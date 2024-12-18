Rikitlab Рикитлаб
РИКИТЛАБ — российская ИТ-компания, специализирующаяся на разработке ПО для автоматизации управления процессами в организации, сервисных услугах и консалтинге в области цифровизации. Флагманское решение — ITSM-продукт TIKITRIK. Основана в 2020 году Артемом Хижним.
Rikitlab и организации, системы, технологии, персоны:
|ServiceNow 88 3
|Ivanti - ранее LANDesk 87 3
|Rikitlab - Tikitrik 4 4
|Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 3
|HPE Service Manager - HPSM 44 3
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 3
|Беларусь - Белоруссия 5664 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
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