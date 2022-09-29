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Naumen представила новое решение для управления программными активами организации Naumen SAM

Naumen представила новое решение для управления программными активами организации Naumen SAM. Продукт обеспечивает полную прозрачность в работе с приобретенным коммерческим ПО и минимизирует юридические, финансовые и операционные риски от его неправомерного или нецелесообразного использования.

С помощью ИТ-системы средние и крупные компании могут автоматизировать управление жизненным циклом софта — от планов на приобретение до списания. Например, вести учет действующих лицензий, управлять договорами на закупку и техническую поддержку программного обеспечения, проводить инвентаризацию оборудования и установленного на него ПО и другое. Решение совместимо с операционными системами на базе Linux.

Новый продукт Naumen позволяет эффективно планировать затраты на программное обеспечение. Автоматизация учета лицензий дает возможность быстро и достоверно собирать данные о фактическом использовании софта внутренними пользователями и приобретать или продлевать только необходимое количество.

Благодаря Naumen SAM руководство компании может принимать взвешенные решения в вопросах управления программными активами. Помимо этого, ИТ-система становится инструментом для соблюдения требований внутренних и внешних регуляторов относительно ПО.

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«На сегодняшний день в крупной организации в среднем используется до 1 тыс. различных программных продуктов. Для управления ИТ-ресурсами требуется решение, способное автоматизировать все этапы работы с ПО. С помощью Naumen SAM можно навести порядок в программных активах компании», — сказал Дмитрий Наборщиков, менеджер продукта Naumen SAM.

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