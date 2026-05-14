Индексная книга (каталог) CNews*
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Рубин Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 54, упоминаний - 55
Рубин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Албычев Александр 168 2
|Калмыкова Вероника 4 2
|Федулов Кирилл 54 2
|Соловьев Владимир 108 1
|Лигачев Глеб 120 1
|Кириченко Игорь 58 1
|Голицын Лев 10 1
|Волков Алексей 56 1
|Васильев Сергей 69 1
|Хомяков Сергей 65 1
|Новиков Сергей 47 1
|Корольков Александр 4 1
|Ефимов Алексей 15 1
|Харьков Алексей 1 1
|Воробьёв Алексей 12 1
|Буланов Константин 4 1
|Постовалов Константин 4 1
|Голованов Максим 4 1
|Бородин Владимир 20 1
|Косинов Владимир 1 1
|Корнейчук Владимир 1 1
|Розин Дмитрий 1 1
|Алтухов Дмитрий 47 1
|Терехов Олег 8 1
|Кирьянов Евгений 1 1
|Гуреев Евгений 3 1
|Шавин Сергей 3 1
|Бутяйкин Павел 1 1
|Кухаренко Марина 1 1
|Майер Елена 2 1
|Ефимова Ольга 4 1
|Логушев Вячеслав 5 1
|Марчук Вячеслав 1 1
|Христолюбов Вячеслав 17 1
|Грущенко Станислав 2 1
|Черешнев Михаил 10 1
|Кардашин Никита 33 1
|Садовский Алексей 12 1
|Карпицкий Олег 84 1
|Реуцкий Дмитрий 4 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
|S&P 500 565 1
|Naumen Research 1 1
|Fortune Global 500 295 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.