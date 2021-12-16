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CNews выпустил рейтинг федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями

CNews изучил данные об имуществе руководителей, отвечающих за цифровизацию федеральных ведомств. Самый большой земельный участок оказался у представителя Федеральной антимонопольной службы, самый большой дом — у представителя Министерства транспорта, в лидерах по количеству квартир —ИТ-руководители Федеральной таможенной службы и ФНС.

Самые большие земельные участки

CNews Analytics проанализировал сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. Декларации о доходах и имуществе размещаются на сайтах госведомств в соответствии с указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции». Вслед за анализом доходов и автомобилей федеральных ИТ-чиновников, CNews публикует информацию об их недвижимости: квартирах, домах и земельных участках.

На первом месте Петр Иванов, замруководителя Федеральной антимонопольной службы, до 2021 г. работавший в структурах «РЖД». Он владеет двенадцатью участками общей площадью 148,28 соток (13,68; 14,00; 14,08; 13,13; 13,44; 12,00; 15,00; 13,98; 14,97; 13,00; 6,00; 5,00 соток), двумя квартирами площадью 107 кв. м и 101,8 кв. м и домом размером 416 кв. м. Также чиновнику принадлежат гараж размером 173,7 кв. м и два машиноместа: 17,7 кв. м и 13,4 кв. м.

На втором месте Кирилл Богданов, замминистра транспорта, до декабря 2020 г. работавший замгендиректора по ИТ в «Аэрофлоте». У чиновника два участка общей площадью 83,13 соток (17, 36 и 65,77 соток). Помимо домов и квартир, о которых сказано ниже, чиновник владеет двумя гаражами (65,7 кв. м и 72 кв. м), беседкой 19,1 кв. м и летней кухней 57 кв. м, а также хозяйственными строениями площадью 8,7 кв. м, 1 кв. м, 1,7 кв. м и 166,6 кв. м.

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Далее следует Денис Федотов, начальник отдела цифровой трансформации контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В аналогичном рейтинге прошлого года Денис Федотов занимал вторую позицию. Изменений по сравнению с данными прошлого года нет, ему принадлежат четыре земельных участка общей площадью 76,26 соток (49,94; 15,90; 10,32; 0,10 соток), два дома размером 88,3 кв. м и 200 кв. м, треть квартиры площадью 76,4 кв. м и отдельная квартира площадью 46 кв. м, а также гараж 77 кв. м, баня 17 кв. м и хозблоки 25 кв. м и 17,7 кв. м., долевая собственность 391/1000 в недвижимости площадью 256,9 кв. м, которая помечена в декларации как «жилое строение».

Александр Албычев, замруководителя Федерального казначейства, по итогам 2020 г. на четвертом месте вместо третьего годом ранее. У него по-прежнему 75 соток (50 и 25 соток), дом площадью 22,2 кв. м, собственная квартира 93,4 кв. м и квартира супруги 35,3 кв. м, машиноместо 12,7 кв. м. Единственное изменение —появление еще одного машиноместа размером 17,9 кв. м., хотя задекларирован по-прежнему один автомобиль Toyota.

Замыкает пятерку федеральных ИТ-чиновников с самыми большими земельными участками Евгений Кисляков, заместитель председателя правления ПФР. Общая площадь земельных участков в его собственности по сравнению с прошлым годом уменьшилась с 60 до 45,84 соток (участки в 30 и 15,84 соток).

Самые большие загородные дома

Самая большая загородная недвижимость, два дома на 289,7 кв. м и 1331,3 кв. м, принадлежит Кириллу Богданову, замминистра транспорта.

Заместитель председателя правления ПФР Евгений Кисляков — на втором месте. В его собственности в 2020 г. появился дом площадью 668,6 кв. м, который, согласно декларации, приобретен на доход от продажи квартиры и ипотечный кредит. Чиновник также является владельцем половины квартиры площадью 51,6 кв. м, его супруге принадлежит квартира в 77,6 кв. м и половина квартиры в 39,3 кв. м, вторая половина ― у несовершеннолетнего ребенка.

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Владимир Фургальский, с 2021 г. работающий директором департамента сводной государственной политики и цифровой трансформации Министерства энергетики, а до этого возглавлявший в том же министерстве департамент корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях, — на третьем месте с домом площадью 499,1 кв. м. В его собственности также есть участок площадью 11, 84 соток, квартира в 68,6 кв. м и парковочное место 12 кв. м. Супруге принадлежит треть в квартире 37,5 кв. м.

Михаил Петухов, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, — на четвертой строчке рейтинга. Его супруга владеет домом в 423,6 кв. м, ей также принадлежат два участка по 8 соток и квартира 109,8 кв. м. Сам чиновник из недвижимости имеет в собственности только квартиру площадью 58,8 кв. м.

На пятом месте — Петр Иванов, замруководителя ФАС. Как упоминалось выше, ему принадлежит дом размером 416 кв. м.

Самые большие квартиры

Рейтинг по размеру квартир также возглавляет Кирилл Богданов, замминистра транспорта, поступивший на госслужбу в самом конце 2020 г. Он имеет в собственности три квартиры (211,9 кв. м, 122,7 кв. м и 163,9 кв. м) общей площадью 498,5 кв. м.

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У замруководителя ФНС Андрея Петрушина, как и год назад, три квартиры площадью 87,8 кв. м, 65,2 кв. м и 76,7 кв. м. У его супруги квартира в 64,8 кв. м и шестая часть от квартиры метражом 70,9 кв. м, квартира площадью 108,9 кв. м находится в совместной собственности. В прошлом году чиновник был первым, в рейтинге этого года он второй. Семья владеет двумя земельными участками (15 и 12,39 соток), домом площадью 158 кв. м. Три гаража (70,5, 18 и 18,2 кв. м) и строение площадью 56,7 кв. м принадлежат Андрею Петрушину, еще четыре гаража ― супруге (24,1, 18,04, 13,8 и 13,8 кв. м).

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На третьем месте — Владимир Скиба, начальник главного управления информационных технологий Федеральной таможенной службы. В его собственности половина квартиры площадью 40,3 кв. м (его супруга также имеет половину квартиры 40,3 кв. м), и квартиры размером 121,4 кв. м, 41,6 кв. м, 58,2 кв. м, 55,8 кв. м. Чиновник имеет участок в 6,12 соток. Супруги совместно владеют квартирой 81 кв. м и гаражом 17 кв. м в Италии.

Александр Козлов, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, — на четвертом месте. Он имеет долю 47/100 в квартире 137,1 кв. м (доля 3/100 у ребенка), квартиру 83,2 кв. м и гараж 31,8 кв. м; супруга владеет квартирой 47,7 кв. м и половиной, видимо, той же квартиры площадью 137,1 кв. м. Супруге также принадлежит участок размером 5,02 соток и дачный дом площадью 34,6 кв. м.

Замыкает пятерку федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами Александр Строганов, директор департамента управления делами Министерства юстиции. Ему принадлежит квартира 127 кв. м, половина квартиры метражом 50,8 кв. м, доля 3/9 в квартире 55,1 кв. м. По 1/9, видимо, этой же квартиры у каждого из трех детей. Супруга имеет 3/9 в квартире 55,1 кв. м и квартиру в 51,3 кв. м. Также супруге принадлежат доли в двух земельных участка (по 1/2 в участках на 15 и 25 соток, всего 20 соток), 1/8 часть в доме площадью 132,8 кв. м, половина дома на 52,4 кв. м и 339,8 кв. м нежилого помещения.

Заграничные квартиры помимо Владимира Скибы также имеют начальник отдела информатизации и обеспечения ИБ Анастасия Тюрина (у нее 55-метровая квартира в Болгарии) и руководитель департамента ИТ и защиты информации Андрей Шолкин (119-метровая квартира в Испании, совместная собственность).

Недвижимость федеральных ИТ-чиновников в 2020 г.

№ 2020 № 2019 ФИО Должность ФОИВ Квартиры в собственности, кв.м Квартиры в собственности супруга, кв.м Земельный участок, кв.м Дом, кв.м Иная недвижимость
1 Кирилл Богданов замминистра (1) Министерство транспорта 211,9; 122,7; 163,9 1736; 6577 289,7; 1331,3 гараж 65,7; 72; беседка (нежилое) 19,1; летняя кухня (нежилое) 57; хоз. строение 8,7; 1; 1,7; 166,6
2 29 Евгений Кисляков зампредседателя правления (2) ПФР 1/2 в 51,6 по 1/2 в 39,3 у супруги и ребенка;77,6 3000; 1584 668,6
3 Пётр Иванов замруководителя (3) Федеральная антимонопольная служба 107; 101,8 1368; 1400; 1408; 1313; 1344; 1200; 1500; 1398; 1497; 1300; 600; 500 416 квартира, в пользовании 124,1; гараж 173,7; машиноместо 17,7; 13,4
4 6 Михаил Петухов замдиректора ФСВТС Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 58,8 109,8 800; 800 (супруга) 423,6 (супруга)
5 Владимир Фургальский директор департамента сводной государственной политики и цифровой трансформации (4) Министерство энергетики 68,6 1/3 в 37,5 1 184 499,1 квартира в пользовании 130 (супруга); 45,10 (супруги); парковочное место 12
6 4 Андрей Петрушин замруководителя Федеральная налоговая служба 87,8; 108,9 (совместная); 65,2; 76,7 108,9 (совместная); 64,8; 1/6 доли в квартире 70,9 1500; 1239 158 гараж 18; 18,2; 70,5; строение 56,7; ЛЭП в дачном товариществе (общая долевая) - 1/59 (супруга); гараж 24,1; 18,04; 13,8; 13,8; ЛЭП в дачном товариществе (общая долевая) - 1/59 (супруги)
7 8 Андрей Николаев замминистра Министерство просвещения 62,4; 148,9 40,2 1750; 863 296 иное 96
8 Евгений Носов замруководителя Федеральное дорожное агентство 39,6; 35,5; 79,4 1190; 750 (супруги); в пользовании супруги 1200 96; 124,4; 160 (супруги) гараж 44,8 (супруга); гараж 19; 19; 42,8; 55 (супруги); баня 56,3 (супруги)
9 5 Денис Федотов начальник отдела цифровой трансформации контрольно-надзорной деятельности Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 1/3 в 76,4; 46 4994; 1590; 1032; 10 88,3; 200; доля 391/1000 в 256,9 (жилое строение) гараж 77; баня 17; хозблок 25; 17,7
10 9 Андрей Гусенко начальник управления делами, внутреннего контроля и цифрового развития Федеральное агентство лесного хозяйства 58,2; 1/2 в 69,8 1250; 1200 346 гараж 36; бокс 25,3
11 10 Алексей Скляр замминистра Министерство труда и соцзащиты 51 120,5 1370 (супруги) 263,3 (супруги) машиноместо 13,5; 13,7 (супруги); гараж в пользовании 18 (супруга)
12 Владимир Скиба начальник главного управления информационных технологий Федеральная таможенная служба 1/2 в 40,3; 81 (совместная, Итальянская республика) 1/2 в 40,3; 121,4; 41,6; 58,2; 55,8 612 гараж 17 (совместная, Итальянская республика)
13 11 Павел Сорокин замминистра Министерство энергетики 608 389,7 квартира в пользовании 127,4
14 Татьяна Пушкина начальник управления спортивной медицины и цифровизации Центра спортивной медицины Федеральное медико-биологическое агентство 1/2 в 151,5 1/2 в 151,5 1300 (супруга) 237,6 (супруга)
15 Валерий Балан замруководителя Федеральная служба исполнения наказаний 65 118,4 2000 (супруга); 635 (супруги) иное недвижимое имущество 72, гараж 16,9
16 Елена Чернякова председатель (5) ФФОМС 1/2 в 4026; 1/2 в 1815; 1/3 в 691; 842 1/2 в 27,9; 1/3 в 146,9; 200; 103 (жилое строение) хоз. строение 11
17 Владимир Логунов замруководителя Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1/4 в 56,6; 1/2 в 74,7; 84,4 1/2 в 619 (общая долевая); 1395; 2072 1/2 в 100 (общая долевая); 149,2 нежилое строение 250,3; квартира в пользовании 104
18 20 Алексей Кружалин замруководителя Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 54,6; 94,9 1000; 456; 457 (супруги) 153 (супруги)
19 Александр Козлов замминистра Министерство строительства и ЖКХ 47/100 в 137,1; 3/100 в 137,1 (ребенка); 83,2 1/2 в 137,1; 47,7 502 (супруги) 34,6 (супруги) гараж 31,8 (супруга); квартира в пользовании 104,4 (супруга); квартира в пользовании 70,5 (супруги)
20 Александр Строганов директор департамента управления делами Министерство юстиции 127; 1/2 в 50,8; 3/9 в 55,1; по 1/9 в 55,1 у детей 3/9 в 55,1; 51,3 1/2 в 1500 (супруги); 1/2 в 2500 (супруги) 1/8 в 132,8 (супруги); 1/2 в 52,4 (супруги) нежилое помещение 339,8 (супруги)
21 21 Виталий Шулика замминистра Министерство внутренних дел 54,9; 45,5 107,7 1487,0; 999,0; 900,0; 800,0 80
22 Максим Бесхмельницын замминистра Министерство юстиции 116,3 (общая совместная) 708 (супруги) 162 (супруги) гараж 24,3 (супруга); гараж 71 (супруги)
23 Анна Козлова начальник отдела цифровизации и развития ИС Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 72; 40,5 1 200 163,5
24 Леонид Горнин первый замминистра Министерство финансов 1/3 в 78,8; 1/3 в 78,8 (ребенка); 1/2 в 175,8 1/3 в 78,8; 1/2 в 175,8 в пользовании 277,7 машиноместо супруга 1/72 в 32,2; машиноместо супруги 18; 16,4; 16,4
25 24 Михаил Федоров начальник управления развития информационных технологий финансового мониторинга Федеральная служба по финансовому мониторингу 54,4 (Болгария), 34,3 (совместная) 1/4 в 79,6; 1/4 в 79,6 (ребенка) 1000; 1000 104,6
26 Владимир Суханов начальник управления цифровой трансформации и информатизации Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 1/2 в 60,7; 1/4 в 66 44,6 650; 1370; 1400 140 (нежилой)
27 23 Евгений Иванов статс-секретарь, замминистра Министерство иностранных дел 202,2 1/2 в 49,7 нежилое помещение 159,6
28 15 Елена Абрамова замруководителя Федеральное агентство по государственным резервам 1/2 в 70,2; 92,6 1/3 в 65 1900; 1500 (супруга) 72,4 (супруга) служебное строение в пользовании 129,4
29 Юрий Омельченко первый заместитель начальника управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения Федеральная служба исполнения наказаний 1/3 в 65,4; 1/3 в 65,4 (ребенка) 1/3 в 65,4; 59,2; 56,7 475; 903 (супруги) 39 гараж в пользовании 28 (супруга); иное недвижимое имущество 8,3 (супруги)
30 Олег Наумов статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральное архивное агентство 1/2 в 106,7; 51 1 508 115
31 Сергей Бессчасный начальник главного управления правовой статистики и информационных технологий Генеральная прокуратура 215,7 (общая совместная) 870 (общая долевая) 197,1 (незавершенный строительством объект, по 1/2 у супруга и супруги) кватира в пользовании 126,6; гараж 34,2, кухня 40,5 (незавершенные строительством объекты); машиноместо 15,1 (супруга); машиноместо 18 (супруга, в пользовании); нежилое помещение 12,6 (супруги)
32 Александр Скворцов глава департамента цифрового развития Министерство науки и высшего образования 139,6 38,60; 1/2 в 73,5
33 55 Владислав Федулов замминистра Министерство экономического развития 147,3 51,4
34 Светлана Кочетова замруководителя Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 1/2 в 49,7; 76,1 1/2 в 74,7 851 (супруги); 1117; 616 (супруга) комната в коммунальной квартире: 16,8; 18,4 (супруги); жилое строение без права регистрации в нем 51; хозблок 11,2 (супруги); жилое строение без права регистрации в нем 73,1 (супруга)
35 Денис Васильев замруководителя Федеральная служба по труду и занятости 107,6 (совместная); 63,2 2 061 машиноместо 13,8
36 22 Кирилл Поспелов замначальника управления делами Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 35,7 (общая совместная); 59,6; 33 42,5 дача в пользовании 95 гараж 17,3
37 46 Алексей Горобцов директор департамента передовых цифровых решений Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 84,0 (общая совместная) 600; 600 (общая совместная) 75,3 (общая совместная) хоз. строение 33,8; квартиры в пользовании 74,4; 76 (супруга); 78 (супруги)
38 31 Александр Албычев замруководителя Федеральное казначейство 93,4 35,3 5000; 2500 22,2 машиноместо 12,7; 17,9
