Rikitlab - Рикитлаб

РИКИТЛАБ —⁠ российская ИТ-компания, специализирующаяся на разработке ПО для автоматизации управления процессами в организации, сервисных услугах и консалтинге в области цифровизации. Флагманское решение — ITSM-продукт TIKITRIK. Основана в 2020 году Артемом Хижним.