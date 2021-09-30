Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ITAM
IT Asset Management
управление ИТ-активами


30.09.2021 «Корус консалтинг» автоматизирует работу ИТ-систем с помощью решений Alloy Software 2
21.09.2021 Легендарный российский интегратор покупает часть египетской компании по цифровой трансформации 1
09.08.2021 Abbyy централизовала управление ИТ-активами в международных офисах на базе платформы Naumen 5
04.08.2021 ГК «Инград» автоматизировала ИБ-процессы с помощью решений R-Vision 1
07.07.2021 «БПС-Сбербанк» создал центр информационной безопасности на базе Security Vision SOC 1
15.06.2021 Эксперты «Инфосистемы джет» разработали стратегию развития ИТ и ИБ для «Вологодской областной энергетической компании» 1
13.04.2021 Lenovo предлагает возможности для преобразования ЦОДа в рамках концепции «от периферии к облаку» 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
26.03.2021 BI.Zone представила новое решение класса SD-WAN со встроенными функциями безопасности 1
16.02.2021 В Maxpatrol SIEM появился контроль актуальности данных об инфраструктуре 3
17.12.2020 Softline покупает крупную долю в Softline AG 1
13.10.2020 Российские власти рассказали, кто больше всех тратит на госинформатизацию. Рейтинг 1
08.10.2020 ДИТ Москвы наказал на 100 миллионов компанию, связанную с гонимым основателем «Техносерва» 1
23.07.2020 Новая платформа гиперавтоматизации Ivanti Neurons: самообслуживание удаленных сотрудников и автономное обеспечение безопасности 1
06.07.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного 2
18.06.2020 «Интеллектуальная безопасность» создала технологию роботизации систем класса SGRC 1
08.05.2020 Шамиль Хайретдинов, МТС: Как просчитывать логистику тысяч поставок в 15 раз быстрее 1
30.04.2020 USM станет владельцем «ИКС Холдинга» 1
21.04.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Всеобщая цифровизация наступила принудительно и резко 1
24.03.2020 McAfee покупает Light Point Security 1
29.11.2019 ИТ-рынок пережил кризис: как делать больше за меньшие деньги 1
26.11.2019 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на Linux-системы 1
19.11.2019 HP представила новое портфолио продуктов и услуг Chrome Enterprise 1
11.10.2019 Parallels представила новую версию Mac Management для Microsoft SCCM 1
16.09.2019 Чем грозит бизнесу плохое управление ИТ-активами 3
25.07.2019 Software AG и Microsoft представили новое решение для миграции в облако 2
25.06.2019 «Россети Урал» создала цифровую систему управления сервисами на базе Naumen Service Desk 1
22.06.2019 Оптимизация ИТ-инфраструктуры: отрезать или оставить? 3
28.05.2019 Softwareone помог «Игровым решениям» создать рабочую среду в облаке Microsoft Azure 1
03.05.2019 За изнасилование арестован экс-топ-менеджер ИТ-«дочки» «Юкоса» 1
25.04.2019 В Пенсионном фонде появился Центр кибербезопасности на софте IBM и российском ПО 1
29.03.2019 Naumen рассказала об итогах года в сфере цифровой трансформации компаний 1
21.02.2019 Orange приобрела 100% акций SecureData и SensePost 1
15.01.2019 «Инкома» и CommuniGate Systems протестировали «Видеоселектор» и CommuniGate Pro на совместимость 1
03.12.2018 Президентом «Энвижн груп» стал бывший гендиректор МГТС 1
25.10.2018 OCS оптимизировала бизнес-процессы с помощью Naumen Service Desk 1
11.07.2018 Как объединяются банки: планы «Открытия» и Бинбанка 1
19.06.2018 «Линзмастер» повысила уровень информационной безопасности при помощи Microsoft SAM 1
13.04.2018 «Глобус-телеком» представил решение для «умных» городов 3
11.04.2018 Balabit: ИТ-департаменты представляют собой наибольшую угрозу безопасности компаний 1

