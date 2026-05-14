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Рубин Дмитрий

СОБЫТИЯ


14.05.2026 «Газпром-Медиа Холдинг» реализовал сервисную модель работы корпоративной ИТ-функции на базе Naumen 1
05.03.2026 Naumen Service Management Platform получила сертификат соответствия ФСТЭК России 1
Дмитрий Рубин, Naumen: За 20 лет мы создали целую экосистему в области управления ИТ 2
Импортозамещение в госсекторе. Как Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему 1
27.03.2025 ГК Softline помогла группе компаний ФСК автоматизировать управление ИТ-услугами на базе Naumen Service Desk 1
11.12.2024 «Атомстройэкспорт» автоматизировал ИТ-процессы на зарубежных объектах строительства АЭС с помощью Naumen Service Desk 1
30.10.2023 «Ингосстрах» внедрил систему сервисной поддержки и управления внутренними услугами на базе платформы Naumen Service Desk 1
20.09.2023 Интегратор систем безопасности СТК автоматизировал поддержку клиентов на базе Naumen Service Desk 1
21.08.2023 НТЦ ИТ «Роса» и Naumen стали технологическими партнерами 1
17.08.2023 «Защитаинфотранс» автоматизировал техническую поддержку с помощью Naumen Service Desk 1
25.05.2023 ЦОДД правительства Москвы автоматизировал внутренний сервис поддержки на Naumen Service Desk Pro 1
02.05.2023 Naumen использует Solar appScreener для проверки безопасности своего ПО 1
28.03.2023 ГРЧЦ автоматизировал внутренние сервисные процессы с помощью комплексного решения Naumen Service Desk Pro 1
07.04.2022 ФПК запустила интеллектуальную систему обработки обращений пассажиров на базе технологий Naumen 1
09.08.2021 Abbyy централизовала управление ИТ-активами в международных офисах на базе платформы Naumen 1
25.05.2021 Казначейство России осуществило миграцию ITSM-системы на российскую платформу Naumen 1
18.02.2021 «Азбука вкуса» усовершенствовала систему управления ИТ на базе решения Naumen 1
23.11.2020 «Газинформсервис» трансформировал процессы сервисного управления на базе решения Naumen Service Desk 1
15.09.2020 «Росэнергоатом» создал корпоративную систему сервисной поддержки пользователей ИТ-услуг на базе Naumen Service Desk 1
15.06.2020 «Фольксваген Груп Рус» масштабирует Naumen Service Desk на управление изменениями в сетевой ИТ-инфраструктуре 1
31.03.2020 ЦИТ Вологодской области модернизировал систему управления сервисами на базе решения Naumen 1
12.03.2020 На ММК создана единая корпоративная система управления процессами на базе Naumen Service Desk 1
14.01.2020 НБКИ внедрила Naumen Service Desk 1
17.10.2019 Naumen внедрил комплексную цифровую платформу по управлению сервисными процессами в БК «Лига ставок» 1
09.09.2019 «Код безопасности» перевел поддержку клиентов на Naumen Service Desk 1
26.08.2019 «Фольксваген груп рус» масштабировал Naumen Service Desk на процессы обслуживания дилеров и клиентов 1
25.06.2019 «Россети Урал» создала цифровую систему управления сервисами на базе Naumen Service Desk 1
14.06.2019 ОДК завершила внедрение Naumen Service Desk 1
24.05.2019 Российское решение Naumen Service Desk подтвердило сертификацию PinkVERIFY 1
14.05.2019 «Медиа бизнес солюшенс» внедрила «Единое окно» на базе Naumen Service Desk 1
08.04.2019 Решение Naumen Service Desk внедрено в золотодобывающей компании «Полюс» 1
04.04.2019 В реестр российского ПО внесена Naumen Service Management Platform 1
29.03.2019 Naumen рассказала об итогах года в сфере цифровой трансформации компаний 1
18.01.2019 Платформа для интеллектуального мониторинга и предиктивной аналитики Naumen DAP включена в Единый реестр российского ПО 1
30.11.2018 КМЗ перешел на сервисную модель управления на базе платформы Naumen 1
12.11.2018 «Росводоканал» трансформировал сервисные процессы при помощи Naumen ITSM 365 1
25.10.2018 OCS оптимизировала бизнес-процессы с помощью Naumen Service Desk 1
11.10.2018 «Фольксваген Груп Рус» делает ставку на российское ПО Naumen 1
01.10.2018 «Сбербанк страхование» трансформировал процессы сервисного обслуживания пользователей при помощи Naumen Service Desk 1
08.08.2018 «Икс-ком» перешел на сервисную модель управления процессами на базе Naumen Service Desk 1

