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Синицын Василий
|22.04.2025
|ГК ITMS автоматизировала работу с заявками планово-производственного отдела с помощью Tikitrik 1
|19.03.2024
|Как мигрировать с SAP ERP на «1С» за 9 месяцев: кейс крупного производителя табачной продукции 1
Синицын Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 65 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1086 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1311 1
|SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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