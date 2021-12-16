CNews выпустил рейтинг федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями

CNews изучил данные об имуществе руководителей, отвечающих за цифровизацию федеральных ведомств. Самый большой земельный участок оказался у представителя Федеральной антимонопольной службы, самый большой дом — у представителя Министерства транспорта, в лидерах по количеству квартир —ИТ-руководители Федеральной таможенной службы и ФНС.

Самые большие земельные участки

CNews Analytics проанализировал сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. Декларации о доходах и имуществе размещаются на сайтах госведомств в соответствии с указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции». Вслед за анализом доходов и автомобилей федеральных ИТ-чиновников, CNews публикует информацию об их недвижимости: квартирах, домах и земельных участках.

На первом месте Петр Иванов, замруководителя Федеральной антимонопольной службы, до 2021 г. работавший в структурах «РЖД». Он владеет двенадцатью участками общей площадью 148,28 соток (13,68; 14,00; 14,08; 13,13; 13,44; 12,00; 15,00; 13,98; 14,97; 13,00; 6,00; 5,00 соток), двумя квартирами площадью 107 кв. м и 101,8 кв. м и домом размером 416 кв. м. Также чиновнику принадлежат гараж размером 173,7 кв. м и два машиноместа: 17,7 кв. м и 13,4 кв. м.

На втором месте Кирилл Богданов, замминистра транспорта, до декабря 2020 г. работавший замгендиректора по ИТ в «Аэрофлоте». У чиновника два участка общей площадью 83,13 соток (17, 36 и 65,77 соток). Помимо домов и квартир, о которых сказано ниже, чиновник владеет двумя гаражами (65,7 кв. м и 72 кв. м), беседкой 19,1 кв. м и летней кухней 57 кв. м, а также хозяйственными строениями площадью 8,7 кв. м, 1 кв. м, 1,7 кв. м и 166,6 кв. м.

Далее следует Денис Федотов, начальник отдела цифровой трансформации контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В аналогичном рейтинге прошлого года Денис Федотов занимал вторую позицию. Изменений по сравнению с данными прошлого года нет, ему принадлежат четыре земельных участка общей площадью 76,26 соток (49,94; 15,90; 10,32; 0,10 соток), два дома размером 88,3 кв. м и 200 кв. м, треть квартиры площадью 76,4 кв. м и отдельная квартира площадью 46 кв. м, а также гараж 77 кв. м, баня 17 кв. м и хозблоки 25 кв. м и 17,7 кв. м., долевая собственность 391/1000 в недвижимости площадью 256,9 кв. м, которая помечена в декларации как «жилое строение».

Александр Албычев, замруководителя Федерального казначейства, по итогам 2020 г. на четвертом месте вместо третьего годом ранее. У него по-прежнему 75 соток (50 и 25 соток), дом площадью 22,2 кв. м, собственная квартира 93,4 кв. м и квартира супруги 35,3 кв. м, машиноместо 12,7 кв. м. Единственное изменение —появление еще одного машиноместа размером 17,9 кв. м., хотя задекларирован по-прежнему один автомобиль Toyota.

Замыкает пятерку федеральных ИТ-чиновников с самыми большими земельными участками Евгений Кисляков, заместитель председателя правления ПФР. Общая площадь земельных участков в его собственности по сравнению с прошлым годом уменьшилась с 60 до 45,84 соток (участки в 30 и 15,84 соток).

Самые большие загородные дома

Самая большая загородная недвижимость, два дома на 289,7 кв. м и 1331,3 кв. м, принадлежит Кириллу Богданову, замминистра транспорта.

Заместитель председателя правления ПФР Евгений Кисляков — на втором месте. В его собственности в 2020 г. появился дом площадью 668,6 кв. м, который, согласно декларации, приобретен на доход от продажи квартиры и ипотечный кредит. Чиновник также является владельцем половины квартиры площадью 51,6 кв. м, его супруге принадлежит квартира в 77,6 кв. м и половина квартиры в 39,3 кв. м, вторая половина ― у несовершеннолетнего ребенка.

