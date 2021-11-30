В России заработал сервис «умной» оплаты проезда в общественном транспорте через мобильное приложение

В Твери, Перми и Таганроге тестируется новый сервис оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мобильного приложения. При этом пассажиры освобождаются от необходимости прикладывать смартфоны или транспортные карты к валидаторам. Теперь они могут быстрее зайти в транспорт, открыть приложение и оплатить проезд с любого удобного места. Приложение, взаимодействуя со специальным датчиком в салоне автобуса, само определяет, на каком остановочном пункте человек зашел, и какова стоимость проезда. Этой цифровой технологией заинтересовались уже более 30 регионов страны.

«Наша задача – к 2024 г. довести до 70% долю пассажиров с безналичной оплатой проезда на транспорте в крупнейших агломерациях, это в 10 раз больше показателя 2020 г. Сервис исключает установку дополнительного оборудования для валидации, что позволяет дешевле и быстрее внедрить безналичную оплату в любом регионе. А пассажиры при этом избавляются от очередей на вход, могут удобно и бесконтактно оплатить проезд со своего смартфона. Никто не отвлекает водителя от работы, которому при экономии времени на посадку легче соблюдать расписание движения», – сказал заместитель министра транспорта России Кирилл Богданов.

До конца 2021 г. сервис «умной» или, как назвали его жители одного из регионов, «ленивой» оплаты будет внедрен на всех маршрутах общественного транспорта в Тверской агломерации, где работает приложение «Волга», рассказали в компании-разработчике «Датапакс». В Таганроге и Перми технология тестируется на отдельных маршрутах, и в 2022 г. ее применение будет расширяться. «При оплате проезда с зональной тарификацией пассажиру необходимо выбрать конечную остановку и стоимость проезда рассчитается автоматически, на городских маршрутах – сразу появляется уведомление о необходимости оплатить фиксированную стоимость. Такой цифровой сервис полностью обеспечивает оплату без участия дополнительного персонала – водителя или кондуктора. Пилотные испытания показали, что время посадки при таком способе оплаты сокращается на 30%, а значит, при массовом использовании сервиса, сокращается и общее время в пути», – пояснили в компании.

В ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) добавили, что капитальные затраты на оснащение оборудованием для приема оплаты проезда могут составлять от 20 тыс. руб. до 300 тыс. рублей на одно транспортное средство, на средний автопарк может потребовать десятки миллионов рублей. «Для запуска такого сервиса перевозчику необходимо установить только датчик для идентификации смартфонов пассажиров и отправки автоматических уведомлений об оплате, что кратно дешевле. В перспективе и датчик может быть заменен на геоординату», – заключили эксперты.