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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Богданов Кирилл
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 91, упоминаний - 149
Богданов Кирилл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
|Чаркин Евгений 182 26
|Клепиков Алексей 77 25
|Дьяченко Валерий 66 25
|Урьяс Вадим 76 23
|Абакумов Евгений 103 23
|Халматов Максим 45 22
|Ямщиков Владимир 32 22
|Прохорова Алла 45 19
|Вахнин Павел 51 19
|Нестеров Алексей 79 18
|Сотин Денис 102 17
|Семенихин Игорь 37 15
|Поляков Сергей 60 15
|Трофимова Людмила 31 14
|Егоров Владимир 52 14
|Гордиенко Ростислав 17 14
|Мискевич Евгений 29 13
|Карпов Иван 41 13
|Соловьев Алексей 60 13
|Сирота Юрий 38 13
|Генкина Екатерина 24 13
|Слышкин Василий 54 13
|Платонов Михаил 38 13
|Панферов Алексей 22 13
|Васильев Владислав 39 13
|Антонов Александр 73 13
|Путятинский Сергей 53 13
|Сыкулев Андрей 57 13
|Шевченко Владимир 135 13
|Степченков Максим 36 13
|Рубин Адар 28 13
|Хасин Михаил 26 13
|Лебедев Антон 28 13
|Каюмов Шамиль 34 13
|Смык Виталий 27 13
|Портной Михаил 23 13
|Федечкин Сергей 19 13
|Емелин Александр 25 13
|Сарнацкий Владислав 16 13
|Шадура Максим 17 13
|CNews Analytics 1990 5
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763643, в очереди разбора - 667330.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763643, в очереди разбора - 667330.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru