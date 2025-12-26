Разделы

Строганов Александр


СОБЫТИЯ


26.12.2025 Разыскиваемому в США хакеру предъявлено обвинение в России. Ему грозит 18 лет 1
17.12.2021 CNews выпустил рейтинг федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 1
15.12.2021 Федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Строганов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 1
Caravan - Караван 89 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 869 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 488 2
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 75 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 289 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 100 1
Ford 424 1
Volvo Cars 258 1
Mazda Motor Corporation 72 1
Toyota - Lexus 83 1
РЖД - Российские железные дороги 2008 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4804 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 944 2
Федеральное казначейство России 1879 2
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 160 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 735 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 239 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 347 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 138 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2086 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 95 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 1
GM Cadillac Escalade 8 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 23 1
BMW X - серия кроссоверов 27 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 1
Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов 17 1
Skoda Rapid 6 1
Volkswagen Touareg 12 1
Porsche Panamera 9 1
Toyota Corolla 7 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Toyota Land Cruiser 27 1
Kia Magentis 1 1
KIA Soul 7 1
Toyota Hilux 1 1
Toyota Sequoia 2 1
Hyundai H-1 Grand Starex 2 1
Петрушин Андрей 110 2
Богданов Кирилл 112 2
Кисляков Евгений 93 2
Албычев Александр 168 2
Скиба Владимир 42 2
Фургальский Владимир 5 2
Петухов Михаил 6 2
Иванов Петр 23 2
Козлов Александр 68 1
Скворцов Александр 12 1
Бесхмельницын Максим 5 1
Иванов Евгений 45 1
Тюрина Анастасия 2 1
Короткий Юрий 2 1
Горнин Леонид 3 1
Трошенков Антон 2 1
Суханов Владимир 1 1
Кочетова Светлана 5 1
Носов Евгений 3 1
Абрамова Елена 14 1
Федотов Денис 6 1
Шолкин Андрей 3 1
Фролов Евгений 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 157438 1
Болгария - Республика 785 1
Испания - Королевство 3762 1
Италия - Итальянская Республика 4431 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3779 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 2
Энергетика - Energy - Energetically 5530 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6257 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 639 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 115 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8384 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
