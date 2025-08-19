«Рикитлаб» расширила функционал почтовых уведомлений в Tikitrik Asset Management

Российская ИТ-компания «Рикитлаб» улучшила систему почтовых уведомлений в решении для управления ИТ-активами Tikitrik Asset Management. Обновление упрощает контроль за выполнением процессов и снижает риск ошибок и простоев при работе с оборудованием и документами. Об этом CNews сообщили представители «Рикитлаб».

Главные нововведения касаются настройки логики уведомлений и автоматической эскалации. Теперь можно задавать отсрочку, периодичность и длительность напоминаний — от мягких напоминаний раз в неделю до жесткого контроля с интервалом в сутки. При этом реализована многоуровневая эскалация: если сотрудник не реагирует на уведомление, система автоматически подключает его линейного руководителя, затем вышестоящее руководство и ответственного за управление активами. Например, при задержке подписания акта Tikitrik Asset Management сначала уведомляет сотрудника, а затем — его руководство, что позволяет оперативно завершать процесс и минимизировать риски.

Обновленные уведомления охватывают широкий спектр сценариев — от напоминаний о подписях актов приема-передачи и возврате оборудования, выданного до определенной даты, до уведомлений о завершении гарантий, продлении лицензий, изменении статуса пользователей и других вариантов.

«Почтовые уведомления в Tikitrik Asset Management помогают компаниям работать проактивно, а не реагировать постфактум. Гибкие настройки позволяют адаптировать систему под внутренние процессы и обеспечивают своевременное информирование, снижая риск потерь и задержек в управлении ИТ-активами», — отметил Артем Хижний, генеральный директор «Рикитлаб».