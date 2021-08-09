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Рубин Дмитрий


09.08.2021 Abbyy централизовала управление ИТ-активами в международных офисах на базе платформы Naumen 1
25.05.2021 Казначейство России осуществило миграцию ITSM-системы на российскую платформу Naumen 1
18.02.2021 «Азбука вкуса» усовершенствовала систему управления ИТ на базе решения Naumen 1
23.11.2020 «Газинформсервис» трансформировал процессы сервисного управления на базе решения Naumen Service Desk 1
15.09.2020 «Росэнергоатом» создал корпоративную систему сервисной поддержки пользователей ИТ-услуг на базе Naumen Service Desk 1
15.06.2020 «Фольксваген Груп Рус» масштабирует Naumen Service Desk на управление изменениями в сетевой ИТ-инфраструктуре 1
31.03.2020 ЦИТ Вологодской области модернизировал систему управления сервисами на базе решения Naumen 1
12.03.2020 На ММК создана единая корпоративная система управления процессами на базе Naumen Service Desk 1
14.01.2020 НБКИ внедрила Naumen Service Desk 1
17.10.2019 Naumen внедрил комплексную цифровую платформу по управлению сервисными процессами в БК «Лига ставок» 1
09.09.2019 «Код безопасности» перевел поддержку клиентов на Naumen Service Desk 1
26.08.2019 «Фольксваген груп рус» масштабировал Naumen Service Desk на процессы обслуживания дилеров и клиентов 1
25.06.2019 «Россети Урал» создала цифровую систему управления сервисами на базе Naumen Service Desk 1
14.06.2019 ОДК завершила внедрение Naumen Service Desk 1
24.05.2019 Российское решение Naumen Service Desk подтвердило сертификацию PinkVERIFY 1
14.05.2019 «Медиа бизнес солюшенс» внедрила «Единое окно» на базе Naumen Service Desk 1
08.04.2019 Решение Naumen Service Desk внедрено в золотодобывающей компании «Полюс» 1
04.04.2019 В реестр российского ПО внесена Naumen Service Management Platform 1
29.03.2019 Naumen рассказала об итогах года в сфере цифровой трансформации компаний 2
18.01.2019 Платформа для интеллектуального мониторинга и предиктивной аналитики Naumen DAP включена в Единый реестр российского ПО 1
30.11.2018 КМЗ перешел на сервисную модель управления на базе платформы Naumen 1
12.11.2018 «Росводоканал» трансформировал сервисные процессы при помощи Naumen ITSM 365 1
25.10.2018 OCS оптимизировала бизнес-процессы с помощью Naumen Service Desk 1
11.10.2018 «Фольксваген Груп Рус» делает ставку на российское ПО Naumen 1
01.10.2018 «Сбербанк страхование» трансформировал процессы сервисного обслуживания пользователей при помощи Naumen Service Desk 1
08.08.2018 «Икс-ком» перешел на сервисную модель управления процессами на базе Naumen Service Desk 1
28.06.2018 Naumen переводит ITSM на интеллектуальную платформу 1
21.06.2018 Naumen выпустила новую версию решения для управления сервисными процессами и автоматизации ОЦО 1
30.05.2018 «Новапорт» повысил качество обслуживания 8 аэропортов с помощью технологий Naumen 1
10.04.2018 Система Naumen Network Manager включена в реестр российского ПО 1
03.07.2017 «Интер РАО» и СО ЕЭС повысили эффективность сервисного обслуживания c помощью продуктов Naumen 1
05.02.2014 «Модный Континент» оптимизировал управление ИТ и бизнес-процессами с помощью Naumen Service Desk 1
14.10.2013 Вышла новая версия решения для управления ИТ-услугами Naumen Service Desk 1
10.04.2013 Большинство ИТ-директоров работает внеурочно 1
13.03.2013 Розничная сеть Kari внедрила SaaS-версию Naumen Service Desk 1
22.02.2013 Naumen представила SaaS-версию решения Naumen Service Desk 1
13.04.2012 Naumen представил новую версию Service Desk 1
12.10.2011 Украинский провайдер «Воля» перешел на новую версию Naumen Service Desk 1
06.10.2011 Новый Naumen Service Desk обеспечит полноценный мониторинг ИТ-инфраструктуры 1

Публикаций - 39, упоминаний - 40

Рубин Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Naumen - Наумен 342 27
3779 3
Крок 1221 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Microsoft Corporation 11168 1
IBM 3557 1
Softline - Софтлайн 1475 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 1
Код Безопасности 365 1
Газинформсервис - ГИС 34 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 13 1
Новапорт - Аэропортовая сеть 4 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 4
Почта России ПАО 1579 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Газпром нефть 382 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 2
Skoda - Škoda Auto 24 2
Audi 129 2
Лига Ставок БК - Букмекерская контора 2 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 25 1
КМЗ - Копейский машиностроительный завод 2 1
НКБИ - Национальное бюро кредитных историй 2 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 39 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Bentley Motors 50 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
Сбербанк страхование 47 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
МФЦ Полюс 3 1
Росводоканал 44 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
Россети ПАО 168 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
БУ ВО ЦИТ - Центр информационных технологий Вологодской области 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 13
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 10
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 375 6
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 5
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 4
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 42 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Pink Elephаnt PinkVERIFY - методика оценки соответствия ITSM 13 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 198 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 30 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
WYSIWYG - what you see is what you get - что видишь, то и получаешь 13 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление Корпоративными Услугами 18 1
Naumen Service Desk 103 24
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 3
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 16 3
Naumen SMIA - Naumen Service Management Intelligent Automation 4 3
Naumen DAP - Naumen Data Aggregation Platform 4 3
Naumen Network Manager 5 1
Omnitracker 53 1
Naumen Inventory 4 1
Microsoft TFS - Microsoft Team Foundation Server 15 1
Naumen ITAM - Naumen IT Asset Management 2 1
Naumen ITSM365 9 1
Ivanti Endpoint Manager 2 1
Федеральный ситуационный центр электронного правительства 2 1
Naumen Business Intelligence 1 1
СA Service Desk 1 1
SAP MDM - SAP Master Data Management 13 1
Microsoft Azure DevOps 8 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Microsoft Outlook 650 1
Корнейчук Владимир 1 1
Садовский Алексей 10 1
Кардашин Никита 4 1
Черешнев Михаил 10 1
Грущенко Станислав 2 1
Христолюбов Вячеслав 1 1
Марчук Вячеслав 1 1
Логушев Вячеслав 2 1
Ефимова Ольга 2 1
Майер Елена 2 1
Кухаренко Марина 1 1
Бутяйкин Павел 1 1
Гуреев Евгений 3 1
Кирьянов Евгений 1 1
Терехов Олег 6 1
Розин Дмитрий 1 1
Путин Сергей 36 1
Косинов Владимир 1 1
Бородин Владимир 5 1
Голованов Максим 3 1
Постовалов Константин 4 1
Харьков Алексей 1 1
Корольков Александр 2 1
Новиков Сергей 30 1
Хомяков Сергей 30 1
Васильев Сергей 29 1
Волков Алексей 26 1
Голицын Лев 9 1
Кириченко Игорь 41 1
Соловьев Владимир 98 1
Никифоров Николай 1126 1
Феоктистов Вадим 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - Воронеж 693 2
Россия - Тюмень 499 2
Россия - Омск 632 2
Россия - Красноярский край 668 1
Россия - Минеральные Воды 40 1
Россия - Калининград 675 1
Россия - Томск 452 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Кемерово 313 1
Россия - Оренбург 259 1
Россия - Астрахань 242 1
Беларусь - Минск 328 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Украина 3398 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - Калуга 299 1
Россия - Магаданская область 229 1
Россия - Улан-Удэ 141 1
Россия - Мурманск 261 1
Россия - Чита 201 1
Россия - Вологодская область 320 1
Россия - Барнаул 363 1
Европа 3788 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Восточная Европа 1691 1
Южная Америка 313 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Россия - Уфа 648 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Африка 1499 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - Волгоград 545 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Fortune Global 500 162 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769923, в очереди разбора - 673606.
Создано именных указателей - 46354.
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