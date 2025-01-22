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Skoda Rapid



22.01.2025 «Автотека»: доля автомобилей, использовавшихся в каршеринге, за год увеличилась на 10% 1
15.12.2021 Федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга 1
04.09.2020 «Яндекс.Драйв» войдет в состав группы компаний «Яндекс.Такси» 1
23.01.2019 «Яндекс» выпустил автомобильный бортовой компьютер. Цена 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Skoda Rapid и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7347 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 1
Galileosky - ГалилеоСкай 20 1
Caravan - Караван 89 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 198 2
Volvo Cars 253 2
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Газпром ПАО 1342 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Альфа-Банк 1770 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Татнефть 226 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 31 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 33 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Ford 412 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 91 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Hyundai Motor Company 383 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Toyota - Lexus 71 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
Mazda Motor Corporation 71 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 800 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2888 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 152 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 51 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 313 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3846 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6046 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24135 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7576 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 483 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24127 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7628 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11127 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 299 1
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Accelerometer - Акселерометр 373 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5665 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1740 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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