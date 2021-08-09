Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Рубин Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 40
Рубин Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Naumen - Наумен 342 27
|1С 3779 3
|Крок 1221 1
|Ростех - Ростехнологии 2230 1
|Microsoft Corporation 11168 1
|IBM 3557 1
|Softline - Софтлайн 1475 1
|OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 1
|Код Безопасности 365 1
|Газинформсервис - ГИС 34 1
|Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 13 1
|Новапорт - Аэропортовая сеть 4 1
|Корнейчук Владимир 1 1
|Садовский Алексей 10 1
|Кардашин Никита 4 1
|Черешнев Михаил 10 1
|Грущенко Станислав 2 1
|Христолюбов Вячеслав 1 1
|Марчук Вячеслав 1 1
|Логушев Вячеслав 2 1
|Ефимова Ольга 2 1
|Майер Елена 2 1
|Кухаренко Марина 1 1
|Бутяйкин Павел 1 1
|Гуреев Евгений 3 1
|Кирьянов Евгений 1 1
|Терехов Олег 6 1
|Розин Дмитрий 1 1
|Путин Сергей 36 1
|Косинов Владимир 1 1
|Бородин Владимир 5 1
|Голованов Максим 3 1
|Постовалов Константин 4 1
|Харьков Алексей 1 1
|Корольков Александр 2 1
|Новиков Сергей 30 1
|Хомяков Сергей 30 1
|Васильев Сергей 29 1
|Волков Алексей 26 1
|Голицын Лев 9 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Соловьев Владимир 98 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Феоктистов Вадим 13 1
|Fortune Global 500 162 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769923, в очереди разбора - 673606.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769923, в очереди разбора - 673606.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru