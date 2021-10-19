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Соловьев Алексей


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
21.09.2021 10 простых шагов: как модернизировать ЦОД 2
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 Muver привлекает $1,2 млн инвестиций от Xploration Capital и Baring Vostok 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
19.05.2021 В России построят гигантскую государственную базу данных о здоровье граждан 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 12
22.11.2019 Минкомсвязи на месяцы сократит сроки ежегодных согласований ИТ-планов госорганов 1
05.11.2019 Завтра пройдет CNews FORUM. Присоединяйтесь к лидерам ИТ-рынка 1
31.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
29.10.2019 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2019. Успейте подать заявку 1
24.10.2019 На CNews FORUM солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
22.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.12.2018 Подведены итоги исследования «Венчурный Барометр 2018» 1
26.11.2018 CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости. Фото 1
18.11.2018 Быть или не быть цифровой трансформации в России 2
29.08.2018 Что там, за облаками? 1
28.06.2018 Нарисован портрет среднего российского основателя стартапа 1
13.12.2016 Brand Analytics представила технологию автоматического выявления объектов в потоках соцмедиа 1
07.12.2015 Фирма «1С» вошла в состав владельцев группы компаний UMI 1
24.11.2015 Заоблачные технологии: Будущее, которое уже наступило 1
28.07.2015 «ВитаПортал» и «Группа Эврика» объединяют свои активы 1

Публикаций - 60, упоминаний - 74

Соловьев Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 23
Центр2М - Center2М 47 20
Schneider Electric Secure Power 44 20
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 20
Rimini Street 38 20
Schneider Electric 409 19
Cinimex - Синимекс 160 16
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 15
Такском - Taxcom 119 14
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 14
Ситилабс 25 14
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 14
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Ситилинк - Citilink 190 13
3761 8
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 6
Microsoft Corporation 11127 5
Veeam Software 250 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
Naumen - Наумен 342 3
Dynatrace 46 3
Терн ГК - Tern Group 44 2
Google LLC 7161 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Inline Group - Инлайн Груп 60 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Oracle Corporation 3356 2
IBM 3551 2
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 2
ICL Services 51 2
РДТЕХ 159 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 41 2
Программный продукт ГК 92 2
SAP SE 3216 2
Denodo Technologies 2 1
Vocord - Вокорд 99 1
IBM Европа 7 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Renga Software 13 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 25
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 22
Газпромбанк - ГПБ 693 21
ПГК - Первая грузовая компания 98 20
X5 Group 599 20
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 20
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 20
X5 Group - Пятерочка 559 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 18
Ингосстрах СПАО 210 16
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 16
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 15
OKS Group 31 15
Аэрофлот 493 15
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 15
Уралсиб Банк 390 15
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 14
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Интер РАО ПАО 159 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
PepsiCo - Пепсико 95 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
МТС банк 254 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Траско - Trasko 27 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Альфа-Банк 1127 7
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 5
Локотех - Локомотивные технологии 40 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Совкомбанк ПАО 147 4
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
Газпром нефть 382 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 19
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 19
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
Правительство Москвы 653 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФРИИ Акселератор 12 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Правительство РФ 2207 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 28
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 17
Big Data - Большие данные 1136 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 16
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 15
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 14
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 386 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 1
Li-Ion - Литий-ионный электрический аккумулятор 57 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 67 1
PUE - Power usage effectiveness 47 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 15
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 15
1С:ERP Управление предприятием 203 15
Google Android 10751 4
Java - Язык программирования 1178 2
UMI.CMS 48 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
Alfresco 114 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Schneider Electric APC Smart-UPS - серия ИБП 14 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
ДИТ Москвы - Парковки Москвы - приложение - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 13 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 3 1
SberCloud Монитор мэра 3 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
МТС Снежинка 5 1
Домашние Деньги - Digital Cash 12 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 16 1
Apple iOS 5742 1
Directum Ario 14 1
Schneider Electric EcoStruxure 37 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 66 1
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 1
Oracle JDK - Java Development Kit 64 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Apple macOS 930 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Linux OS 4267 1
Сотин Денис 102 22
Нестеров Алексей 79 21
Чаркин Евгений 182 20
Рубин Адар 28 20
Урьяс Вадим 76 20
Дьяченко Валерий 66 20
Мискевич Евгений 29 20
Слышкин Василий 54 20
Егоров Владимир 52 20
Прохорова Алла 45 20
Трофимова Людмила 31 20
Абакумов Евгений 103 19
Клепиков Алексей 77 16
Каюмов Шамиль 34 15
Васильев Владислав 39 15
Степченков Максим 36 15
Халматов Максим 45 15
Генкина Екатерина 24 15
Горчаков Денис 26 15
Ямщиков Владимир 32 14
Сороченков Алексей 23 14
Карпов Иван 41 14
Семенихин Игорь 37 14
Лебедев Антон 28 14
Портной Михаил 23 14
Смык Виталий 27 14
Юсупов Шамиль 22 14
Москальков Дмитрий 23 14
Емелин Александр 25 14
Сыкулев Андрей 57 14
Рыстенко Михаил 57 13
Шадура Максим 17 13
Хасин Михаил 26 13
Путятинский Сергей 53 13
Платонов Михаил 38 13
Шевченко Владимир 135 13
Сирота Юрий 38 13
Антонов Александр 73 13
Вахнин Павел 51 13
Федечкин Сергей 19 13
Россия - Российская федерация - РФ 57544 48
Восточная Европа 1682 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 7
Украина 3378 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
Грузия 692 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
Беларусь - Белоруссия 2095 3
Казахстан - Республика 2641 3
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Япония 2802 2
Франция - Французская Республика 2136 1
Европа 3774 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
США - Лос-Анджелес 292 1
США - Бостон 99 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
США - Сиэтл 137 1
Россия - Белгородская область 369 1
Россия - Калужская область 574 1
Россия - Нижегородская область 741 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Севастополь 420 1
Земля - планета Солнечной системы 874 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 27
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 21
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 9
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Русский язык 986 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
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CNews Analytics 1991 4
IDC - International Data Corporation 2724 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766407, в очереди разбора - 670092.
Создано именных указателей - 46354.
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