Go Invest автоматизировала управление заявками и активами с помощью решений Naumen

Брокерская компания Go Invest внедрила Naumen Service Desk для сервисного обслуживания и Naumen SAM для учета и управления программными активами. Теперь компания тратит на 70% меньше времени на обработку заявок персонала и синхронизацию данных об используемом ПО и лицензиях. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Go Invest за два месяца автоматизировала процессы сервисного обслуживания с помощью системы Naumen Service Desk. Сейчас в системе работает 20 операторов. Пользователи подают заявки через портал самообслуживания, в котором настроен каталог услуг, а также по почте или телефону. Весь жизненный цикл обращения проходит в одном инструменте: начиная от автоматической обработки и распределения по исполнителям, заканчивая решением и сохранением в архив.

Вторым этапом проекта стала автоматизация процессов управления программными активами с помощью продукта Naumen SAM. Сейчас система контролирует 1,5 тыс. лицензий, в том числе специализированный финансовый софт для доступа к торговым площадкам. Решение помогает управлять ПО, установленном на 140 офисных рабочих местах, 100 физических и виртуальных серверах, а также на сетевом и специализированном оборудовании. Все данные в системе стандартизированы, учет активов ведется в едином формате.

Naumen SAM помогает автоматически учитывать закупленные лицензии на ПО и вовремя их продлевать, что позволяет избегать прекращения доступа к критически важным внешним сервисам, учитывать договоры на поставку оборудования, инвентаризировать устройства и ПО. В системе построена база конфигурационных единиц и установлены взаимосвязи между устройствами и программными активами.

С помощью инструментов оперативной отчетности в Naumen Service Desk компания формирует наглядные отчеты и в режиме реального времени отслеживает ключевые метрики, связанные с предоставлением ИТ-услуг и управлением программными активами, анализирует востребованность лицензий и прогнозирует динамику использования.

Лев Эпштейн, директор по информационным технологиям Go Invest: «Продукты Naumen помогают нам выстроить оптимальные процессы сервисного обслуживания и автоматизировать управление IT активами. Для нас особенно важны высокое качество продуктов и их полностью российское происхождение. Naumen становится важным элементом ИT ландшафта Go Invest и поддерживает развитие цифрового финансового бизнеса».

«В результате проекта заказчик получил качественно новый инструмент управления ИТ-активами и оптимизировал текущие бизнес-процессы, снизив расходы на поддержку и повысив удовлетворенность внутренними ИТ-услугами. Помимо этого, были снижены риски, связанные с лицензионным ПО, налажены процессы учета в глубокой связке с процессами поддержки. Проект позволил выйти на более высокий уровень ИТ-зрелости и открыть новые возможности», — сказал Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизации процессов Naumen.

***

Go Invest — брокер нового поколения для крупных инвесторов и активных трейдеров. Компания предоставляет доступ к площадкам Московской биржи и внебиржевому рынку. Клиенты Go Invest могут использовать для инвестирования и трейдинга собственные профессиональные торговые терминалы и мобильное приложение компании, а также получать услуги персонального инвестиционного консультирования.

Naumen — российский вендор корпоративного ПО и облачных сервисов, технологический партнер в области цифровой трансформации для компаний и органов власти. Признанный лидер на рынке автоматизации контактных центров, клиентского сервиса, виртуальных ассистентов, управления бизнес-процессами, знаниями, рабочей силой и ИТ-сервисов. Компания строит внутренние центры компетенций и предоставляет как готовые решения, так и low-code инструменты.