Naumen SAM Naumen Software Asset Management


Naumen SAM разработан для эффективного учета и управления программными активами на протяжении всего их жизненного цикла. 

УПОМИНАНИЯ


Дмитрий Рубин, Naumen: За 20 лет мы создали целую экосистему в области управления ИТ 1
27.11.2024 Подтверждена совместимость Jatoba и Naumen SMP 1
16.09.2024 «Леста Игры» внедрила Naumen SAM для управления программными активами 2
16.07.2024 Обновленный Naumen SAM для управления программными активами заменит решения от Flexera и Snow 2
23.05.2024 Go Invest автоматизировала управление заявками и активами с помощью решений Naumen 1
24.08.2023 Девелопер «Главстрой» автоматизировал управление программными активами благодаря Naumen SAM 1
29.09.2022 Naumen представила новое решение для управления программными активами организации Naumen SAM 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Naumen SAM и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 666 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2259 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 280 1
Revenera - Flexera Software - Acresso Software - InstallShield Software Corporation - Stirling Group 19 1
ALESTA Software & Services - Алеста Учебный центр 30 1
Газинформсервис - ГИС 354 1
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 36 1
Главстрой 18 1
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
Почта России ПАО 2211 1
Газпром ПАО 1385 1
ГПБ - Газпромбанк 1143 1
Ингосстрах СПАО 446 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 328 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 437 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 348 1
Синара ГК - Sinara Group 111 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 38 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 73 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 633 1
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 8 1
Go Invest - ГО Инвест 5 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1743 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 2
Федеральное казначейство России 1843 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 6
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 254 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1456 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 3
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 626 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 3
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1067 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1830 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3423 2
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 419 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4190 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7811 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3884 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1363 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5077 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 959 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1553 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 161 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1045 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2557 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4327 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1952 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 181 4
Kaspersky Security Center - KCS 70 2
Naumen Project Ruler 16 2
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 37 2
Linux OS 10625 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2379 1
Naumen CEC - Naumen Сustomer Engagement Center 1 1
Naumen ESM - Naumen Enterprise Service Management 1 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 804 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1171 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 533 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 162 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 451 1
Naumen ITSM365 43 1
Naumen Network Manager 8 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 302 1
FinalWire AIDA64 14 1
IBM Aspera 12 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 185 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 46 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 425 1
Wargaming - World of Tanks Blitz 25 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1424 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 85 1
Наборщиков Дмитрий 3 3
Рубин Дмитрий 52 1
Эпштейн Лев 2 1
Кардашин Никита 22 1
Целобенок Наталья 1 1
Осипов Юрий 53 1
Майоров Максим 1 1
Лунин Максим 1 1
Луцкович Яна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4183 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 901 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 404 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 1
Энергетика - Energy - Energetically 5392 1
Паспорт - Паспортные данные 2674 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2800 1
Reference - Референс 193 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1716 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6420 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1016 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2096 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3621 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

