Хижний Артем Хижный Артем


УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 «Рикитлаб» внедряет автоматизированную инвентаризацию в Tikitrik Asset Management 1
19.08.2025 «Рикитлаб» расширила функционал почтовых уведомлений в Tikitrik Asset Management 1
23.07.2025 Вышло обновление Tikitrik Asset Management 1
30.06.2025 «Рикитлаб» запустила сервисное решение для систем маркировки на высокоскоростных производствах 1
27.05.2025 Функциональность Tikitrik расширена HR-модулем для оценки и развития персонала 1
22.04.2025 ГК ITMS автоматизировала работу с заявками планово-производственного отдела с помощью Tikitrik 1
19.03.2025 В Tikitrik Asset Management добавлены новые возможности для управления ИТ-активами 1
25.02.2025 «Рикитлаб» запустил партнерскую программу для продвижения Tikitrik 1
28.01.2025 «Звук» оптимизировал нагрузку на ИТ-службу при росте бизнеса с помощью российского Tikitrik 1
18.12.2024 «Рикитлаб»: каждый второй офисный сотрудник выбирает портал самообслуживания для обращения в техподдержку 1
28.11.2024 Отечественный разработчик «Рикитлаб» запускает TIKITRIK Asset Management для управления активами и ресурсами ИТ 1
22.10.2024 ITMS перешла на российское решение по управлению ИТ-сервисами TIKITRIK 1
25.09.2024 Российский ITSM-продукт Tikitrik стал доступен в облаке 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Хижний Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Rikitlab - Рикитлаб 13 12
SAP SE 5389 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 190 1
ServiceNow 92 1
Ivanti - ранее LANDesk 93 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33085 7
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 809 7
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 634 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25552 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70885 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1837 3
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 476 3
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1067 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16719 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13192 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 920 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 569 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10903 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2035 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11119 2
Оповещение и уведомление - Notification 5198 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31362 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8452 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8042 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22082 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55397 2
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 139 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2583 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 854 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9706 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3896 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 420 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14248 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6096 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1901 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7099 1
Track & Trace системы 9 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16542 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1053 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25264 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 670 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2335 1
Аксессуары 4052 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12729 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5379 1
Rikitlab - Tikitrik 12 11
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 296 4
1С:WMS Логистика. Управление складом 86 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 262 1
1С:ERP Управление предприятием 670 1
HPE Service Manager - HPSM 45 1
Кривошеев Игорь 12 1
Ершов Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 153378 10
Беларусь - Белоруссия 5952 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14378 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18275 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5724 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14708 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3120 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31169 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7205 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 646 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50365 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1530 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8413 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3315 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11540 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2258 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6105 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1315 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19879 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 243 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3672 2
