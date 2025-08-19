Разделы

ПО Софт
|

«Рикитлаб» расширила функционал почтовых уведомлений в Tikitrik Asset Management

Российская ИТ-компания «Рикитлаб» улучшила систему почтовых уведомлений в решении для управления ИТ-активами Tikitrik Asset Management. Обновление упрощает контроль за выполнением процессов и снижает риск ошибок и простоев при работе с оборудованием и документами. Об этом CNews сообщили представители «Рикитлаб».

Главные нововведения касаются настройки логики уведомлений и автоматической эскалации. Теперь можно задавать отсрочку, периодичность и длительность напоминаний — от мягких напоминаний раз в неделю до жесткого контроля с интервалом в сутки. При этом реализована многоуровневая эскалация: если сотрудник не реагирует на уведомление, система автоматически подключает его линейного руководителя, затем вышестоящее руководство и ответственного за управление активами. Например, при задержке подписания акта Tikitrik Asset Management сначала уведомляет сотрудника, а затем — его руководство, что позволяет оперативно завершать процесс и минимизировать риски.

Обновленные уведомления охватывают широкий спектр сценариев — от напоминаний о подписях актов приема-передачи и возврате оборудования, выданного до определенной даты, до уведомлений о завершении гарантий, продлении лицензий, изменении статуса пользователей и других вариантов.

«Почтовые уведомления в Tikitrik Asset Management помогают компаниям работать проактивно, а не реагировать постфактум. Гибкие настройки позволяют адаптировать систему под внутренние процессы и обеспечивают своевременное информирование, снижая риск потерь и задержек в управлении ИТ-активами», — отметил Артем Хижний, генеральный директор «Рикитлаб».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Около 10% организаций в России перевели кадровый документооборот в цифру

Мир на пороге третьей мировой войны браузеров. Все из-за новых модных технологий

Интеграция сервиса для внештатников пластичнее собственной разработки: миф или реальность?

Microsoft превзошла саму себя. Обновление Windows 11 уничтожает накопители SSD на аппаратном уровне

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?

У пользователей Android-смартфонов отбирают последние свободы. Проблема массовая

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: