CNews выпустил рейтинг федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями

|№ 2020
|№ 2019
|ФИО
|Должность
|ФОИВ
|Квартиры в собственности, кв.м
|Квартиры в собственности супруга, кв.м
|Земельный участок, кв.м
|Дом, кв.м
|Иная недвижимость
|1
|―
|Кирилл Богданов
|замминистра (1)
|Министерство транспорта
|211,9; 122,7; 163,9
|
|1736; 6577
|289,7; 1331,3
|гараж 65,7; 72; беседка (нежилое) 19,1; летняя кухня (нежилое) 57; хоз. строение 8,7; 1; 1,7; 166,6
|2
|29
|Евгений Кисляков
|зампредседателя правления (2)
|ПФР
|1/2 в 51,6
|по 1/2 в 39,3 у супруги и ребенка;77,6
|3000; 1584
|668,6
|
|3
|―
|Пётр Иванов
|замруководителя (3)
|Федеральная антимонопольная служба
|107; 101,8
|
|1368; 1400; 1408; 1313; 1344; 1200; 1500; 1398; 1497; 1300; 600; 500
|416
|квартира, в пользовании 124,1; гараж 173,7; машиноместо 17,7; 13,4
|4
|6
|Михаил Петухов
|замдиректора ФСВТС
|Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
|58,8
|109,8
|800; 800 (супруга)
|423,6 (супруга)
|
|5
|―
|Владимир Фургальский
|директор департамента сводной государственной политики и цифровой трансформации (4)
|Министерство энергетики
|68,6
|1/3 в 37,5
|1 184
|499,1
|квартира в пользовании 130 (супруга); 45,10 (супруги); парковочное место 12
|6
|4
|Андрей Петрушин
|замруководителя
|Федеральная налоговая служба
|87,8; 108,9 (совместная); 65,2; 76,7
|108,9 (совместная); 64,8; 1/6 доли в квартире 70,9
|1500; 1239
|158
|гараж 18; 18,2; 70,5; строение 56,7; ЛЭП в дачном товариществе (общая долевая) - 1/59 (супруга); гараж 24,1; 18,04; 13,8; 13,8; ЛЭП в дачном товариществе (общая долевая) - 1/59 (супруги)
|7
|8
|Андрей Николаев
|замминистра
|Министерство просвещения
|62,4; 148,9
|40,2
|1750; 863
|296
|иное 96
|8
|―
|Евгений Носов
|замруководителя
|Федеральное дорожное агентство
|
|39,6; 35,5; 79,4
|1190; 750 (супруги); в пользовании супруги 1200
|96; 124,4; 160 (супруги)
|гараж 44,8 (супруга); гараж 19; 19; 42,8; 55 (супруги); баня 56,3 (супруги)
|9
|5
|Денис Федотов
|начальник отдела цифровой трансформации контрольно-надзорной деятельности
|Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
|1/3 в 76,4; 46
|
|4994; 1590; 1032; 10
|88,3; 200; доля 391/1000 в 256,9 (жилое строение)
|гараж 77; баня 17; хозблок 25; 17,7
|10
|9
|Андрей Гусенко
|начальник управления делами, внутреннего контроля и цифрового развития
|Федеральное агентство лесного хозяйства
|58,2; 1/2 в 69,8
|
|1250; 1200
|346
|гараж 36; бокс 25,3
|11
|10
|Алексей Скляр
|замминистра
|Министерство труда и соцзащиты
|51
|120,5
|1370 (супруги)
|263,3 (супруги)
|машиноместо 13,5; 13,7 (супруги); гараж в пользовании 18 (супруга)
|12
|―
|Владимир Скиба
|начальник главного управления информационных технологий
|Федеральная таможенная служба
|1/2 в 40,3; 81 (совместная, Итальянская республика)
|1/2 в 40,3; 121,4; 41,6; 58,2; 55,8
|612
|
|гараж 17 (совместная, Итальянская республика)
|13
|11
|Павел Сорокин
|замминистра
|Министерство энергетики
|
|
|608
|389,7
|квартира в пользовании 127,4
|14
|―
|Татьяна Пушкина
|начальник управления спортивной медицины и цифровизации Центра спортивной медицины
|Федеральное медико-биологическое агентство
|1/2 в 151,5
|1/2 в 151,5
|1300 (супруга)
|237,6 (супруга)
|
|15
|―
|Валерий Балан
|замруководителя
|Федеральная служба исполнения наказаний
|65
|118,4
|2000 (супруга); 635 (супруги)
|
|иное недвижимое имущество 72, гараж 16,9
|16
|―
|Елена Чернякова
|председатель (5)
|ФФОМС
|
|
|1/2 в 4026; 1/2 в 1815; 1/3 в 691; 842
|1/2 в 27,9; 1/3 в 146,9; 200; 103 (жилое строение)
|хоз. строение 11
|17
|―
|Владимир Логунов
|замруководителя
|Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
|1/4 в 56,6; 1/2 в 74,7; 84,4
|
|1/2 в 619 (общая долевая); 1395; 2072
|1/2 в 100 (общая долевая); 149,2
|нежилое строение 250,3; квартира в пользовании 104
|18
|20
|Алексей Кружалин
|замруководителя
|Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
|
|54,6; 94,9
|1000; 456; 457 (супруги)
|153 (супруги)
|
|19
|―
|Александр Козлов
|замминистра
|Министерство строительства и ЖКХ
|47/100 в 137,1; 3/100 в 137,1 (ребенка); 83,2
|1/2 в 137,1; 47,7
|502 (супруги)
|34,6 (супруги)
|гараж 31,8 (супруга); квартира в пользовании 104,4 (супруга); квартира в пользовании 70,5 (супруги)
|20
|―
|Александр Строганов
|директор департамента управления делами
|Министерство юстиции
|127; 1/2 в 50,8; 3/9 в 55,1; по 1/9 в 55,1 у детей
|3/9 в 55,1; 51,3
|1/2 в 1500 (супруги); 1/2 в 2500 (супруги)
|1/8 в 132,8 (супруги); 1/2 в 52,4 (супруги)
|нежилое помещение 339,8 (супруги)
|21
|21
|Виталий Шулика
|замминистра
|Министерство внутренних дел
|54,9; 45,5
|107,7
|1487,0; 999,0; 900,0; 800,0
|80
|
|22
|―
|Максим Бесхмельницын
|замминистра
|Министерство юстиции
|116,3 (общая совместная)
|
|708 (супруги)
|162 (супруги)
|гараж 24,3 (супруга); гараж 71 (супруги)
|23
|―
|Анна Козлова
|начальник отдела цифровизации и развития ИС
|Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
|72; 40,5
|
|1 200
|163,5
|
|24
|―
|Леонид Горнин
|первый замминистра
|Министерство финансов
|1/3 в 78,8; 1/3 в 78,8 (ребенка); 1/2 в 175,8
|1/3 в 78,8; 1/2 в 175,8
|
|в пользовании 277,7
|машиноместо супруга 1/72 в 32,2; машиноместо супруги 18; 16,4; 16,4
|25
|24
|Михаил Федоров
|начальник управления развития информационных технологий финансового мониторинга
|Федеральная служба по финансовому мониторингу
|54,4 (Болгария), 34,3 (совместная)
|1/4 в 79,6; 1/4 в 79,6 (ребенка)
|1000; 1000
|104,6
|
|26
|―
|Владимир Суханов
|начальник управления цифровой трансформации и информатизации
|Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
|1/2 в 60,7; 1/4 в 66
|44,6
|650; 1370; 1400
|140 (нежилой)
|
|27
|23
|Евгений Иванов
|статс-секретарь, замминистра
|Министерство иностранных дел
|202,2
|1/2 в 49,7
|
|
|нежилое помещение 159,6
|28
|15
|Елена Абрамова
|замруководителя
|Федеральное агентство по государственным резервам
|1/2 в 70,2; 92,6
|1/3 в 65
|1900; 1500 (супруга)
|72,4 (супруга)
|служебное строение в пользовании 129,4
|29
|―
|Юрий Омельченко
|первый заместитель начальника управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения
|Федеральная служба исполнения наказаний
|1/3 в 65,4; 1/3 в 65,4 (ребенка)
|1/3 в 65,4; 59,2; 56,7
|475; 903 (супруги)
|39
|гараж в пользовании 28 (супруга); иное недвижимое имущество 8,3 (супруги)
|30
|―
|Олег Наумов
|статс-секретарь – заместитель руководителя
|Федеральное архивное агентство
|1/2 в 106,7; 51
|
|1 508
|115
|
|31
|―
|Сергей Бессчасный
