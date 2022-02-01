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Вышел Solar addVisor 1.2 c диагностикой профессионального выгорания и улучшенной оценкой загруженности персонала

«Ростелеком-солар» представил новую версию системы Solar addVisor 1.2, направленной на помощь в повышении производительности труда и организационное развитие. В обновлении появился анализ признаков профессионального выгорания. В новой версии данные о встречах из приложения Microsoft Outlook синхронизированы с системой, что позволяет при оценке загруженности учитывать время, проведенное на встрече. Изменения также коснулись статистики активности сотрудников – теперь она учитывает рабочую активность в выходные дни.

В новой версии Solar addVisor 1.2 появилась возможность выявления признаков профессионального выгорания у сотрудников. Система анализирует работу ночью и в выходные дни, среднесуточное время встреч, среднесуточное сверхурочное время, непродуктивную активность, сокращение рабочего времени, перерывы в течение рабочего времени. На базе перечисленных показателей по 100-балльной шкале рассчитывается индекс выгорания. Когда один из анализируемых показателей начинает превышать установленное для него пороговое значение, он начинает влиять на индекс.

При этом система подсвечивает цветом индекс выгорания в зависимости от диапазона, в котором находится его значение. От 0 до 24 — зеленая зона (значение в пределах допустимой нормы), от 25 до 69 — желтая (явные признаки выгорания, на которые необходимо обратить внимание, предпринять меры), от 70 до 100 — красная (необходимо срочно проанализировать ситуацию и принять соответствующие меры). По умолчанию список сотрудников с признаками выгорания отсортирован по убыванию значения индекса выгорания.

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Раздел «Руководитель», диагностика выгорания сотрудников: список сотрудников подразделения с признаками выгорания

«Профилактика выгорания — одна из ключевых особенностей системы Solar addVisor. Новая функциональность позволяет руководителям компании вовремя принимать меры по восстановлению и сохранению эффективности сотрудников, благодаря чему предотвращать негативное влияние на производительность в организации», – отметил Алексей Соловьев, руководитель направления Solar addVisor компании «Ростелеком-солар».

В обновленной версии продукта был улучшен анализ загруженности сотрудников и подразделений. В детализации разделов «Группы» и «Сотрудники» появился новый показатель «Работа в выходные дни», где отражено среднее активное время работы выбранной группы или конкретных сотрудников в выходные дни.

Новая функциональная возможность позволяет выявить сотрудников, которые работают в выходные дни, оценить объем переработок и увидеть более точную картину загруженности сотрудника, подразделения и всей организации.

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Начиная с версии Solar addVisor 1.2 в систему поступает информация о запланированных в Microsoft Outlook встречах, теперь они учитываются в статистике активности как продуктивное время.

На виджете «Среднее время на встречах» в детализации по сотруднику отражено среднее суммарное время встреч сотрудника за неделю. При выборе конкретной даты на виджете «Время на встречах по календарю» — общее время на встречах в конкретный день. Таким образом, можно получить объективные сведения о загруженности сотрудника.

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Хронология рабочего дня сотрудника: данные о встречах за конкретный день

Вместе с появлением новых функциональных возможностей были улучшены текущие характеристики. В частности, для ускорения работы веб-интерфейса и снижения потребления ресурсов в Solar addVisor 1.2 был изменен способ расчета статистических данных. В новой версии они предварительно агрегируются на сервере, а по запросу пользователя оперативно появляются в виджете. Кроме того, в обновлении появилась возможность горизонтального масштабирования, что снизило нагрузку на узлы системы и повысило ее отказоустойчивость.

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