Владимир Фургальский, с 2021 г. работающий директором департамента сводной государственной политики и цифровой трансформации Министерства энергетики, а до этого возглавлявший в том же министерстве департамент корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях, — на третьем месте с домом площадью 499,1 кв. м. В его собственности также есть участок площадью 11, 84 соток, квартира в 68,6 кв. м и парковочное место 12 кв. м. Супруге принадлежит треть в квартире 37,5 кв. м.

Михаил Петухов, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, — на четвертой строчке рейтинга. Его супруга владеет домом в 423,6 кв. м, ей также принадлежат два участка по 8 соток и квартира 109,8 кв. м. Сам чиновник из недвижимости имеет в собственности только квартиру площадью 58,8 кв. м.

На пятом месте — Петр Иванов, замруководителя ФАС. Как упоминалось выше, ему принадлежит дом размером 416 кв. м.

Самые большие квартиры

Рейтинг по размеру квартир также возглавляет Кирилл Богданов, замминистра транспорта, поступивший на госслужбу в самом конце 2020 г. Он имеет в собственности три квартиры (211,9 кв. м, 122,7 кв. м и 163,9 кв. м) общей площадью 498,5 кв. м.

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У замруководителя ФНС Андрея Петрушина, как и год назад, три квартиры площадью 87,8 кв. м, 65,2 кв. м и 76,7 кв. м. У его супруги квартира в 64,8 кв. м и шестая часть от квартиры метражом 70,9 кв. м, квартира площадью 108,9 кв. м находится в совместной собственности. В прошлом году чиновник был первым, в рейтинге этого года он второй. Семья владеет двумя земельными участками (15 и 12,39 соток), домом площадью 158 кв. м. Три гаража (70,5, 18 и 18,2 кв. м) и строение площадью 56,7 кв. м принадлежат Андрею Петрушину, еще четыре гаража ― супруге (24,1, 18,04, 13,8 и 13,8 кв. м).

На третьем месте — Владимир Скиба, начальник главного управления информационных технологий Федеральной таможенной службы. В его собственности половина квартиры площадью 40,3 кв. м (его супруга также имеет половину квартиры 40,3 кв. м), и квартиры размером 121,4 кв. м, 41,6 кв. м, 58,2 кв. м, 55,8 кв. м. Чиновник имеет участок в 6,12 соток. Супруги совместно владеют квартирой 81 кв. м и гаражом 17 кв. м в Италии.

Александр Козлов, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, — на четвертом месте. Он имеет долю 47/100 в квартире 137,1 кв. м (доля 3/100 у ребенка), квартиру 83,2 кв. м и гараж 31,8 кв. м; супруга владеет квартирой 47,7 кв. м и половиной, видимо, той же квартиры площадью 137,1 кв. м. Супруге также принадлежит участок размером 5,02 соток и дачный дом площадью 34,6 кв. м.

Замыкает пятерку федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами Александр Строганов, директор департамента управления делами Министерства юстиции. Ему принадлежит квартира 127 кв. м, половина квартиры метражом 50,8 кв. м, доля 3/9 в квартире 55,1 кв. м. По 1/9, видимо, этой же квартиры у каждого из трех детей. Супруга имеет 3/9 в квартире 55,1 кв. м и квартиру в 51,3 кв. м. Также супруге принадлежат доли в двух земельных участка (по 1/2 в участках на 15 и 25 соток, всего 20 соток), 1/8 часть в доме площадью 132,8 кв. м, половина дома на 52,4 кв. м и 339,8 кв. м нежилого помещения.

Заграничные квартиры помимо Владимира Скибы также имеют начальник отдела информатизации и обеспечения ИБ Анастасия Тюрина (у нее 55-метровая квартира в Болгарии) и руководитель департамента ИТ и защиты информации Андрей Шолкин (119-метровая квартира в Испании, совместная собственность).

Недвижимость федеральных ИТ-чиновников в 2020 г. № 2020 № 2019 ФИО Должность ФОИВ Квартиры в собственности, кв.м Квартиры в собственности супруга, кв.м Земельный участок, кв.м Дом, кв.м Иная недвижимость 1 ― Кирилл Богданов замминистра (1) Министерство транспорта 211,9; 122,7; 163,9 1736; 6577 289,7; 1331,3 гараж 65,7; 72; беседка (нежилое) 19,1; летняя кухня (нежилое) 57; хоз. строение 8,7; 1; 1,7; 166,6 2 29 Евгений Кисляков зампредседателя правления (2) ПФР 1/2 в 51,6 по 1/2 в 39,3 у супруги и ребенка;77,6 3000; 1584 668,6 3 ― Пётр Иванов замруководителя (3) Федеральная антимонопольная служба 107; 101,8 1368; 1400; 1408; 1313; 1344; 1200; 1500; 1398; 1497; 1300; 600; 500 416 квартира, в пользовании 124,1; гараж 173,7; машиноместо 17,7; 13,4 4 6 Михаил Петухов замдиректора ФСВТС Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 58,8 109,8 800; 800 (супруга) 423,6 (супруга) 5 ― Владимир Фургальский директор департамента сводной государственной политики и цифровой трансформации (4) Министерство энергетики 68,6 1/3 в 37,5 1 184 499,1 квартира в пользовании 130 (супруга); 45,10 (супруги); парковочное место 12 6 4 Андрей Петрушин замруководителя Федеральная налоговая служба 87,8; 108,9 (совместная); 65,2; 76,7 108,9 (совместная); 64,8; 1/6 доли в квартире 70,9 1500; 1239 158 гараж 18; 18,2; 70,5; строение 56,7; ЛЭП в дачном товариществе (общая долевая) - 1/59 (супруга); гараж 24,1; 18,04; 13,8; 13,8; ЛЭП в дачном товариществе (общая долевая) - 1/59 (супруги) 7 8 Андрей Николаев замминистра Министерство просвещения 62,4; 148,9 40,2 1750; 863 296 иное 96 8 ― Евгений Носов замруководителя Федеральное дорожное агентство 39,6; 35,5; 79,4 1190; 750 (супруги); в пользовании супруги 1200 96; 124,4; 160 (супруги) гараж 44,8 (супруга); гараж 19; 19; 42,8; 55 (супруги); баня 56,3 (супруги) 9 5 Денис Федотов начальник отдела цифровой трансформации контрольно-надзорной деятельности Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 1/3 в 76,4; 46 4994; 1590; 1032; 10 88,3; 200; доля 391/1000 в 256,9 (жилое строение) гараж 77; баня 17; хозблок 25; 17,7 10 9 Андрей Гусенко начальник управления делами, внутреннего контроля и цифрового развития Федеральное агентство лесного хозяйства 58,2; 1/2 в 69,8 1250; 1200 346 гараж 36; бокс 25,3 11 10 Алексей Скляр замминистра Министерство труда и соцзащиты 51 120,5 1370 (супруги) 263,3 (супруги) машиноместо 13,5; 13,7 (супруги); гараж в пользовании 18 (супруга) 12 ― Владимир Скиба начальник главного управления информационных технологий Федеральная таможенная служба 1/2 в 40,3; 81 (совместная, Итальянская республика) 1/2 в 40,3; 121,4; 41,6; 58,2; 55,8 612 гараж 17 (совместная, Итальянская республика) 13 11 Павел Сорокин замминистра Министерство энергетики 608 389,7 квартира в пользовании 127,4 14 ― Татьяна Пушкина начальник управления спортивной медицины и цифровизации Центра спортивной медицины Федеральное медико-биологическое агентство 1/2 в 151,5 1/2 в 151,5 1300 (супруга) 237,6 (супруга) 15 ― Валерий Балан замруководителя Федеральная служба исполнения наказаний 65 118,4 2000 (супруга); 635 (супруги) иное недвижимое имущество 72, гараж 16,9 16 ― Елена Чернякова председатель (5) ФФОМС 1/2 в 4026; 1/2 в 1815; 1/3 в 691; 842 1/2 в 27,9; 1/3 в 146,9; 200; 103 (жилое строение) хоз. строение 11 17 ― Владимир Логунов замруководителя Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1/4 в 56,6; 1/2 в 74,7; 84,4 1/2 в 619 (общая долевая); 1395; 2072 1/2 в 100 (общая долевая); 149,2 нежилое строение 250,3; квартира в пользовании 104 18 20 Алексей Кружалин замруководителя Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 54,6; 94,9 1000; 456; 457 (супруги) 153 (супруги) 19 ― Александр Козлов замминистра Министерство строительства и ЖКХ 47/100 в 137,1; 3/100 в 137,1 (ребенка); 83,2 1/2 в 137,1; 47,7 502 (супруги) 34,6 (супруги) гараж 31,8 (супруга); квартира в пользовании 104,4 (супруга); квартира в пользовании 70,5 (супруги) 20 ― Александр Строганов директор департамента управления делами Министерство юстиции 127; 1/2 в 50,8; 3/9 в 55,1; по 1/9 в 55,1 у детей 3/9 в 55,1; 51,3 1/2 в 1500 (супруги); 1/2 в 2500 (супруги) 1/8 в 132,8 (супруги); 1/2 в 52,4 (супруги) нежилое помещение 339,8 (супруги) 21 21 Виталий Шулика замминистра Министерство внутренних дел 54,9; 45,5 107,7 1487,0; 999,0; 900,0; 800,0 80 22 ― Максим Бесхмельницын замминистра Министерство юстиции 116,3 (общая совместная) 708 (супруги) 162 (супруги) гараж 24,3 (супруга); гараж 71 (супруги) 23 ― Анна Козлова начальник отдела цифровизации и развития ИС Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 72; 40,5 1 200 163,5 24 ― Леонид Горнин первый замминистра Министерство финансов 1/3 в 78,8; 1/3 в 78,8 (ребенка); 1/2 в 175,8 1/3 в 78,8; 1/2 в 175,8 в пользовании 277,7 машиноместо супруга 1/72 в 32,2; машиноместо супруги 18; 16,4; 16,4 25 24 Михаил Федоров начальник управления развития информационных технологий финансового мониторинга Федеральная служба по финансовому мониторингу 54,4 (Болгария), 34,3 (совместная) 1/4 в 79,6; 1/4 в 79,6 (ребенка) 1000; 1000 104,6 26 ― Владимир Суханов начальник управления цифровой трансформации и информатизации Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 1/2 в 60,7; 1/4 в 66 44,6 650; 1370; 1400 140 (нежилой) 27 23 Евгений Иванов статс-секретарь, замминистра Министерство иностранных дел 202,2 1/2 в 49,7 нежилое помещение 159,6 28 15 Елена Абрамова замруководителя Федеральное агентство по государственным резервам 1/2 в 70,2; 92,6 1/3 в 65 1900; 1500 (супруга) 72,4 (супруга) служебное строение в пользовании 129,4 29 ― Юрий Омельченко первый заместитель начальника управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения Федеральная служба исполнения наказаний 1/3 в 65,4; 1/3 в 65,4 (ребенка) 1/3 в 65,4; 59,2; 56,7 475; 903 (супруги) 39 гараж в пользовании 28 (супруга); иное недвижимое имущество 8,3 (супруги) 30 ― Олег Наумов статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральное архивное агентство 1/2 в 106,7; 51 1 508 115 31 ― Сергей Бессчасный начальник главного управления правовой статистики и информационных технологий Генеральная прокуратура 215,7 (общая совместная) 870 (общая долевая) 197,1 (незавершенный строительством объект, по 1/2 у супруга и супруги) кватира в пользовании 126,6; гараж 34,2, кухня 40,5 (незавершенные строительством объекты); машиноместо 15,1 (супруга); машиноместо 18 (супруга, в пользовании); нежилое помещение 12,6 (супруги) 32 ― Александр Скворцов глава департамента цифрового развития Министерство науки и высшего образования 139,6 38,60; 1/2 в 73,5 33 55 Владислав Федулов замминистра Министерство экономического развития 147,3 51,4 34 ― Светлана Кочетова замруководителя Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 1/2 в 49,7; 76,1 1/2 в 74,7 851 (супруги); 1117; 616 (супруга) комната в коммунальной квартире: 16,8; 18,4 (супруги); жилое строение без права регистрации в нем 51; хозблок 11,2 (супруги); жилое строение без права регистрации в нем 73,1 (супруга) 35 ― Денис Васильев замруководителя Федеральная служба по труду и занятости 107,6 (совместная); 63,2 2 061 машиноместо 13,8 36 22 Кирилл Поспелов замначальника управления делами Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 35,7 (общая совместная); 59,6; 33 42,5 дача в пользовании 95 гараж 17,3 37 46 Алексей Горобцов директор департамента передовых цифровых решений Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 84,0 (общая совместная) 600; 600 (общая совместная) 75,3 (общая совместная) хоз. строение 33,8; квартиры в пользовании 74,4; 76 (супруга); 78 (супруги) 38 31 Александр Албычев замруководителя Федеральное казначейство 93,4 35,3 5000; 2500 22,2 машиноместо 12,7; 17,9 39 26 Сергей Лубов