK). Таким образом обеспечивается необходимый уровень качества, компетенций и технической поддержки, отвечающий требованиям цифрового суверенитета.

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