39 26 Сергей Лубов директор ГВЦ Росгидромета Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 1/3 в 106,2; 77,3 (совместная) 1/3 в 106,2 гаражный бокс 19,4 (супруга); машиноместо 18 (супруги)
40 Александр Соловьев замруководителя Федеральная служба по аккредитации 1/2 в 95,2 52,4; 1/2 в 95,2 600 квартиры в пользовании: 60,2; 96
41 32 Юрий Короткий первый замдиректора Федеральная служба по финансовому мониторингу 1/3 в 135,3 1/3 в 135,3 757 (супруги) 55,2 (супруги) машиноместо 19,5
42 Александр Червяков начальник управления развития информационных систем Федеральное казначейство 65,8; 63,1 1/3 в 45,3
43 Павел Пугачев замминистра Министерство здравоохранения 94,2; 46,9 Машиноместо 10,70; 14,3 (супруги)
44 Олег Терляков замруководителя Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1/3 в 57; по 1/3 в 57 у детей 78,1
45 Олег Дунаев начальник отдела информационных технологий и мониторинга целевых показателей Федеральная служба по аккредитации 1/2 в 43; 77; 35,7
46 64 Павел Волков статс-секретарь - заместитель министра Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 1/2 в 89,1; 1/2 в 89,1 (ребенка); 40,5
47 45 Вадим Ваньков директор департамента цифрового развития и информационных технологий (6) Министерство здравоохранения 66,6 (общая долевая) 62,4 (общая долевая) 1600 (общая долевая) дача в пользовании 60
48 Надана Фридрихсон начальник управления информационной политики и информатизации Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 99,4; 27,2
49 33 Ирина Шаповал замруководителя Федеральная служба государственной статистики 68; 1/6 в 48,8 600 62,1; дача в пользовании 80,4
50 38 Наталья Звягина начальник управления ИТ Федеральная служба судебных приставов 59 62,3 1500 (супруга) баня 95,5 (супруга)
51 30 Андрей Шолкин руководитель департамента ИТ и защиты информации ФСС 119 (совместная, Испания) квартира в пользовании 56
52 Василий Кулешов начальник управления ИТ Федеральная налоговая служба 75,5 (общая совместная) 37,6 квартира в пользовании 34,5
53 40 Ольга Ярилова замминистра Министерство культуры 72 (совместная) 37,9 машиноместо 14,9 (супруга)
54 41 Алексей Волков начальник управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания госуслуг Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 63,8 39
55 Александр Сокольчук руководитель ФЦИ Центризбирком 1/2 в 102,1 1/2 в 102,1 земельный участок для размещения гаражей 23,4; гараж 23,4 (супруги)
56 25 Елена Заева начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральная антимонопольная служба 81,8 квартиры в пользовании 76; 29,3
57 Александр Нарукавников замминистра Министерство науки и высшего образования 81 1 000
58 Николай Гонтаренко начальник управления цифровой трансформации ФФОМС 79,5 гараж 17,9; кладовая 10,7
59 Денис Ушаков замруководителя Федеральное агентство морского и речного транспорта 59,1 1/2 в 34,5
60 48 Дмитрий Травников начальник управления организации предоставления госуслуг Федеральная служба по интеллектуальной собственности 54,5 1/2 в 41,1
61 63 Андрей Милёхин директор департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерство просвещения 1/4 в 92,8; 1/4 в 92,8 (ребенка) 1/4 в 92,8
62 51 Константин Коронкевич начальник управления геологических основ, науки и информатики Федеральное агентство по недропользованию 1377 (супруга); 600 (супруги) 49,1 (супруга); 16,4 (супруги)
63 52 Павел Гудков начальник отдела информационно-технического обеспечения и связи Министерство юстиции 64,2 земельный участок для размещения гаражей 30,2; гараж 25,8
64 53 Анастасия Тюрина начальник отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 50,8; 1/4 в 48,1
65 Евгений Фролов начальник управления информатизации и связи Управление делами Президента РФ 60,1 в пользовании 130,2
66 37 Андрей Лебедев директор департамента цифрового развития и реализации проектов Министерство труда и соцзащиты 38,5 1/4 в 83,0 (супруги) гараж 16,5; кладовое помещение 2,3; машиноместо в пользовании 16,2
67 56 Антон Трошенков замдиректора департамента - начальник отдела информационных технологий и связи Министерство строительства и ЖКХ 56,3 квартира в пользовании 74
68 Денис Ельцов начальник управления реестра федерального имущества и цифрового развития Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 1000 (супруги) 56 (супруги)
69 57 Елена Громова директор департамента информационных технологий Министерство финансов 54,5
70 Александр Маслов директор департамента цифровой трансформации Министерство экономического развития 53,2 (общая совместная) 1/2 в 946 квартира в пользовании 74,5
71 58 Александр Грошев начальник управления государственной политики и нормативно-правового регулирования Федеральное архивное агентство 51,5 900 квартира в пользовании 46
72 60 Анатолий Геллер замруководителя Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 50,2 гараж 18,5; квартира в пользовании 89,7
73 61 Дмитрий Баканов директор департамента цифровой трансформации Министерство транспорта 49,5 квартиры в пользовании 86,6; 166
74 Александра Кирейцева начальник отдела реализации проектов цифровой трансформации, ИКТ и ИБ Федеральное агентство по делам молодежи 2/3 в 73,8 квартира в пользовании 52
75 Виталий Лосев начальник управления цифрового развития Федеральная служба по труду и занятости 1/2 в 44,3; 1/20 в 44,3 (ребенка) 9/20 в 44,3
76 69 Владимир Осипов помощник руководителя Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 1/4 в 83,7; 1/4 в 83,7 (ребенка)
77 Алексей Власов и.о. начальника управления информатизации СД при ВС РФ 3/5 в 49 1/2 в 21 квартира в пользовании 53
78 Максим Мартынкевич замначальника управления научно-технических исследований и информационного обеспечения Федеральное дорожное агентство 37,1
79 Светлана Максимченко директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерство культуры 35,8
80 42 Олег Масленников руководитель департамента информационных систем  Министерство обороны 34,5
81 68 Денис Терещенко замруководителя Федеральная таможенная служба 1/2 в 50,2 квартира в пользовании 74
82 Григорий Остапенко начальник управления информационных ресурсов и технологий Федеральная служба государственной статистики квартиры в пользовании 89,9; 66,5
83 Сергей Белокопытов начальник управления стратегического развития и цифровой трансформации Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии квартиры в пользовании 35,1;66,7
84 Светлана Толстых начальник информационно-аналитического отдела департамента управления делами Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения гараж 25,1; 30,2 (супруга); квартира в пользовании 50,8
85 Ольга Явкина начальник управления государственных услуг и цифровой трансформации Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки квартира в пользовании 75; 45
86 39 Борис Потемкин замруководителя Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии в пользовании 1158 в пользовании 120
87 Андрей Дыдыкин замруководителя Федеральное медико-биологическое агентство квартира в пользовании 42

(1) ― назначен 29.12.2020, ранее ― замгендиректора «Аэрофлот» по информационным технологиям
(2) ― с июня 2021 г., до этого ― замминистра в Министерстве цифрового развития
(3) ― назначен в январе 2021 г.; до сентября 2020 г. — гендиректор Федеральной пассажирской компании, в период 09.2020–01.2021 являлся гендиректором компании «Скоростные магистрали»
(4) ― назначен в 2021 г., с апреля 2020 г. ― директор департамента корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК Минэнергетики
(5) — до марта 2020 г. возглавляла департамент информационных технологий Минфина
(6) — занимает должность с марта 2021 г., до этого работал в Министерстве культуры

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