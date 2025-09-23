Получите все материалы CNews по ключевому слову
Хижний Артем Хижный Артем
УПОМИНАНИЯ
Хижний Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Rikitlab - Рикитлаб 13 12
|SAP SE 5389 1
|Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 190 1
|ServiceNow 92 1
|Ivanti - ранее LANDesk 93 1
|Кривошеев Игорь 12 1
|Ершов Александр 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385322, в очереди разбора - 730376.
Создано именных указателей - 183434.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.