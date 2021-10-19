Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Соловьев Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 74
Соловьев Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сотин Денис 102 22
|Нестеров Алексей 79 21
|Чаркин Евгений 182 20
|Рубин Адар 28 20
|Урьяс Вадим 76 20
|Дьяченко Валерий 66 20
|Мискевич Евгений 29 20
|Слышкин Василий 54 20
|Егоров Владимир 52 20
|Прохорова Алла 45 20
|Трофимова Людмила 31 20
|Абакумов Евгений 103 19
|Клепиков Алексей 77 16
|Каюмов Шамиль 34 15
|Васильев Владислав 39 15
|Степченков Максим 36 15
|Халматов Максим 45 15
|Генкина Екатерина 24 15
|Горчаков Денис 26 15
|Ямщиков Владимир 32 14
|Сороченков Алексей 23 14
|Карпов Иван 41 14
|Семенихин Игорь 37 14
|Лебедев Антон 28 14
|Портной Михаил 23 14
|Смык Виталий 27 14
|Юсупов Шамиль 22 14
|Москальков Дмитрий 23 14
|Емелин Александр 25 14
|Сыкулев Андрей 57 14
|Рыстенко Михаил 57 13
|Шадура Максим 17 13
|Хасин Михаил 26 13
|Путятинский Сергей 53 13
|Платонов Михаил 38 13
|Шевченко Владимир 135 13
|Сирота Юрий 38 13
|Антонов Александр 73 13
|Вахнин Павел 51 13
|Федечкин Сергей 19 13
|CNews Analytics 1991 4
|IDC - International Data Corporation 2724 1
|Gartner 2194 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
|eMarketer 77 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766407, в очереди разбора - 670092.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766407, в очереди разбора - 670092.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru