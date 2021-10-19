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Богданов Кирилл


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 2
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 3
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 3
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
15.09.2021 Грузоперевозчики: Беспилотный грузовик обходится в 2,5 раза дороже обычного 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
04.03.2021 «Мегафон» вступил в ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика» 1
29.12.2020 «Аэрофлот» с помощью Integro Technologies внедрил систему Control Tower для мониторинга показателей в кризисных ситуациях 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
02.11.2020 IBM по заказу Аэрофлота разработала цифровой портал для пилотов 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 2
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 3
03.08.2020 «МДТ «Цифра» разработала проект концепции перехода «Аэрофлота» на отечественное ПО 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
02.06.2020 «Рамакс интернейшнл» реализовал схему прямой дистрибуции авиауслуг «Аэрофлота» по стандарту NDC 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
18.02.2020 «Аэрофлот» оптимизировал полноту использования грузопочтовой квоты на пассажирских рейсах с помощью Cargo Air 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
11.02.2020 «Аэрофлот» внедрил инструмент для проведения маркетинговых кампаний 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
11.11.2019 Опрос CNews: Что происходит с импортозамещением? Есть ли проблема СПО? 3

Публикаций - 91, упоминаний - 149

Богданов Кирилл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 30
Schneider Electric 408 16
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Rimini Street 38 13
Ситилабс 25 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Cinimex - Синимекс 160 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
Такском - Taxcom 119 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Центр2М - Center2М 47 13
VK - Mail.ru Group 2483 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 10
SAP SE 3215 10
Microsoft Corporation 11095 10
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
IBM 3544 6
Ramax - Рамакс 62 6
SAP CIS - САП СНГ 754 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 13 5
Veeam Software 250 4
АйТи 752 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 3
Dynatrace 46 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
IBM Европа 7 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Naumen - Наумен 342 3
Diasoft - Диасофт 354 3
3748 3
Иннодата - Innodata 13 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
IBM Services 4 1
Аэрофлот 493 38
РЖД - Российские железные дороги 1081 32
Ингосстрах СПАО 210 25
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 25
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 23
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 22
Газпромбанк - ГПБ 692 20
X5 Group - Пятерочка 559 19
Альфа-Банк 1125 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 18
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 18
Segezha Group - Сегежа Групп 85 18
Уралсиб Банк 389 17
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 17
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 17
X5 Group 599 16
Победа - Кондитерская фабрика 16 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Норникель - Норильский никель 178 13
МТС банк 254 13
Совкомбанк ПАО 147 13
PepsiCo - Пепсико 95 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
Интер РАО ПАО 158 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
OKS Group 31 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Траско - Trasko 27 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 12
McDonald’s - Макдоналдс 90 11
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
Русагро Группа Компаний 139 9
Фармстандарт АО 32 9
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 24
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 15
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 8
Правительство Москвы 653 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 6
Счётная палата РФ 460 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
Правительство РФ 2205 3
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 26
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 17
Big Data - Большие данные 1136 16
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 14
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 13
e-Commerce - Электронная коммерция 299 13
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 4
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 387 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 16 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
Kubernetes 307 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
1С:ERP Управление предприятием 203 13
Google Android 10751 5
Apache Hive - система управления базами данных 37 2
Microsoft Spark ML 3 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Integro Technologies Control Tower 2 1
Sabre IX - Sabre Intelligence Exchange 2 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
Аэрофлот Бонус 21 1
IBM DataPower 5 1
IBM PureData 1 1
IBM BigInsights 1 1
SAP ERP HCM - SAP PY - SAP Payroll Processing 3 1
SAP ERP HCM - SAP CM - SAP Compensation Management 1 1
SAP ERP HCM - SAP PT - SAP Personnel Time Management 1 1
IBM MQ 7 1
IBM API Connect 6 1
Swiss-AS AMOS 11 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
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Microsoft Windows Phone OS 1472 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Microsoft Windows 7 1662 1
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Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 1
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Сыкулев Андрей 57 13
Шевченко Владимир 135 13
Степченков Максим 36 13
Рубин Адар 28 13
Хасин Михаил 26 13
Лебедев Антон 28 13
Каюмов Шамиль 34 13
Смык Виталий 27 13
Портной Михаил 23 13
Федечкин Сергей 19 13
Емелин Александр 25 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Шадура Максим 17 13
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Восточная Европа 1679 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 14
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 4
Украина 3372 4
Грузия 691 4
Казахстан - Республика 2632 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Беларусь - Белоруссия 2090 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - Калужская область 572 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Россия - Севастополь 420 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Европа 3759 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 59
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 18
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 9
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
CNews Analytics 1990 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 27
CNews AWARDS 291 22
CNews Баттл 34 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 9
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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