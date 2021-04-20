Мечел ПАО - Мечел БизнесСервис - Белорецкий металлургический комбинат - Вяртсильский метизный завод - Кузбассэнергосбыт - Коршуновский ГОК - Мечел Нямунас - Мечел Энерго - Южуралникель - Ижсталь

«Контур» помог «Мечел-сервису» автоматизировать документооборот «Мечел-сервис» перешел на электронный документооборот (ЭДО) через систему «Контур.Диадок». Бла

«Автоматика» создаст системы интеллектуального учета электроэнергии и диагностики оборудования для «Мечела» развитием систем контроля и диагностики оборудования, а также совершенствованием телекоммуникаций «Мечел-энерго», входящей в горнодобывающую и металлургическую группу «Мечел». Соответст

Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 зенбанка Никита Швецов; директор департамента ИТ Росатома Евгений Абакумов; директор управления ИТ «Мечел» Валерий Дьяченко; заместитель председателя правления банка «Уралсиб» Максим Белоусов;

Валерий Дьяченко, ИТ-директор «Мечела»: Мы отказываемся от лоскутной автоматизации им к единым корпоративным системам» CNews: Валерий, первый логичный вопрос: какую роль играют ИТ в «Мечеле» и насколько для вас важна цифровая трансформация? Валерий Дьяченко: Роль ИТ – существ

«Мечел» и «1С» расширяют сотрудничество в области ИТ «Мечел» и «1С» в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашен

ТТК предоставил услуги связи заводу «Ижсталь» в Удмуртии взаимодействия с многочисленными партнерами в России и за рубежом, другими предприятиями компании «Мечел». При выборе оператора связи мы отдаем предпочтение федеральным компаниям, имеющим опыт

3D технологии Autodesk ускоряют освоение Эльгинского угольного месторождения Компания Autodesk сообщила о том, что компания «Мечел Инжиниринг» более чем вдвое сократила сроки подготовки проекта технологических дорог для Эльгинского каменноугольного месторождения благодаря решению для автоматизации проектирования объе

«Астерос Консалтинг» автоматизировал документооборот «Мечела» на базе решений IBM «Астерос Консалтинг» сообщила о внедрении системы электронного документооборота в группе компаний «Мечел». Решение на базе IBM Lotus Notes позволило оптимизировать управляемость, гибкость и бе

Специалисты «Мечел» воспользовались услугой Open Videopresence от Orange Business Services для организации видеоконференции Orange Business Services организовал видеоконференцию для специалистов компании «Мечел». В индустриальную группу «Мечел» входят производственные предприятия в 13-ти регионах России, а также в США, Казахстане, Румынии, Литве, Болгарии, Великобритании и Украине. Весной

«Мечел» запустил электронную торгово-закупочную систему B2В-Mechel Компания «Мечел», российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявила о начале работы в эл

Energy Consulting выбрана аудитором «Мечела» на 2010 г. з выиграла тендер на проведение аудита (выражения мнения о достоверности финансовой отчетности предприятия и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ) по группе компаний «Мечел». Об этом говорится в с сообщении Energy Consulting. Как отмечается, аудит будет проведен на 38 предприятиях группы; в проекте участвуют более 60 сотрудников Energy Consulting. «Помимо то

«Летограф» построил электронный архив для «Мечел-БизнесСервис» мпания «Летограф» создала единый электронный архив финансово хозяйственных документов для компании «Мечел-БизнесСервис» (входит в группу «Мечел»). Архив используется сотрудниками общего

«Кузбасская энергетическая сбытовая компания» расширяет масштабы СЭД «Дело» Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в июне 2009 г. «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» приобрела дополнительные лицензии системы электр

«Мечел» консолидирует отчетность с помощью SAP SEM-BCS ия IBS приступила к созданию системы трансформации и консолидации финансовой отчетности в компании «Мечел». В результате проекта планируется автоматизировать сбор отчетности со всех предприятий

«Армада» создает электронную торговую площадку для группы «Мечел» й торговой системы для автоматизации процессов конкурентных закупок на предприятиях, входящих в ГК «Мечел» - одну из ведущих российских компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. Н

«Армада» построит системы электронной торговли для «Мечела» и «Амурметалла» нию электронных торговых площадок для крупных игроков российского металлургического рынка - группы «Мечел» и ОАО «Амурметалл». Это первые подобного рода проекты с момента покупки «Армадой» комп

«Мечел» выбрала «АйТи»: лицензирование и сопровождение Oracle Компания «АйТи» объявлена победителем закрытого конкурса компании «Мечел» на выбор партнера по лицензированию и сопровождению лицензий Oracle. Проект предусматр