Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ITAM
IT Asset Management
управление ИТ-активами
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 197, упоминаний - 293
ITAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Глотов Алексей 24 7
|Рубин Дмитрий 39 2
|Путин Владимир 1824 2
|Запорожский Юрий 4 2
|Бартенева Мария 23 2
|Кривозубова Жанна 4 2
|Леушев Андрей 63 1
|Зубков Александр 6 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Кондарев Сергей 8 1
|Рахметов Руслан 23 1
|Мальцев Виктор 2 1
|Львов Владимир 9 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Притула Павел 31 1
|Семесько Юлия 2 1
|Урьяс Вадим 76 1
|Гурко Александр 129 1
|Макаров Александр 32 1
|Колесников Юрий 9 1
|Корня Алексей 73 1
|Степанов Антон 56 1
|Антонов Андрей 16 1
|Федотов Александр 4 1
|Грищенков Алексей 4 1
|Горелышев Алексей 1 1
|Четвернин Алексей 651 1
|Камко Алексей 4 1
|Широких Алексей 70 1
|Фаризанов Александр 2 1
|Маляревский Павел 3 1
|Шаров Александр 3 1
|Садовский Алексей 10 1
|Хохлов Игорь 21 1
|Писемский Александр 2 1
|Барашов Андрей 3 1
|Зайцев Николай 28 1
|Wikipedia - Википедия 276 1
|Госрасходы - портал 6 1
|СК Пресс 3 1
|CNews Analytics 1988 10
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 6
|Gartner 2190 2
|Fortune Global 500 160 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru