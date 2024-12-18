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Rikitlab Рикитлаб

Rikitlab - Рикитлаб

РИКИТЛАБ —⁠ российская ИТ-компания, специализирующаяся на разработке ПО для автоматизации управления процессами в организации, сервисных услугах и консалтинге в области цифровизации. Флагманское решение — ITSM-продукт TIKITRIK. Основана в 2020 году Артемом Хижним.  


18.12.2024 «Рикитлаб»: каждый второй офисный сотрудник выбирает портал самообслуживания для обращения в техподдержку 1
28.11.2024 Отечественный разработчик «Рикитлаб» запускает TIKITRIK Asset Management для управления активами и ресурсами ИТ 1
22.10.2024 ITMS перешла на российское решение по управлению ИТ-сервисами TIKITRIK 2
25.09.2024 Российский ITSM-продукт Tikitrik стал доступен в облаке 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Rikitlab и организации, системы, технологии, персоны:

ServiceNow 88 3
Ivanti - ранее LANDesk 87 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 187 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 111 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 761 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1416 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1700 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Rikitlab - Tikitrik 4 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 3
HPE Service Manager - HPSM 44 3
Хижний Артем 4 4
Кривошеев Игорь 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 3
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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