директор ГВЦ Росгидромета Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 1/3 в 106,2; 77,3 (совместная) 1/3 в 106,2 гаражный бокс 19,4 (супруга); машиноместо 18 (супруги) 40 ― Александр Соловьев замруководителя Федеральная служба по аккредитации 1/2 в 95,2 52,4; 1/2 в 95,2 600 квартиры в пользовании: 60,2; 96 41 32 Юрий Короткий первый замдиректора Федеральная служба по финансовому мониторингу 1/3 в 135,3 1/3 в 135,3 757 (супруги) 55,2 (супруги) машиноместо 19,5 42 ― Александр Червяков начальник управления развития информационных систем Федеральное казначейство 65,8; 63,1 1/3 в 45,3 43 ― Павел Пугачев замминистра Министерство здравоохранения 94,2; 46,9 Машиноместо 10,70; 14,3 (супруги) 44 ― Олег Терляков замруководителя Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1/3 в 57; по 1/3 в 57 у детей 78,1 45 ― Олег Дунаев начальник отдела информационных технологий и мониторинга целевых показателей Федеральная служба по аккредитации 1/2 в 43; 77; 35,7 46 64 Павел Волков статс-секретарь - заместитель министра Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 1/2 в 89,1; 1/2 в 89,1 (ребенка); 40,5 47 45 Вадим Ваньков директор департамента цифрового развития и информационных технологий (6) Министерство здравоохранения 66,6 (общая долевая) 62,4 (общая долевая) 1600 (общая долевая) дача в пользовании 60 48 ― Надана Фридрихсон начальник управления информационной политики и информатизации Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 99,4; 27,2 49 33 Ирина Шаповал замруководителя Федеральная служба государственной статистики 68; 1/6 в 48,8 600 62,1; дача в пользовании 80,4 50 38 Наталья Звягина начальник управления ИТ Федеральная служба судебных приставов 59 62,3 1500 (супруга) баня 95,5 (супруга) 51 30 Андрей Шолкин руководитель департамента ИТ и защиты информации ФСС 119 (совместная, Испания) квартира в пользовании 56 52 ― Василий Кулешов начальник управления ИТ Федеральная налоговая служба 75,5 (общая совместная) 37,6 квартира в пользовании 34,5 53 40 Ольга Ярилова замминистра Министерство культуры 72 (совместная) 37,9 машиноместо 14,9 (супруга) 54 41 Алексей Волков начальник управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания госуслуг Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 63,8 39 55 ― Александр Сокольчук руководитель ФЦИ Центризбирком 1/2 в 102,1 1/2 в 102,1 земельный участок для размещения гаражей 23,4; гараж 23,4 (супруги) 56 25 Елена Заева начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральная антимонопольная служба 81,8 квартиры в пользовании 76; 29,3 57 ― Александр Нарукавников замминистра Министерство науки и высшего образования 81 1 000 58 ― Николай Гонтаренко начальник управления цифровой трансформации ФФОМС 79,5 гараж 17,9; кладовая 10,7 59 ― Денис Ушаков замруководителя Федеральное агентство морского и речного транспорта 59,1 1/2 в 34,5 60 48 Дмитрий Травников начальник управления организации предоставления госуслуг Федеральная служба по интеллектуальной собственности 54,5 1/2 в 41,1 61 63 Андрей Милёхин директор департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерство просвещения 1/4 в 92,8; 1/4 в 92,8 (ребенка) 1/4 в 92,8 62 51 Константин Коронкевич начальник управления геологических основ, науки и информатики Федеральное агентство по недропользованию 1377 (супруга); 600 (супруги) 49,1 (супруга); 16,4 (супруги) 63 52 Павел Гудков начальник отдела информационно-технического обеспечения и связи Министерство юстиции 64,2 земельный участок для размещения гаражей 30,2; гараж 25,8 64 53 Анастасия Тюрина начальник отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 50,8; 1/4 в 48,1 65 ― Евгений Фролов начальник управления информатизации и связи Управление делами Президента РФ 60,1 в пользовании 130,2 66 37 Андрей Лебедев директор департамента цифрового развития и реализации проектов Министерство труда и соцзащиты 38,5 1/4 в 83,0 (супруги) гараж 16,5; кладовое помещение 2,3; машиноместо в пользовании 16,2 67 56 Антон Трошенков замдиректора департамента - начальник отдела информационных технологий и связи Министерство строительства и ЖКХ 56,3 квартира в пользовании 74 68 ― Денис Ельцов начальник управления реестра федерального имущества и цифрового развития Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 1000 (супруги) 56 (супруги) 69 57 Елена Громова директор департамента информационных технологий Министерство финансов 54,5 70 ― Александр Маслов директор департамента цифровой трансформации Министерство экономического развития 53,2 (общая совместная) 1/2 в 946 квартира в пользовании 74,5 71 58 Александр Грошев начальник управления государственной политики и нормативно-правового регулирования Федеральное архивное агентство 51,5 900 квартира в пользовании 46 72 60 Анатолий Геллер замруководителя Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 50,2 гараж 18,5; квартира в пользовании 89,7 73 61 Дмитрий Баканов директор департамента цифровой трансформации Министерство транспорта 49,5 квартиры в пользовании 86,6; 166 74 ― Александра Кирейцева начальник отдела реализации проектов цифровой трансформации, ИКТ и ИБ Федеральное агентство по делам молодежи 2/3 в 73,8 квартира в пользовании 52 75 ― Виталий Лосев начальник управления цифрового развития Федеральная служба по труду и занятости 1/2 в 44,3; 1/20 в 44,3 (ребенка) 9/20 в 44,3 76 69 Владимир Осипов помощник руководителя Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 1/4 в 83,7; 1/4 в 83,7 (ребенка) 77 ― Алексей Власов и.о. начальника управления информатизации СД при ВС РФ 3/5 в 49 1/2 в 21 квартира в пользовании 53 78 ― Максим Мартынкевич замначальника управления научно-технических исследований и информационного обеспечения Федеральное дорожное агентство 37,1 79 ― Светлана Максимченко директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерство культуры 35,8 80 42 Олег Масленников руководитель департамента информационных систем Министерство обороны 34,5 81 68 Денис Терещенко замруководителя Федеральная таможенная служба 1/2 в 50,2 квартира в пользовании 74 82 ― Григорий Остапенко начальник управления информационных ресурсов и технологий Федеральная служба государственной статистики квартиры в пользовании 89,9; 66,5 83 ― Сергей Белокопытов начальник управления стратегического развития и цифровой трансформации Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии квартиры в пользовании 35,1;66,7 84 ― Светлана Толстых начальник информационно-аналитического отдела департамента управления делами Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения гараж 25,1; 30,2 (супруга); квартира в пользовании 50,8 85 ― Ольга Явкина начальник управления государственных услуг и цифровой трансформации Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки квартира в пользовании 75; 45 86 39 Борис Потемкин замруководителя Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии в пользовании 1158 в пользовании 120 87 ― Андрей Дыдыкин замруководителя Федеральное медико-биологическое агентство квартира в пользовании 42 (1) ― назначен 29.12.2020, ранее ― замгендиректора «Аэрофлот» по информационным технологиям

(2) ― с июня 2021 г., до этого ― замминистра в Министерстве цифрового развития

(3) ― назначен в январе 2021 г.; до сентября 2020 г. — гендиректор Федеральной пассажирской компании, в период 09.2020–01.2021 являлся гендиректором компании «Скоростные магистрали»

(4) ― назначен в 2021 г., с апреля 2020 г. ― директор департамента корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК Минэнергетики

(5) — до марта 2020 г. возглавляла департамент информационных технологий Минфина

(6) — занимает должность с марта 2021 г., до этого работал в Министерстве культуры

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