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Сегодня бизнесу как никогда важно использовать лучшие инструменты для повышения эффективности труда персонала

29 марта на конференции CNews «Цифровая трансформация 2022» руководитель направления Solar addVisor компании «Ростелеком-Солар» Алексей Соловьев расскажет о методах мониторинга и повышения эффективности труда сотрудников в непростых реалиях современного российского бизнеса.

В текущих условиях, когда российская ИТ отрасль испытывает кадровый голод, первоочередной задачей для руководителей и HR-специалистов компаний является повышение эффективности труда персонала, выявление и использование резервов повышения эффективности, которое становится драйвером развития бизнеса. При этом на рынке существуют технологические решения, позволяющие автоматизировать анализ эффективности труда персонала и дать руководителям и HR инструменты для организационного развития компании. На конференции будет представлен один из наиболее передовых подобных программных продуктов – Solar addVisor.

Программный продукт Solar addVisor анализирует цифровой след рабочей активности сотрудников. Система собирает информацию об используемых сотрудником во время рабочего процесса приложениях и веб-ресурсах, о проведенном в них времени, о встречах в рабочем календаре, о времени начала и окончания рабочего дня, объеме переработок и по другим показателям. Такие объективные данные о работе сотрудников за день, неделю позволяют руководителю принимать управленческие решения в области повышения эффективности труда подчиненных.

После управленческих воздействий руководителя на сотрудников – внутреннее или внешнее обучение, приоритизация задач, повышение мотивации, повышение в должности и т.п. – продукт анализирует изменение эффективности труда сотрудников и показывает динамику изменений. На основе этого руководитель может делать выводы об эффективности принятых ранее решений. Solar addVisor является инструментом, который поможет принять обоснованное взвешенное решение с опорой на объективные данные.

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Удаленная работа

В некоторых компаниях уже используются другие системы, которые помогают принимать решения, однако они зачастую не дают объективной картины эффективности труда персонала. Во-первых, потому, что, как правило, каждая из этих систем предназначена для решения узкого набора задач. Зачастую в таких системах не учитывается взаимодействие сотрудников между подразделениями. Также распространенной практикой является внесение агрегированных данных в систему человеком, который может ее изменить, привнести необъективные данные и т.п.

Предоставляемые Solar addVisor объективные данные позволяют решать важные с точки зрения организационного развития компании задачи. Это выявление и устранение барьеров эффективности труда в компании, и диагностика выгорания сотрудников с целью предотвращения оттока ценных кадров, и балансировка нагрузки на персонал, и оптимизация ФОТ, и многие другие управленческие задачи.

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