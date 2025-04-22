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Синицын Василий



22.04.2025 ГК ITMS автоматизировала работу с заявками планово-производственного отдела с помощью Tikitrik 1
19.03.2024 Как мигрировать с SAP ERP на «1С» за 9 месяцев: кейс крупного производителя табачной продукции 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Синицын Василий и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2005 1
8396 1
SAP SE 5319 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 65 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1086 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6799 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2453 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2065 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 478 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2951 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25832 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10516 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11634 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 773 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1311 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
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Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 289 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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