Индексная книга (каталог) CNews*
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Соловьев Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 97, упоминаний - 102
Соловьев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сотин Денис 216 49
|Нестеров Алексей 175 48
|Мискевич Евгений 50 47
|Рубин Адар 47 47
|Трофимова Людмила 50 47
|Прохорова Алла 66 47
|Чаркин Евгений 317 47
|Дьяченко Валерий 96 47
|Урьяс Вадим 98 47
|Слышкин Василий 129 47
|Абакумов Евгений 227 46
|Клепиков Алексей 121 43
|Васильев Владислав 59 42
|Генкина Екатерина 43 42
|Горчаков Денис 48 42
|Каюмов Шамиль 53 42
|Халматов Максим 64 42
|Степченков Максим 65 42
|Ямщиков Владимир 51 41
|Лебедев Антон 53 41
|Смык Виталий 46 41
|Емелин Александр 45 41
|Портной Михаил 42 41
|Москальков Дмитрий 43 41
|Сороченков Алексей 42 41
|Юсупов Шамиль 41 41
|Карпов Иван 79 41
|Семенихин Игорь 56 41
|Сыкулев Андрей 85 41
|Шадаев Максут 1210 29
|Натрусов Артем 313 28
|Платонов Михаил 42 24
|Бурилов Андрей 117 24
|Козак Николай 209 24
|Казарин Станислав 175 24
|Валчев Стоян 48 24
|Богданов Кирилл 112 24
|Попов Андрей 116 21
|Аксаков Анатолий 163 21
|Демидов Сергей 129 21
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
|EWDN - East-West Digital News 8 1
|Сердитый Гражданин 10 1
|WikiLeaks 120 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Ведомости 1466 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.