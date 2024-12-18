Rikitlab Tikitrik
- TIKITRIK — российское ITSM-решение для управления запросами, инцидентами и изменениями в службах поддержки и сопровождения ИТ. Продукт разработан с учетом специфики и требований ИТ-департаментов и является отличной альтернативой таким зарубежным ITSM-решениям, как ServiceNow, HPSM, BMC, Jira, Ivanti и др.
- TIKITRIK Asset Management реализует процессный подход и охватывает полный жизненный цикл ИТ-активов: ввод, учет, подтверждение владения, контроль за остатками, планирование закупок, модернизация, обслуживание, ремонт, списание. Среди ключевых возможностей — прозрачный учет активов, возможность связи между активами, тонкая настройка процессов, расширенный оперативный поиск по множеству параметров с наглядными списками по различным группировкам, генерация штрих- и бар-кодов, автоматическое создание подтверждающих документов, закрепление расходников за активами и другие.
Rikitlab и организации, системы, технологии, персоны:
|Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 3
|HPE Service Manager - HPSM 44 2
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 3
|Беларусь - Белоруссия 5664 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
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