|начальник главного управления правовой статистики и информационных технологий
|Генеральная прокуратура
|215,7 (общая совместная)
|
|870 (общая долевая)
|197,1 (незавершенный строительством объект, по 1/2 у супруга и супруги)
|кватира в пользовании 126,6; гараж 34,2, кухня 40,5 (незавершенные строительством объекты); машиноместо 15,1 (супруга); машиноместо 18 (супруга, в пользовании); нежилое помещение 12,6 (супруги)
|32
|―
|Александр Скворцов
|глава департамента цифрового развития
|Министерство науки и высшего образования
|139,6
|38,60; 1/2 в 73,5
|
|
|
|33
|55
|Владислав Федулов
|замминистра
|Министерство экономического развития
|147,3
|51,4
|
|
|
|34
|―
|Светлана Кочетова
|замруководителя
|Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
|1/2 в 49,7; 76,1
|1/2 в 74,7
|851 (супруги); 1117; 616 (супруга)
|
|комната в коммунальной квартире: 16,8; 18,4 (супруги); жилое строение без права регистрации в нем 51; хозблок 11,2 (супруги); жилое строение без права регистрации в нем 73,1 (супруга)
|35
|―
|Денис Васильев
|замруководителя
|Федеральная служба по труду и занятости
|107,6 (совместная); 63,2
|
|2 061
|
|машиноместо 13,8
|36
|22
|Кирилл Поспелов
|замначальника управления делами
|Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
|35,7 (общая совместная); 59,6; 33
|42,5
|
|дача в пользовании 95
|гараж 17,3
|37
|46
|Алексей Горобцов
|директор департамента передовых цифровых решений
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|84,0 (общая совместная)
|
|600; 600 (общая совместная)
|75,3 (общая совместная)
|хоз. строение 33,8; квартиры в пользовании 74,4; 76 (супруга); 78 (супруги)
|38
|31
|Александр Албычев
|замруководителя
|Федеральное казначейство
|93,4
|35,3
|5000; 2500
|22,2
|машиноместо 12,7; 17,9
|39
|26
|Сергей Лубов
|директор ГВЦ Росгидромета
|Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
|1/3 в 106,2; 77,3 (совместная)
|1/3 в 106,2
|
|
|гаражный бокс 19,4 (супруга); машиноместо 18 (супруги)
|40
|―
|Александр Соловьев
|замруководителя
|Федеральная служба по аккредитации
|1/2 в 95,2
|52,4; 1/2 в 95,2
|600
|
|квартиры в пользовании: 60,2; 96
|41
|32
|Юрий Короткий
|первый замдиректора
|Федеральная служба по финансовому мониторингу
|1/3 в 135,3
|1/3 в 135,3
|757 (супруги)
|55,2 (супруги)
|машиноместо 19,5
|42
|―
|Александр Червяков
|начальник управления развития информационных систем
|Федеральное казначейство
|65,8; 63,1
|1/3 в 45,3
|
|
|
|43
|―
|Павел Пугачев
|замминистра
|Министерство здравоохранения
|94,2; 46,9
|
|
|
|Машиноместо 10,70; 14,3 (супруги)
|44
|―
|Олег Терляков
|замруководителя
|Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
|1/3 в 57; по 1/3 в 57 у детей
|78,1
|
|
|
|45
|―
|Олег Дунаев
|начальник отдела информационных технологий и мониторинга целевых показателей
|Федеральная служба по аккредитации
|1/2 в 43; 77; 35,7
|
|
|
|
|46
|64
|Павел Волков
|статс-секретарь - заместитель министра
|Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
|1/2 в 89,1; 1/2 в 89,1 (ребенка); 40,5
|
|
|
|
|47
|45
|Вадим Ваньков
|директор департамента цифрового развития и информационных технологий (6)
|Министерство здравоохранения
|66,6 (общая долевая)
|62,4 (общая долевая)
|1600 (общая долевая)
|дача в пользовании 60
|
|48
|―
|Надана Фридрихсон
|начальник управления информационной политики и информатизации
|Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
|99,4; 27,2
|
|
|
|
|49
|33
|Ирина Шаповал
|замруководителя
|Федеральная служба государственной статистики
|68; 1/6 в 48,8
|
|600
|62,1; дача в пользовании 80,4
|
|50
|38
|Наталья Звягина
|начальник управления ИТ
|Федеральная служба судебных приставов
|59
|62,3
|1500 (супруга)
|
|баня 95,5 (супруга)
|51
|30
|Андрей Шолкин
|руководитель департамента ИТ и защиты информации
|ФСС
|119 (совместная, Испания)
|
|
|
|квартира в пользовании 56
|52
|―
|Василий Кулешов
|начальник управления ИТ
|Федеральная налоговая служба
|75,5 (общая совместная)
|37,6
|
|
|квартира в пользовании 34,5
|53
|40
|Ольга Ярилова
|замминистра
|Министерство культуры
|72 (совместная)
|37,9
|
|
|машиноместо 14,9 (супруга)
|54
|41
|Алексей Волков
|начальник управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания госуслуг
|Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
|63,8
|39
|
|
|
|55
|―
|Александр Сокольчук
|руководитель ФЦИ
|Центризбирком
|1/2 в 102,1
|1/2 в 102,1
|
|
|земельный участок для размещения гаражей 23,4; гараж 23,4 (супруги)
|56
|25
|Елена Заева
|начальник управления регулирования связи и информационных технологий
|Федеральная антимонопольная служба
|81,8
|
|
|
|квартиры в пользовании 76; 29,3
|57
|―
|Александр Нарукавников
|замминистра
|Министерство науки и высшего образования
|81
|
|1 000
|
|
|58
|―
|Николай Гонтаренко
|начальник управления цифровой трансформации
|ФФОМС
|79,5
|
|
|
|гараж 17,9; кладовая 10,7
|59
|―
|Денис Ушаков
|замруководителя
|Федеральное агентство морского и речного транспорта
|59,1
|1/2 в 34,5
|
|
|
|60
|48
|Дмитрий Травников
|начальник управления организации предоставления госуслуг
|Федеральная служба по интеллектуальной собственности
|54,5
|1/2 в 41,1
|
|
|
|61
|63
|Андрей Милёхин
|директор департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами
|Министерство просвещения
|1/4 в 92,8; 1/4 в 92,8 (ребенка)
|1/4 в 92,8
|
|
|
|62
|51
|Константин Коронкевич
|начальник управления геологических основ, науки и информатики
|Федеральное агентство по недропользованию
|
|
|1377 (супруга); 600 (супруги)
|49,1 (супруга); 16,4 (супруги)
|
|63
|52
|Павел Гудков
|начальник отдела информационно-технического обеспечения и связи
|Министерство юстиции
|64,2
|
|
|
|земельный участок для размещения гаражей 30,2; гараж 25,8
|64
|53
|Анастасия Тюрина
|начальник отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности
|Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
|50,8; 1/4 в 48,1
|
|
|
|
|65
|―
|Евгений Фролов
|начальник управления информатизации и связи
|Управление делами Президента РФ
|60,1
|
|
|в пользовании 130,2
|
|66
|37
|Андрей Лебедев
|директор департамента цифрового развития и реализации проектов
|Министерство труда и соцзащиты
|38,5
|
|
|1/4 в 83,0 (супруги)
|гараж 16,5; кладовое помещение 2,3; машиноместо в пользовании 16,2
|67
|56
|Антон Трошенков
|замдиректора департамента - начальник отдела информационных технологий и связи
|Министерство строительства и ЖКХ
|56,3
|
|
|
|квартира в пользовании 74
|68
|―
|Денис Ельцов
|начальник управления реестра федерального имущества и цифрового развития
|Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
|
|
|1000 (супруги)
|56 (супруги)
|
|69
|57
|Елена Громова
|директор департамента информационных технологий
|Министерство финансов
|
|54,5
|
|
|
|70
|―
|Александр Маслов
|директор департамента цифровой трансформации
|Министерство экономического развития
|53,2 (общая совместная)
|
|1/2 в 946
|
|квартира в пользовании 74,5
|71
|58
|Александр Грошев
|начальник управления государственной политики и нормативно-правового регулирования
|Федеральное архивное агентство
|51,5
|
|900
|
|квартира в пользовании 46
|72
|60
|Анатолий Геллер
|замруководителя
|Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
|50,2
|
|
|
|гараж 18,5; квартира в пользовании 89,7
|73
|61
|Дмитрий Баканов
|директор департамента цифровой трансформации
|Министерство транспорта
|
|49,5
|
|
|квартиры в пользовании 86,6; 166
|74
|―
|Александра Кирейцева
|начальник отдела реализации проектов цифровой трансформации, ИКТ и ИБ
|Федеральное агентство по делам молодежи
|2/3 в 73,8
|
|
|
|квартира в пользовании 52
|75
|―
|Виталий Лосев
|начальник управления цифрового развития
|Федеральная служба по труду и занятости
|1/2 в 44,3; 1/20 в 44,3 (ребенка)
|9/20 в 44,3
|
|
|
|76
|69
|Владимир Осипов
|помощник руководителя
|Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
|1/4 в 83,7; 1/4 в 83,7 (ребенка)
|
|
|
|
|77
|―
|Алексей Власов
|и.о. начальника управления информатизации
|СД при ВС РФ
|3/5 в 49
|1/2 в 21
|
|
|квартира в пользовании 53
|78
|―
|Максим Мартынкевич
|замначальника управления научно-технических исследований и информационного обеспечения
|Федеральное дорожное агентство
|37,1
|
|
|
|
|79
|―
|Светлана Максимченко
|директор департамента кинематографии и цифрового развития
|Министерство культуры
|35,8
|
|
|
|
|80
|42
|Олег Масленников
|руководитель департамента информационных систем
|Министерство обороны
|
|34,5
|
|
|
|81
|68
|Денис Терещенко
|замруководителя
|Федеральная таможенная служба
|1/2 в 50,2
|
|
|
|квартира в пользовании 74
|82
|―
|Григорий Остапенко
|начальник управления информационных ресурсов и технологий
|Федеральная служба государственной статистики
|
|
|
|
|квартиры в пользовании 89,9; 66,5
|83
|―
|Сергей Белокопытов
|начальник управления стратегического развития и цифровой трансформации
|Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
|
|
|
|
|квартиры в пользовании 35,1;66,7
|84
|―
|Светлана Толстых
|начальник информационно-аналитического отдела департамента управления делами
|Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
|
|
|
|
|гараж 25,1; 30,2 (супруга); квартира в пользовании 50,8
|85
|―
|Ольга Явкина
|начальник управления государственных услуг и цифровой трансформации
|Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
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|квартира в пользовании 75; 45
|86
|39
|Борис Потемкин
|замруководителя
|Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
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|в пользовании 1158
|в пользовании 120
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|87
|―
|Андрей Дыдыкин
|замруководителя
|Федеральное медико-биологическое агентство
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|квартира в пользовании 42