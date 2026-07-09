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Индексная книга (каталог) CNews*
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Соловьев Алексей

СОБЫТИЯ


09.07.2026 Эксперты Positive Technologies обнаружили уязвимости в одном из самых популярных языков для разработки сайтов PHP 1
20.03.2026 Foundry Gaming повысила безопасность игровой платформы с помощью Positive Technologies 1
27.02.2026 Positive Technologies помогла исправить уязвимости в XWiki — платформе для создания вики-сайтов 1
26.01.2026 Эксперты Positive Technologies помогли исправить уязвимости в HR-платформе Websoft HCM 2
17.10.2025 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в фитнес-приложении Garmin Connect 1
Астра Линукс, Илья Сивцев 1
29.08.2025 Mozilla устранила уязвимость в браузере Firefox, найденную экспертом Positive Technologies 1
15.05.2025 Positive Technologies помогла исправить уязвимости в отечественной системе управления сайтами NetCat CMS 1
27.03.2025 CNews Analytics: российский рынок систем мониторинга и управления ЦОД демонстрирует положительную динамику 1
13.02.2025 В российском менеджере паролей Passwork исправлены уязвимости, выявленные экспертами Positive Technologies 2
10.09.2024 Positive Technologies помогла устранить уязвимости в системе управления обучением Moodle 1
03.09.2024 С владельца Qiwi требуют 22,4 миллиарда 1
11.06.2024 Эксперт Positive Technologies помог устранить критически опасные уязвимости в системе мониторинга инфраструктуры Pandora FMS 2
05.04.2024 В системе ИТ-мониторинга Nagios XI устранены уязвимости, выявленные экспертом Positive Technologies 2
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
11.10.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы ИКТ-отрасли на CNews FORUM 1 ноября. Задайте вопрос 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 1
08.08.2023 CNews FORUM 2023: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
04.07.2023 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2023 года 1
10.03.2023 Qiwi сообщает об изменениях в составе Совета директоров 1
25.07.2022 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2022 года 1
13.04.2022 Как цифровизация помогает адаптироваться к новой реальности 2
25.03.2022 Сегодня бизнесу как никогда важно использовать лучшие инструменты для повышения эффективности труда персонала 1
01.02.2022 Вышел Solar addVisor 1.2 c диагностикой профессионального выгорания и улучшенной оценкой загруженности персонала 1
08.11.2021 CNews FORUM 2021 онлайн состоится завтра, успейте подать заявку 1
03.11.2021 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM. Задайте вопрос 1
02.11.2021 Осталась неделя до CNews FORUM 2021 онлайн. Успейте зарегистрироваться 1
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1

Публикаций - 97, упоминаний - 102

Соловьев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric 614 54
9594 51
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 48
Центр2М - Center2М 67 47
Rimini Street 77 47
Schneider Electric Secure Power 65 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 43
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 43
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 42
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 42
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 42
Ситилабс 44 41
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 41
Такском - Taxcom 256 41
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 14
Ланит Интеграция 219 13
АйТи Бастион - IT Bastion 154 13
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 13
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 13
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 11
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 11
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 8
Microsoft Corporation 25775 8
Hoff Tech - Хофф Тех 47 7
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 6
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 23 6
Ростелеком 10948 6
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 5
МегаФон 10742 5
Google LLC 12688 4
Veeam Software 345 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 3
Dynatrace 59 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 3
Positive Technologies - PT SWARM 53 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 49
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 49
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 47
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 47
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 47
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 47
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 44
Ингосстрах СПАО 478 43
OKS Group 51 42
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 42
ГПБ - Газпромбанк 1273 41
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 41
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 40
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 34
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 33
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 33
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 28
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 27
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 24
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 24
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 21
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 20
Сургутнефтегаз - СНГ 288 19
Абсолют Банк 249 16
Prostor Capital - Простор Капитал 29 15
МКБ - Московский кредитный банк 657 14
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 14
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 13
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 13
Траско - Trasko 32 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 13
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 13
Победа - Кондитерская фабрика 15 13
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 13
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 13
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 51
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 47
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 46
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 41
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 41
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 25
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 23
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 21
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 20
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 18
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 13
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 11
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 7
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
ФРИИ Акселератор 59 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций - Департамент государственного управления 8 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 25 1
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 4 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 60
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 60
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 55
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 10
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 42
1С:ERP Управление предприятием 841 42
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 42
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 10
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 6
Google Android 15243 5
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
JavaScript - JS - язык программирования 1425 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 3
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 28 3
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 102 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 3
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 172 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 93 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 53 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Nagios 18 2
Apple iPad 4011 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Apple macOS 2419 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Axiom JDK - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 42 2
Schneider Electric EcoStruxure 71 2
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Stafory - робот Вера 377 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
UMI - UMI.CMS 43 1
Сотин Денис 216 49
Нестеров Алексей 175 48
Мискевич Евгений 50 47
Рубин Адар 47 47
Трофимова Людмила 50 47
Прохорова Алла 66 47
Чаркин Евгений 317 47
Дьяченко Валерий 96 47
Урьяс Вадим 98 47
Слышкин Василий 129 47
Абакумов Евгений 227 46
Клепиков Алексей 121 43
Васильев Владислав 59 42
Генкина Екатерина 43 42
Горчаков Денис 48 42
Каюмов Шамиль 53 42
Халматов Максим 64 42
Степченков Максим 65 42
Ямщиков Владимир 51 41
Лебедев Антон 53 41
Смык Виталий 46 41
Емелин Александр 45 41
Портной Михаил 42 41
Москальков Дмитрий 43 41
Сороченков Алексей 42 41
Юсупов Шамиль 41 41
Карпов Иван 79 41
Семенихин Игорь 56 41
Сыкулев Андрей 85 41
Шадаев Максут 1210 29
Натрусов Артем 313 28
Платонов Михаил 42 24
Бурилов Андрей 117 24
Козак Николай 209 24
Казарин Станислав 175 24
Валчев Стоян 48 24
Богданов Кирилл 112 24
Попов Андрей 116 21
Аксаков Анатолий 163 21
Демидов Сергей 129 21
Россия - РФ - Российская федерация 166167 89
Европа Восточная 3138 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 12
Европа 24964 8
Украина 7928 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
Казахстан - Республика 6048 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 5
Грузия 1332 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Польша - Республика 2031 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Венгрия 855 3
Испания - Королевство 3840 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Япония 13807 2
Швеция - Королевство 3782 2
Индия - Bharat 5869 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Канада 5081 2
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
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США - Массачусетс - Бостон 384 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 146 1
США - Невада 214 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 1
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DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 1
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