Публикаций - 197, упоминаний - 293

ITAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 12
Ситроникс - Sitronics 561 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
АФК Система ПАО 994 8
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 8
SAP SE 3212 5
iTeco - Ай-Теко 717 5
IBM 3539 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Ростелеком Связьинвест 696 4
Алан-ИТ 27 3
Крок 1219 3
Телеком-защита 48 2
АйТи 751 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 2
Роснефть РН-информ 32 2
Ланит ГК 1156 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
Optima - Оптима 50 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 2
Инфосистемы Джет 675 2
Nvidia Corp 2019 2
Verysell Проекты - Verysell Project 42 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
Naumen - Наумен 341 2
VK - Mail.ru Group 2483 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Микротест 177 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Columbus - Колумбус 125 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
VMware 1829 1
Синтерра - Synterra 565 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 1
Samsung Electronics 5666 1
SecureData Group 2 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 201 1
Открытие ФК 538 5
ВТБ - Транскредитбанк 74 4
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 3
Башнефть ПАО АНК 90 2
АльфаСтрахование СГ 208 2
Национальный банк Траст 96 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Marschall Capital Partners (MCP) 14 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
Walgreens 7 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Татфондбанк 69 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Церих банк 3 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
ВТБ24 583 1
Альфа-Капитал УК 45 1
Global CIO 28 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Россети ПАО 168 1
Бинбанк 184 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Право.ру 5 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Газпром нефть 382 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Volvo Cars 155 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
Федеральное казначейство России 766 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 180 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
Счётная палата РФ 460 1
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 18 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 4
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 2
Безопасный город 347 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 13 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 216 1
PMQ - Predictive Maintenance and Quality - Проактивная стратегия технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) 1 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 435 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 480 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
SAM Cloud-Ready - подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако 5 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
Microsoft Azure 1171 14
Microsoft SQL Server 793 10
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 21 9
Microsoft Office 365 769 6
Microsoft Windows 10 6635 6
Linux OS 4257 5
SQL - Язык программирования 433 4
Google Android 10751 3
Microsoft Windows 853 3
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 27 3
Microsoft Windows 7 1662 3
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Дептранс Москвы ЦОД 3 2
Microsoft Intune 29 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
IBM Cognos BI 141 2
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC 5 2
Nvidia GeForce GTX 2062 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
Apple iOS 5742 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Microsoft Windows 8 1228 1
Ланит LanDocs 41 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
Symbian OS 776 1
Lenovo ThinkAgile - гиперконвергентная инфраструктура 10 1
Oracle Siebel CRM 165 1
Intel Security McAfee Secure Web Gateway 5 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
Micro Focus Asset Manager 1 1
Intel Security McAfee Data Loss Prevention 2 1
Intel Security McAfee Unified Cloud Edge 1 1
Lenovo Cloud Marketplace 1 1
Lenovo ARS - Lenovo Asset Recovery Services 1 1
Omnitracker 53 1
Dell Wyse ThinOS 5 1
AMD FirePro - графический адаптер 25 1
Microsoft Azure StorSimple 4 1
Microsoft Windows Intune 19 1
Глотов Алексей 24 7
Рубин Дмитрий 39 2
Путин Владимир 1824 2
Запорожский Юрий 4 2
Бартенева Мария 23 2
Кривозубова Жанна 4 2
Леушев Андрей 63 1
Зубков Александр 6 1
Рудычева Наталья 81 1
Гаттаров Руслан 117 1
Гуральников Сергей 161 1
Кондарев Сергей 8 1
Рахметов Руслан 23 1
Мальцев Виктор 2 1
Львов Владимир 9 1
Шалагинов Алексей 13 1
Стуров Дмитрий 25 1
Притула Павел 31 1
Семесько Юлия 2 1
Урьяс Вадим 76 1
Гурко Александр 129 1
Макаров Александр 32 1
Колесников Юрий 9 1
Корня Алексей 73 1
Степанов Антон 56 1
Антонов Андрей 16 1
Федотов Александр 4 1
Грищенков Алексей 4 1
Горелышев Алексей 1 1
Четвернин Алексей 651 1
Камко Алексей 4 1
Широких Алексей 70 1
Фаризанов Александр 2 1
Маляревский Павел 3 1
Шаров Александр 3 1
Садовский Алексей 10 1
Хохлов Игорь 21 1
Писемский Александр 2 1
Барашов Андрей 3 1
Зайцев Николай 28 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 75
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 5
Восточная Европа 1678 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Россия - СФО - Новосибирск 1967 4
Индия - Республика 2169 4
Россия - ПФО - Казань 1515 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 4
Германия - Федеративная Республика 3633 4
Европа 3752 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Европа Западная 613 2
Украина 3365 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Япония 2780 2
Бельгия - Королевство 398 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Латинская Америка 723 1
Россия - Волгодонск 41 1
Россия - Куйбышев 16 1
Европа Центральная 106 1
Россия - Нижневартовск 106 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 1
Россия - Ханты-Мансийск 115 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Южная Африка 159 1
Нидерланды 973 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Великобритания - Лондон 819 1
Бразилия - Федеративная Республика 1125 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 19
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 2
Аутсорсинг 84 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Пиратство - Авторское право 206 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Wikipedia - Википедия 276 1
Госрасходы - портал 6 1
СК Пресс 3 1
CNews Analytics 1988 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 6
Gartner 2190 2
Fortune Global 500 160 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
Городские технологии - выставка-форум 4 1
Национальная банковская премия 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще