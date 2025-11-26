«Рикитлаб» выпустила линейку решений для работы с маркировкой массовой продукции

ИТ-компания «Рикитлаб» представила линейку кастомизируемых решений для маркируемой продукции. В портфель вошли три продукта: система для автоматизации логистических операций при перемещении товаров между локациями, решение уровня L4 для управления прослеживаемостью и контроля перемещения продукции, а также приложение по проверке корректности статусов маркировки при складских операциях. Об этом CNews сообщили представители «Рикитлаб»

Решения ориентированы на производителей массовой продукции, работающих с маркировкой по требованиям законодательства, и предусматривают доработку функциональности под индивидуальные процессы конкретного производства.

Система автоматического формирования логистических документов используется при оформлении передачи маркированной продукции между юридическими лицами с валидацией кодов маркировки. Решение интегрируется с системами ERP и L4 уровня предприятия, а также автоматически создает необходимые документы для их отправки в ГИС МТ «Честный знак» и ЭДО через API, исключая ручные ошибки, обеспечивая точное соответствие объемам продукции и значительно ускоряя документооборот.

Решение для управления прослеживаемостью и контроля перемещения маркированной продукции уровня L4 позволяет автоматизировать процессы работы с маркировкой, контролировать движение товаров и формировать отчетность. Разработка ориентирована на малый и средний бизнес.

Приложение по проверке корректности статусов маркировки решает две основные задачи: в режиме реального времени проверяет текущее состояние кода маркировки и всех его дочерних элементов в «Честном знаке» и выявляет несоответствия с установленными параметрами проверки. Используя эту информацию, решение помогает сформировать новый файл агрегации путем сканирования упаковки и ее дочерних элементов. Это позволяет существенно снизить трудозатраты на отражение информации о фактических изменениях состава упаковки и ускорить логистические процессы.

«Производство и реализация маркированной продукции — это сложная высокопоточная среда, где любая ошибка в кодах или задержка с документами приводит к серьезным потерям. Наши кастомные решения закрывают те «узкие места», которые обычно остаются вне рамок крупных платформ, и при этом часто оказываются экономически выгоднее, чем глубокая доработка таких систем под конкретные производственные процессы», — сказал Артем Хижний, генеральный директор «Рикитлаб».