Публикаций - 54, упоминаний - 55

Рубин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 752 54
9594 3
Softline - Софтлайн 3743 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 1
Прайм Груп - Prime Group 74 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 1
Газинформсервис - ГИС 496 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 25 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 16 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 1
Сбер - СТК - Специальные технологии контроля 10 1
Интер РАО ИТ - Интер РАО Информационные технологии 5 1
СО ЕЭС ОДУ - Объединенное диспетчерское управление энергосистемы - СО ЕЭС ЦДУ - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы 29 1
НМГ - Медиа Бизнес Солюшенс - МБС 1 1
AEON Corporation - АЕОН ИК - АЕОН Инфраструктурная корпорация - AEON Development - АЕОН Девелопмент - Новапорт - Аэропортовая сеть 11 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Microsoft Corporation 25775 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
HP Inc. 5883 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Крок - Croc 1964 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
X-Com - Икс ком 188 1
Код Безопасности 812 1
ММК Информсервис 69 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 4
Почта России ПАО 2370 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Volkswagen Audi Group 232 2
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 2
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Газпром ПАО 1493 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Газпром нефть 725 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
МФЦ Полюс 6 1
Синара ГК - Sinara Group 124 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Bentley Motors 74 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 39 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 1
Россети Ленэнерго 1699 1
КМЗ - Копейский машзавод - Копейский машиностроительный завод 3 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 25 1
Ростех - ОДК УМПО - ОКБ имени А. Люльки - Опытное конструкторское бюро имени А. Люльки 4 1
InCity - Модный континент 14 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 1
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 8 1
Leaseplan - Лизплан Рус 5 1
Robert Half Technology 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
Федеральное казначейство России 1949 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 2
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 29 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 2
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 50
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1215 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 31
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 13
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Cisco Desk Pro 9 3
Naumen DAP - Naumen Data Aggregation Platform 4 3
Naumen Network Manager 14 3
HPE Service Manager - HPSM 49 3
Naumen ITSM365 49 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
Naumen ITAM - Naumen IT Asset Management 8 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 2
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Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 1
Microsoft Azure DevOps 30 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
СA Service Desk 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 1
Naumen BI - Naumen Business Intelligence 1 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 1
Microsoft TFS - Microsoft Team Foundation Server 23 1
Naumen Inventory 7 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
OmniNet - Omnitracker 70 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 195 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Google Web Toolkit Designer 13 1
Naumen SAM - Naumen Software Asset Management 10 1
Naumen Project Ruler 23 1
Ivanti UEM - Ivanti Unified Endpoint Manager - Ivanti Endpoint Protection - Ivanti Endpoint Manager 10 1
Naumen CEC - Naumen Сustomer Engagement Center 1 1
Naumen ESM - Naumen Enterprise Service Management 3 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 1
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Калмыкова Вероника 4 2
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Соловьев Владимир 108 1
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Васильев Сергей 69 1
Хомяков Сергей 65 1
Новиков Сергей 47 1
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Ефимов Алексей 15 1
Харьков Алексей 1 1
Воробьёв Алексей 12 1
Буланов Константин 4 1
Постовалов Константин 4 1
Голованов Максим 4 1
Бородин Владимир 20 1
Косинов Владимир 1 1
Корнейчук Владимир 1 1
Розин Дмитрий 1 1
Алтухов Дмитрий 47 1
Терехов Олег 8 1
Кирьянов Евгений 1 1
Гуреев Евгений 3 1
Шавин Сергей 3 1
Бутяйкин Павел 1 1
Кухаренко Марина 1 1
Майер Елена 2 1
Ефимова Ольга 4 1
Логушев Вячеслав 5 1
Марчук Вячеслав 1 1
Христолюбов Вячеслав 17 1
Грущенко Станислав 2 1
Черешнев Михаил 10 1
Кардашин Никита 33 1
Садовский Алексей 12 1
Карпицкий Олег 84 1
Реуцкий Дмитрий 4 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Казахстан - Республика 6048 2
Европа 24964 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 2
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Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 1
Россия - ДФО - Магаданская область 533 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 283 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 1
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Африка Северная 262 1
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Азия - Азиатский регион 5920 1
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Россия - СЗФО - Вологодская область 794 1
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Америка Южная 884 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 34
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Паспорт - Паспортные данные 2848 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 316 1
Английский язык 7030 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
S&P 500 565 1
Naumen Research 1 1
Fortune Global 500 295 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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