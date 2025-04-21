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JavaFX OpenJFX



21.04.2025 В релизах безопасности Axiom JDK и Libercat устранено 17 уязвимостей 1
19.09.2024 Доступен новый релиз российской Java-платформы Axiom JDK Pro 23 1
19.07.2024 Вышел релиз безопасности Axiom JDK в рамках квартального цикла обновлений Java 1
26.03.2024 Вышел новый релиз Axiom JDK Pro 22, российской платформы Java 1
20.10.2020 «1С:Предприятие» перешло на российскую Java 1
23.03.2020 Вышла новая версия российской среды исполнения Java Liberica JDK 1
23.01.2020 Российская среда исполнения Java оптимизирована для работы в облаке 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 1
29.10.2015 Глава Oracle рассказал, что будет с его компанией в России и в мире 1
12.03.2015 Oracle выпустила Java Development Kit 8, Update 40 1
13.10.2014 В течение суток Oracle устранит рекордное число «дыр» в своих продуктах 1
09.07.2014 Oracle подвела итоги 10 лет работы своего центра разработки в Санкт-Петербурге 1
26.03.2014 Oracle выпустила Java 8, созданную при участии российских программистов 1
18.03.2013 Вышла интегрированная среда разработки NetBeans IDE 7.3 с поддержкой HTML5 1
06.09.2012 Oracle выпустила Java SE 7 Update 6, JavaFX 2.2 и JavaFX Scene Builder 1.0 1
11.05.2012 Oracle выпустила Java SE 7 Update 4 и JavaFX 2.1 2
03.02.2012 Oracle выпустила NetBeans IDE 7.1 с поддержкой JavaFX 2.0 1
10.11.2011 Oracle выпустила бета-версию NetBeans IDE 7.1 с поддержкой JavaFX 2.0 1
20.10.2011 Oracle выпустила новую версию клиентской полнофункциональной платформы JavaFX 1
01.11.2010 Oracle представила инновации в области программных и аппаратных систем в Москве 1
19.10.2010 Oracle увеличивает инвестиции в платформу JavaFX 1
09.09.2010 Новый чип повышает мощность смартфонов в 5 раз 1
23.06.2010 Oracle выпустила NetBeans IDE 6.9 с расширенной поддержкой JavaFX и OSGi 1
11.03.2009 С 8 по 10 апреля в Санкт-Петербурге пройдет конференция Sun Tech Days 2009 1
04.03.2009 8 апреля в Санкт-Петербурге откроется конференция Sun Tech Days 2009 1
26.02.2009 С 8 по 10 апреля в Санкт-Петербурге пройдет конференция Sun Tech Days 2009 1
25.03.2008 2 апреля в Санкт-Петербурге откроется Sun Tech Days 2008 1
13.03.2008 2 апреля в Санкт-Петербурге пройдет конференция Sun Tech Days 2008 1
03.03.2008 2 апреля в Санкт-Петербурге пройдет конференция Sun Tech Days 2008 1
14.05.2007 Sun Microsystems реализовала новую скриптовую технологию 2
10.05.2007 Sun полностью «откроет» Java 1

Публикаций - 31, упоминаний - 33

JavaFX и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6750 18
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 12
Bellsoft - БеллСофт 52 4
SAP SE 5319 3
Red Hat 1322 3
Google LLC 11910 3
8393 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2001 2
Microsoft Corporation 24785 2
Yandex - Яндекс 7613 1
VK - Mail.ru Group 3475 1
Samsung Electronics 10344 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13054 1
Apple Inc 12228 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 1
IBM - International Business Machines Corp 9464 1
Citrix Systems 820 1
Schneider Electric 578 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 332 1
Adobe Systems 1559 1
Rimini Street 58 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 405 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Центр2М - Center2М 67 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 37 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
ST-Ericsson 38 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 45 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1027 1
Alfresco Software 146 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 21 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5001 1
НСПК - Национальная система платежных карт 829 2
РЖД - Российские железные дороги 1933 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7509 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 208 1
Ингосстрах СПАО 427 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1057 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2465 1
Газпром ПАО 1358 1
Альфа-Банк 1789 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4307 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3189 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11930 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6046 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Федеральное казначейство России 1801 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30297 10
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4029 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7602 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25826 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28559 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68093 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24596 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16033 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21633 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14056 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20273 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5488 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13973 6
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 324 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10319 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2738 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13576 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9332 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6249 5
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1640 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1867 4
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 146 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2576 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11629 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1789 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1953 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31516 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9583 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52103 3
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 622 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2599 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5858 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 994 3
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 95 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1180 3
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 791 3
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 371 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6780 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 382 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1686 2
Oracle Java - язык программирования 3120 28
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 116 20
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 997 17
Oracle Java Development Kit - JDK 170 16
Apache NetBeans IDE - NetBeans Integrated Development Environment 49 13
OpenJDK - Open Java Development Kit 115 11
Linux OS 10156 11
Microsoft Windows 15840 10
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 8
Apple Mac - Apple Macintosh 2995 7
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 285 7
JavaScript - JS - язык программирования 1219 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 6
C/C++ - Язык программирования 779 6
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 61 6
Apple macOS 2098 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 5
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 5
Oracle GlassFish Server Open Source Edition 25 5
BellSoft - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 39 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 594 4
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 156 4
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 215 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4628 4
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 68 3
Oracle - Sun OpenSolaris Desktop - Free Solaris - Java Desktop System - Mad Hatter 53 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1098 3
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 59 3
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 94 3
Oracle TCK - Oracle Technology Compatibility Kit 15 2
Java Flight Recorder - JDK Flight Recorder - JFR 3 2
Intel x86 - архитектура процессора 1888 2
ANSI Fortran 60 2
Microsoft Edge - браузер 1998 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 198 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 2
EPFL - Scala - Язык программирования 144 2
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 120 2
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 35 2
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 110 2
Белокрылов Александр 27 4
Porras Bob - Поррас Боб 3 3
Farrell Ted - Фаррел Тед 8 3
Лановенко Валерий 46 2
Ramani Nandini - Рамани Нандини 3 2
Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 2
Трофимова Людмила 50 1
Каюмов Шамиль 53 1
Прохорова Алла 65 1
Чаркин Евгений 297 1
Дьяченко Валерий 95 1
Халматов Максим 64 1
Антонова Алла 2 1
Урьяс Вадим 98 1
Клепиков Алексей 117 1
Сотин Денис 205 1
Слышкин Василий 129 1
Егоров Владимир 82 1
Нестеров Алексей 145 1
Соловьев Алексей 90 1
Васильев Владислав 58 1
Мискевич Евгений 50 1
Hurd Mark - Херд Марк 95 1
Генкина Екатерина 43 1
Рубин Адар 47 1
Картавый Эдуард 2 1
Халяпин Сергей 82 1
Сорокоумов Александр 19 1
Saab Georges - Сааб Джордж 9 1
Громов Иван 102 1
Лабзовский Григорий 2 1
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 1
Green Rich - Грин Рич 13 1
Карпов Роман 62 1
Tonas Chris - Тонас Крис 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 147572 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17707 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14219 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43883 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17332 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52454 1
Беларусь - Белоруссия 5786 1
Европа Восточная 3109 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3049 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2795 1
Россия - СФО - Новосибирск 4385 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1933 1
Украина 7654 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1536 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1418 1
Латвия - Латвийская Республика 820 1
Беларусь - Минск 643 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 934 1
Украина - Киев 1129 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 138 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29802 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8890 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11075 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13928 4
Английский язык 6718 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2477 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4939 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52111 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3673 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10049 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4008 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5873 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5122 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1661 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3213 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 148 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4102 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14842 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2917 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5935 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48857 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3191 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1805 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6132 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4451 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8173 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5614 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16602 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 894 1
Экономический эффект 1099 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 964 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7957 1
Металлы - Никель - Nickel 336 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1935 1
Образование в России 2263 1
Физика - Physics - область естествознания 2672 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2786 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 319 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 1
Reference - Референс 186 1
ZDnet 660 1
NewsFactor 127 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 67 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 550 1
Oracle Academy 8 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 869 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 180 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2469 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1131 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 1
Oracle OpenWorld 65 1
CNews Баттл 64 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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